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Ирина Гусакова

Эксперт Казакова: "Масло ши заживляет трещины на пятках"

Здоровье

Надо ли заботиться о коже стоп зимой? Что входит в необходимый бьюти-минимум для поддержания красоты и здоровья ног? Как выбрать подходящий крем? На эти вопросы ответила читателям Pravda.Ru бренд-директор PERFECT4U Наталья Казакова.

Эксперт Казакова: "Масло ши заживляет трещины на пятках"

Уход за кожей стоп

Уход за кожей стоп, как и за кожей всего тела, должен быть регулярным. Многие ошибочно полагают, что эта часть бьюти-рутины актуальна только летом, а в холодный сезон её можно пропустить. Однако зимой кожа ног требует, возможно, даже более тщательного ухода.

На стопы ежедневно приходится нагрузка всего нашего тела. И зимний период — не исключение. Наоборот, несколько слоёв одежды добавляют нам до 3-4 кг веса. А необходимость длительное время проводить в закрытой обуви, иногда неправильно подобранной, создаёт дополнительный дискомфорт.

Игнорирование уходовых процедур может принести досадные результаты:

  • бактериальные и грибковые инфекции;
  • неприятный запах;
  • зуд;
  • сухость кожи;
  • трещины;
  • огрубевшая кожа стоп;
  • образование мозолей и натоптышей.

Эти проблемы проще предотвратить, чем пытаться в срочном порядке решить их летом. Или не решить и продолжать прятать ноги в закрытой обуви.

Бьюти-ритуалы для кожи стоп

Очищение

В тёплой закрытой обуви кожа потеет. Создается благоприятная среда для размножения бактерий. Кожу стоп необходимо очищать каждый день, особое внимание уделяя зонам между пальцами. Для очищения подойдет мягкое мыло или гель для душа с увлажняющими компонентами. После мытья важно тщательно вытереть ноги отдельным полотенцем.

Отшелушивание

Существует мнение, что кожу стоп нельзя "перескрабировать". Но увлекаться всё-таки не стоит, чтобы не спровоцировать усиление образования рогового слоя. Будьте осторожны и при использовании специальной пемзы или абразивной пилки. Отшелушивание должно быть регулярным (1-2 раза в неделю), но атравматичным.

Мягкий скраб или пилинг поможет удалить ороговевшие частицы и предотвратить огрубение кожи. Желательно, чтобы в составе средства были смягчающие масла. 

Увлажнение и питание

Увлажнять и питать кожу стоп необходимо ежедневно после очищения. Можно в рамках обычного ухода за телом, если подобрать правильное средство.

На коже стоп практически нет сальных желёз, поэтому она сильно подвержена сухости и шелушению. Сухая кожа стоп, особенно имеющая трещины, вызывает чувство дискомфорта, повышает риск воспалений и даже может стать причиной возникновения затруднений при ходьбе.

Важно, чтобы в составе уходового крема были ингредиенты для глубокого увлажнения. Например, мочевина, которая эффективно увлажняет кожу стоп, препятствует образованию мозолей и натоптышей.

Еще одна возможная проблема — нарушение гидролипидного баланса кожи. Липидный слой является естественным защитным барьером для патогенной флоры. Поэтому уходовый крем должен содержать питательные, регенерирующие, липидовосполняющие компоненты. Например, натуральные масла и церамиды — сложные липиды, которые восстанавливают целостность защитного барьера и сохраняют влагу в коже.

Дезодорирование

Используйте специальные тальки, пудры, мази или кремы для ног с абсорбирующим и дезодорирующим эффектом. Эти средства содержат антибактериальные и антисептические компоненты, препятствуют образованию неприятного запаха и являются дополнительной защитой от инфекций.

Массаж

Это отличный ритуал для дополнительного увлажнения и питания кожи. А ещё средство против хандры, стрессов, ощущения напряжения в ногах. После процедуры кожа стоп становится мягкой и бархатистой на ощупь.

В качестве массажного средства используйте масла.

Например, масло ши

  • отлично убирает шелушение,
  • справляется даже с самыми огрубевшими участками,
  • интенсивно восстанавливает кожу стоп,
  • заживляет трещины и питает.

Масло виноградной косточки

  • снимает чувство тяжести и усталости ног,
  • укрепляет сосуды.

Масло макадамии

  • смягчает кожу стоп,
  • ухаживает за ногтями.

Ещё одно подходящее масло — жожоба. Оказывает регенерирующее действие, смягчает кожу, способствует заживлению трещин, снятию болевых ощущений. Восстанавливает и укрепляет ногти на ногах.

Ванночки

Средство для снятия усталости ног, эмоционального напряжения. Такой бьюти-ритуал желательно устраивать хотя бы раз в неделю. В воду можно добавить масло или соль для ванны. Например, аромасоль для ванны DETOX с эфирными маслами. Комбинация соли и соды создаёт слабощелочную среду, заметно улучшает качество кожи. А эфирные масла в составе средства нормализуют эмоциональное состояние.

Регулярный уход за кожей стоп, в том числе и в зимний период, — вопрос не только эстетического характера. Это необходимость для сохранения здоровья и общих двигательных функций организма.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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