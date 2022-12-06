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Ирина Гусакова

Эндокринолог: "Для профилактики йододефицита употребляйте крупы и морепродукты"

Здоровье

Щитовидная железа (ЩЖ) — железа эндокринной системы, расположенная в передней поверхности шеи. Главной её функцией является выработка тиреоидных гормонов — трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Гормоны щитовидной железы принимают активное участие во всех видах обмена веществ, поддерживают оптимальный уровень глюкозы и холестерина в крови, отвечают за нормальное функционирование нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной и репродуктивной систем организма, оказывают влияние на синтез гликогена в мышца и тканях. Тиреотропный гормон (ТТГ), вырабатывающийся гипофизом, поддерживает постоянную концентрацию Т3 и Т4 в крови. При этом заболевания щитовидной железы являются одной из самых распространенных патологий во всем мире. О том, какие факторы риска могут повлиять на здоровье щитовидной железы, рассказала читателям Pravda.Ru врач-эндокринолог маммологического центра L7 Карина Алиметова.

Эндокринолог: "Для профилактики йододефицита употребляйте крупы и морепродукты"

Здоровье щитовидной железы: факторы риска

Согласно статистике, приблизительно у 20% населения диагностируются нарушения работы щитовидной железы. При этом у женщин болезни ЩЖ обнаруживают в 8 раз чаще, чем у мужчин. Пик заболеваемости приходится на 30-50 лет. В большинстве случаев встречаются йододефицитные патологии щитовидной железы, например, диффузный нетоксический зоб и узловой зоб. Нередко наблюдаются патологии, связанные с избыточной или недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы — гипертиреоз и гипотиреоз. Также выявляются:

  • аутоиммунные заболевания щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб),
  • воспалительные, инфекционные и онкологические патологии.

Существует множество факторов, повышающих вероятность развития заболеваний щитовидной железы. Значительно увеличивает риски наследственная предрасположенность и наличие болезней ЩЖ в анамнезе у родственников по первой линии родства. Пребывание в состоянии хронического стресса, а также регулярное переживание негативных эмоций, нервного и эмоционального перенапряжения нередко приводят к нарушениям работы щитовидной железы.

Отрицательное воздействие на функции ЩЖ в том числе оказывает несбалансированное питание и недостаток йода в ежедневном рационе. Для профилактики йододефицита рекомендуется как можно чаще употреблять:

  • морепродукты,
  • крупы (пшено, овсянку, гречку),
  • молочные продукты,
  • фрукты.

К другим причинам, способствующим возникновению патологий ЩЖ, относятся:

  • курение,
  • проживание в местностях с неблагоприятным экологическим и радиационным фоном,
  • наличие хронических заболеваний, например, сахарного диабета,
  • перенесенные тяжёлые инфекционные заболевания,
  • бесконтрольный приём определенных групп лекарственных препаратов, например, анаболических стероидов.

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Щитовидная железа, симптомы заболевания
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Куратор Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин. Автор и соавтор статей, методических пособий по диабетической полинейропатии.
Куратор Беляева Ираида
Проводит диагностику и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с ЛОР-заболевания, заболеваниями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы.

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