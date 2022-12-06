Щитовидная железа (ЩЖ) — железа эндокринной системы, расположенная в передней поверхности шеи. Главной её функцией является выработка тиреоидных гормонов — трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Гормоны щитовидной железы принимают активное участие во всех видах обмена веществ, поддерживают оптимальный уровень глюкозы и холестерина в крови, отвечают за нормальное функционирование нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной и репродуктивной систем организма, оказывают влияние на синтез гликогена в мышца и тканях. Тиреотропный гормон (ТТГ), вырабатывающийся гипофизом, поддерживает постоянную концентрацию Т3 и Т4 в крови. При этом заболевания щитовидной железы являются одной из самых распространенных патологий во всем мире. О том, какие факторы риска могут повлиять на здоровье щитовидной железы, рассказала читателям Pravda.Ru врач-эндокринолог маммологического центра L7 Карина Алиметова.
Согласно статистике, приблизительно у 20% населения диагностируются нарушения работы щитовидной железы. При этом у женщин болезни ЩЖ обнаруживают в 8 раз чаще, чем у мужчин. Пик заболеваемости приходится на 30-50 лет. В большинстве случаев встречаются йододефицитные патологии щитовидной железы, например, диффузный нетоксический зоб и узловой зоб. Нередко наблюдаются патологии, связанные с избыточной или недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы — гипертиреоз и гипотиреоз. Также выявляются:
Существует множество факторов, повышающих вероятность развития заболеваний щитовидной железы. Значительно увеличивает риски наследственная предрасположенность и наличие болезней ЩЖ в анамнезе у родственников по первой линии родства. Пребывание в состоянии хронического стресса, а также регулярное переживание негативных эмоций, нервного и эмоционального перенапряжения нередко приводят к нарушениям работы щитовидной железы.
Отрицательное воздействие на функции ЩЖ в том числе оказывает несбалансированное питание и недостаток йода в ежедневном рационе. Для профилактики йододефицита рекомендуется как можно чаще употреблять:
К другим причинам, способствующим возникновению патологий ЩЖ, относятся:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
|
|
GMS Clinic на Смоленской
1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
|
|
АО Медицина
2-й Тверской-Ямской пер., д. 10
|
1040 отзывов
|
Медцентр Медквадрат на Воротынской
многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
|
113 отзывов
|
Армедика на Ленинском
многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
|
4 отзыва
|
Медгород Юго-Западная
медицинский центр
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11
Юго-западная
Первичный приём от 3000 руб.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.