Врач Дорофеева: "Пустырник превосходит валериану в 3-4 раза"

Активный ритм современной жизни заставляет человека находиться в состоянии постоянного стресса. Пустырник и валериана первыми придут на помощь при состояниях, сопровождающихся нервным возбуждением, тревожностью и нарушением сна. Это растительные препараты, которые издавна применяются в медицине. Однако перед многими тут же встаёт вопрос: что же выбрать при острой необходимости? И есть ли разница? Рассказывает читателям Pravda.Ru врач Наталья Дорофеева.

Пустырник или валериана: что выбрать

Валериана

Кроме успокоительного действия, лёгкого сонливого эффекта, эта трава способствует пищеварению, обладает ветрогонным действием, помогает снимать спазмы желудочно-кишечного тракта. Необходимо помнить, что при неправильном назначении валериана может повышать артериальное давление. В малых дозах может приводить к возбуждению центральной нервной системы, а в больших — к её угнетению. Вызывая процессы торможения в коре головного мозга, она приводит к выраженному снотворному эффекту, что необходимо учитывать при применении у активно работающих людей и учащихся. Данной категории людей валериану лучше применять вечером, перед сном. Однако в стрессовых ситуациях, которые могут повлиять и на сердечно-сосудистую систему, и на повышение артериального давления, более уместным окажется пустырник.

Пустырник

Это растение обладает успокоительным и противотревожным действием, замедляет ритм сердца и снижает артериальное давление. Хочется особо отметить, что пустырник можно назначать днём, так как он не вызывает сонливого эффекта. Поэтому он подойдёт для студентов и активно работающей части населения. По силе влияния на сердечно-сосудистую и нервную системы пустырник превосходит валериану в 3-4 раза. Научно установлено, что и пустырник, и валериана не токсичны для организма при правильном дозировании и подходят для длительного применения.

Чтоб добиться хорошего эффекта в стрессовых ситуациях, и пустырник, и валериану, можно дополнить магнием и витамином В6. Но выбирая даже такие безобидные растительные препараты, необходимо помнить, что всегда нужна консультация врача. Эти средства могут применяться как быстрая первая помощь в стрессовых ситуациях.

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