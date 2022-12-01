Следование ритуалам может быть признаком психического заболевания

У некоторых людей есть безобидные, казалось бы, привычки, над которыми все посмеиваются. Например, расставлять вещи в определённом порядке. Между тем, это может указывать на психическое расстройство, при котором у пациента формируются навязчивые идеи, утверждает врач-психиатр Евгений Фомин.

Синдром невыключенного утюга

Допустим, если человек, выйдя из дома, по три раза возвращается, чтобы проверить, выключены ли газ или утюг, или закрыта ли входная дверь, его считают странным, но не более.

Бывают люди, которые расставляют обувь в прихожей и вешают одежду в гардероб строго по цвету, или ставят чашки так, чтобы ручки смотрели в одну сторону, или каждое утро стараются застилать постель так, чтобы на покрывале не было ни морщинки… Иные отводят дома определённое место каждому предмету и страдают, если обнаруживают беспорядок. По этой причине они стараются никого домой не приглашать и, разумеется, не заводят семью и даже домашних животных.

Есть и те, кто без конца моет руки, так как опасается заразы. И повсюду носит с собой тапочки, чтобы не надевать чужие. Кое-кто может начать есть только после того как продукты на тарелке распределены по цвету. И ещё мясо должно быть обязательно в левом углу тарелки, а гарнир — в правом.

Встречаются и ревнители суеверий, которые, споткнувшись на улице, непременно плюют через левое плечо, и аккуратно обходят стыки между плитками, дабы с ними не случилось ничего худого.

"Странности" вовсе не безобидны

Как правило, посторонние воспринимают такое поведение как индивидуальные особенности человека. Иногда этими "особенностями" всё и ограничивается. Но иногда дело заходит слишком далеко. Скажем, описывается случай женщины, которая не могла уснуть из-за того, что ей всё время казалось: платье, повешенное ею на спинку стула, висит неровно.

Такие "ритуалы" — следствие навязчивых мыслей, вызванных обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), поясняет специалист.

Порой, из-за стрессовой ситуации недуг прогрессирует, и состояние пациента начинает резко ухудшаться. Он начинает осознавать, что его поведение выходит за рамки нормы, и из-за этого испытывает чувство вины и страх. Ему кажется, что другие люди могут его осуждать или смеяться над ним.

Надо лечиться!

Со временем ОКР начинает влиять буквально на все сферы жизни человека, в том числе работу и личные отношения. В результате он зачастую теряет все социальные связи, остаётся один.

В отличие от шизофреников, те, кто страдает ОКР, часто понимают, что больны. Фомин советует при наличии вышеописанных симптомов не оставаться наедине со своими "тараканами", а обратиться к врачам. Здесь необходимо проводить комплексное лечение, обычно включающее курс психотерапии в сочетании с подобранными специалистом препаратами.