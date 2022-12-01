Эксперт Белая: "Бесплатные советы отбирают жизненную энергию"

Один из ключей к увеличению дохода — это энергия. Однако часто именно её и не хватает для движения к цели. Руководитель авторской онлайн-школы Анастасия Иванова (Белая) считает, что стоит избегать того, что забирает энергию. Каких именно "вампиров" стоит бояться — эксперт рассказала читателям Pravda.Ru.

Энергия: что её отбирает

Бесплатные советы

Тем самым вы нарушаете энергообмен: человек не готов принять то, что вы ему советуете бесплатно по теме вашей экспертности, а вы не получаете энергию в виде денег обратно. Не путайте роли — с друзьями вы друзья, с супругами — супруги. А вот свою экспертность передавайте исключительно платно соразмерно той энергии, которую отдаёте.

Жизнь в стрессе, тревоге

Выброс адреналина здорово расходует энергию, ваша задача — снизить стресс и тревогу на максимум. Перестать смотреть новости, СМИ, убрать все раздражающие факторы из жизни. Да, это могут быть и люди — снизьте или полностью исключите с ними общение.

Обиды, вина

Это те чувства, которые опустошают вас. И прежде чем начать "прорабатывать" их, задайте себе вопрос: чему меня научила эта ситуация? (После чего испытываю обиду/вину). Как она меня сделала лучше? И тут вы поймёте, что все ситуации происходят во благо нам. И даже самые ужасные, на первый взгляд, делают нас лучше! Поверьте, после этого обида и вина сами уйдут.

Хаос

Как в голове, так и во внешнем мире: дома, на работе, в бизнесе. Когда вокруг тебя беспорядок, то хочешь ты этого или нет, ты будешь постоянно об этом думать. А чем больше мыслей в твоей голове, тем выше уровень тревожности — происходит слив энергии. Очищайте мысли — ежедневно выписывайте всё, что есть в вашей голове, на бумагу. Это может быть список дел или просто несвязанный текст. Главное — выгрузить всё из головы на бумагу. Следите за тем, чтобы вокруг вас было чисто, не было лишних вещей. Избавляйтесь от всего, что больше для вас не актуально. Так вы ещё и очищаете пространство перед приходом чего-то нового. Систематизируйте свой бизнес.

Висящие задачи

Они постоянно крутятся в вашей голове — вашем "жёстком диске". Выпишите всё, что так долго откладывали, и распределите на категории:

уже не актуально — смело вычеркиваем;

актуально, могу делегировать — ищем подрядчика для выполнения задачи и сразу же делегируем;

актуально, нужно сделать самой — проставляем дедлайн для выполнения и заносим в список дел.

Что может восстановить энергию

Баня.

Массаж.

Прогулки по лесу.

Время наедине с собой.

Вдохновляющая музыка.

Медитации.

Спорт.

Общение с друзьями / коллегами.

Просмотр вдохновляющего фильма.

SPA.

Рисование.

Режим сна.

Душ/ванна.

Путешествие.

Близость.

Подарки себе.

Комплименты себе.

Ваша задача — это определить то, что даёт конкретно вам энергию. Вспомните, в какие моменты вы чувствовали себя максимально счастливым человеком? После чего вы чувствуете бодрость и прилив энергии? Если не можете вспомнить, то ваша задача — начать пробовать всё по очереди и фиксировать, какое у вас состояние после этих действий. Так через время вы поймёте, что конкретно вам даёт энергию, и обязательно раз в день делайте те действия, которые наполняют вас. Эксперт советует ставить в график эти действия где-то в середине дня. Так у вас будет ощущение, что время расширилось и вы полны энергией целый день.

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