Эксперт Копейкина: "Асаны бикрам-йоги укрепят иммунитет"

Наконец-то решили сбросить лишние кило, однако не можете определиться с тем, какие упражнения для вас окажутся наиболее эффективными? Возможно, бикрам-йога — это ваш вариант. Более известная как горячая, бикрам-йога пришла к нам из Индии, а такое причудливое название получила в честь своего изобретателя — Бикрама Чоудхури. Когда-то Бикрам открыл для себя, что упражнения, выполняемые в сильно нагретом помещении, значительно ускоряют получение нужного эффекта. Почему бикрам-йога стала столь популярной в России — рассказала читателям Pravda.Ru координатор йога-центра "Анахата" Елена Копейкина.

Бикрам-йога: что это и как поможет

Обязательное условие для занятий этим направлением йоги — поддержание в зале температуры +40°С и влажности 40%. Такие условия имитируют климат Индии и помогают максимально погрузиться в практику.

Комплекс состоит из двух дыхательных упражнений и неизменной последовательности из 26 асан хатха-йоги. Эти упражнения достаточно интенсивны. Занятие длится 90 минут.

Результат от тренировок bikram (hot) yoga:

оказывает общеукрепляющий эффект,

повышает силу, выносливость, гибкость организма,

за счёт температурного режима и кардионагрузок происходит похудение, избавление от лишней жидкости и улучшение тонуса кожи и мышц.

За счет того, что последовательность асан не меняется, новичкам проще привыкнуть к практике, а температурный режим позволяет расслабить мышцы.

Важно, чтобы одежда не стесняла движений и не мешала выполнять те или иные позы бикрам-йоги. Дополнительно понадобится два полотенца и бутылка воды, поскольку в жарких условиях усиливается потоотделение. Не стоит выполнять асаны бикрам-йоги на пределе возможностей.

Занятия гармонизируют состояние за счёт дыхательных упражнений.

Кроме того, асаны бикрам-йоги:

укрепляют иммунитет;

очищают от токсинов и шлаков;

снимают психическое напряжение;

способствуют похудению.

Вы получите стройную подтянутую фигуру, сон станет крепче и глубже, улучшится обмен веществ. Вы почувствуете заряд бодрости и энергии уже после первых занятий.

Однако помимо пользы, есть и ряд ограничений, при которых любые физические нагрузки в таких условиях противопоказаны, при возникновении сомнений рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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