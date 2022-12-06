Психолог: "Критикуя кого-то, мы отдаём собственную энергию"

В современном мире буквально с рождения человек начинает терять жизненную энергию. Об упадке сигнализируют появившееся чувство апатии, подавленности, отсутствие желаний, неудачи в разных сферах жизни. О том, что крадёт у нас энергию и как её можно вернуть и даже увеличить, рассказала читателям Pravda.Ru практикующий психолог, энергопрактик Алтынай Капалбаева.

Что крадёт энергию

Критика, осуждение и обесценивание

Не существует "хороших" и "плохих" людей. Критикуя или осуждая кого-то, мы высказываем своё личное отношение к этому человеку или его поступкам. Поэтому отдаём собственную энергию. Помните! Всё, что мы осуждаем, притягивается в нашу жизнь.

Что делать?

Сделайте так, чтобы критика ассоциировалась с дискомфортом. Например, придя домой, выполните 33 полных поклона тому человеку, которого осудили или покритиковали. Обязательно нужно коснуться пола коленями, лбом и локтями. Затем встаёте и повторяете поклон. И так 33 раза.

Вы можете выполнять практику мысленно, если состояние здоровья не позволяет делать полные поклоны. Со временем сформируется причинно-следственная связь (критика-поклон), которая мозгу не особо понравится. В результате вы увидите, что критиковать и осуждать больше не хочется.

Еще одна эффективная практика — "Найди 7 достоинств". Когда вы осудили человека, попробуйте найти в нём не менее 7 положительных качеств. Ваш мозг устанет искать то, что ему неприятно, и критика сойдёт на нет.

Драма

Сейчас человека окружает информационный негатив со всех сторон. Если вы преувеличиваете драматизм события или представляете себя на месте жертвы какой-то катастрофы, то неудивительно, что энергия иссякает.

Что делать?

отпишитесь от новостных каналов, пабликов и блогеров, которые пропагандируют драму и трагедии;

удалите печальные, депрессивные треки и фильмы.

Попробуйте сделать практику: правой рукой, сжатой в кулак, делайте постукивания (3-5 раз) по левой ладони. При этом произнося фразу "Я живу в любви". То же самое сделайте с левой рукой, постукивая по правой ладони. Повторяйте такие постукивания, меняя руки, 7 раз. Практика выполняется в течение 7 дней.

Зависть

Проявляя зависть, вы забираете плохую карму другого человека себе. При этом блокируется приход к вам того, о чём вы мечтаете и чему позавидовали.

Что делать?

Замените фразу "Я завидую, что у N есть…" на "Я рада, что у N есть… Скоро и у меня это появится". В тот момент, когда вы ощущаете чувство зависти, признайте это и проговорите:

"Я сейчас испытываю зависть. Но я хочу быть другим (другой). Я хочу испытывать чувство восхищения, быть в любви и гармонии с собой и миром".

Прошлые отношения

При возникновении между мужчиной и женщиной сильных чувств, влюбленности возникает канал (невидимая связь). По нему мужчина получает энергию от женщины, даже если отношения уже закончились. Такая утечка энергии может сохраняться годами.

Что делать?

Сделайте практику на отпускание. Представьте себя на причале с этим человеком. Подходит корабль, и вы говорите бывшему возлюбленному:

"Мой дорогой…! У нас были прекрасные моменты. Мы приобрели вместе бесценные уроки. Я благодарю тебя за опыт и отпускаю тебя. Так же, как и ты отпускаешь меня".

Он садится на этот корабль и уплывает. Вы наполняете его любовью. Теперь у вас и у него всё будет хорошо, вы готовы двигаться дальше порознь.

Эгрегоры

Это разные энергетические организации, основная цель которых — энергообмен. Эгрегор возникает из-за общности людей, когда они объединяются общностью взглядов, мыслей. Например, фан-клубы, тематические чаты. Они потребляют энергию своих участников.

Важно! Сплетни, пустые разговоры — сильные эгрегоры, которые забирают энергию, тем самым блокируя финансовые поступления.

Залипание в социальных сетях

От перелистывания новостной ленты Instagram или Tik-Tok, а также просмотра роликов вы теряете свою энергию, так как это не приносит никакой реальной пользы.

Что делать?

Ограничьте время нахождения в соцсетях. Проведите ревизию в подписках. Пусть в новостях у вас будет полезный контент. Если вам захотелось зайти в соцсеть, выпейте стакан воды! Отвлекитесь.

Вина, стыд

Эти чувства относятся к наиболее разрушающим. Вы не только теряете энергию, но также можете стать мишенью для манипуляторов и энергетических вампиров.

Что делать?

не колеблясь, уходите от токсичных людей;

примите все свои эмоции, вы имеете право так себя чувствовать;

будьте собой, позвольте себе право на ошибки.

Консерватизм

Когда мы не хотим двигаться в ногу со временем или отвергаем новшества современного мира, мы ржавеем. Старые привычки, попытка удержаться за прошлое не дают двигаться вперёд. Консерватизм — это остановка жизни, а там, где нет движения, нет и энергии.

Что делать?

Для начала осознайте, можно ли вас отнести к консервативным людям. Какие у вас привычки, есть ли хобби, нравятся ли вам современные фильмы, какого стиля в моде вы придерживаетесь. Если больше ответов касается прошлого, то пора увидеть современный мир и открыться новому.

Проговорите следующее:

"Да, сейчас я консервативен, тяжёл. Но я хочу жить в легкости и изобилии. Я создаю намерение, что через увеличение любви, счастья, радости в мою жизнь лёгким и наилучшим для меня образом приходят изобилие и достаток".

Нахождение в прошлом или будущем

Если вы часто в мыслях находитесь в прошлом или обдумываете будущее, вы теряете настоящее. Жизнь проходит мимо.

Что делать?

Возвращайте себя в момент "Здесь и сейчас". Чаще оглядывайтесь вокруг. Задайте вопросы — что сейчас происходит вокруг меня? Какие эмоции и ощущения я испытываю?

Незавершённые дела

Дела, которые были запланированы, но не реализованы, постоянно тянут из нас энергию. Поэтому важно этот источник энергетической утечки отключить.

Что делать?

Выпишите незавершенные дела и невыполненные обещания. Пишите всё, включая самые мелкие дела. Изучите его и вычеркните то, что уже неактуально. При этом можете напротив написать или проговорить — я закрываю это дело, оно неактуально. Создайте новый список, где оставшиеся дела расположите по важности исполнения. В конце списка те дела, которые можно отложить. Определите для каждого пункта списка дату выполнения и придерживайтесь её.

Способы, которые помогут восполнить жизненную энергию

Прогулки в парке.

Спорт, занятия танцами.

Творчество.

Дыхательные техники.

Медитации.

Массаж.

Позитивные эмоции.

Молчание, инфодетокс.

Сон.

Общение и объятия с близкими людьми.

Вкусняшки, удовольствия.

Жизненная энергия позволяет быть на волне удачи. Даёт активность, мотивацию, многие цели и желания легко достигаются. Поэтому важно вовремя найти и обезвредить её утечку.

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