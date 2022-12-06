Эндокринолог: "Для профилактики йододефицита употребляйте крупы и морепродукты"

Щитовидная железа (ЩЖ) — железа эндокринной системы, расположенная в передней поверхности шеи. Главной её функцией является выработка тиреоидных гормонов — трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Гормоны щитовидной железы принимают активное участие во всех видах обмена веществ, поддерживают оптимальный уровень глюкозы и холестерина в крови, отвечают за нормальное функционирование нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной и репродуктивной систем организма, оказывают влияние на синтез гликогена в мышца и тканях. Тиреотропный гормон (ТТГ), вырабатывающийся гипофизом, поддерживает постоянную концентрацию Т3 и Т4 в крови. При этом заболевания щитовидной железы являются одной из самых распространенных патологий во всем мире. О том, какие факторы риска могут повлиять на здоровье щитовидной железы, рассказала читателям Pravda.Ru врач-эндокринолог маммологического центра L7 Карина Алиметова.

Здоровье щитовидной железы: факторы риска

Согласно статистике, приблизительно у 20% населения диагностируются нарушения работы щитовидной железы. При этом у женщин болезни ЩЖ обнаруживают в 8 раз чаще, чем у мужчин. Пик заболеваемости приходится на 30-50 лет. В большинстве случаев встречаются йододефицитные патологии щитовидной железы, например, диффузный нетоксический зоб и узловой зоб. Нередко наблюдаются патологии, связанные с избыточной или недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы — гипертиреоз и гипотиреоз. Также выявляются:

аутоиммунные заболевания щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб),

воспалительные, инфекционные и онкологические патологии.

Существует множество факторов, повышающих вероятность развития заболеваний щитовидной железы. Значительно увеличивает риски наследственная предрасположенность и наличие болезней ЩЖ в анамнезе у родственников по первой линии родства. Пребывание в состоянии хронического стресса, а также регулярное переживание негативных эмоций, нервного и эмоционального перенапряжения нередко приводят к нарушениям работы щитовидной железы.

Отрицательное воздействие на функции ЩЖ в том числе оказывает несбалансированное питание и недостаток йода в ежедневном рационе. Для профилактики йододефицита рекомендуется как можно чаще употреблять:

морепродукты,

крупы (пшено, овсянку, гречку),

молочные продукты,

фрукты.

К другим причинам, способствующим возникновению патологий ЩЖ, относятся:

курение,

проживание в местностях с неблагоприятным экологическим и радиационным фоном,

наличие хронических заболеваний, например, сахарного диабета,

перенесенные тяжёлые инфекционные заболевания,

бесконтрольный приём определенных групп лекарственных препаратов, например, анаболических стероидов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Щитовидная железа, симптомы заболевания

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Куратор Игнатова Ольга Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин. Автор и соавтор статей, методических пособий по диабетической полинейропатии. Куратор Беляева Ираида Проводит диагностику и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с ЛОР-заболевания, заболеваниями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы.

Специалисты

4.8 88 отзывов Лебедь

Дмитрий Николаевич Терапевт Стаж 27 лет

Приём от 2500 руб. Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке

ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6

4.6 4 отзыва Игнатова

Ольга Юрьевна Терапевт Стаж 17 лет

Приём от 6695 руб. GMS Clinic на Смоленской

1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1

4.4 4 отзыва Беляева

Ираида Викторовна Терапевт Стаж 23 года

Врач второй категории Приём от 7420 руб. АО Медицина

2-й Тверской-Ямской пер., д. 10



Клиники