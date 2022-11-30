Психолог Самбурский: "Копчёное мясо и сыр вызывают привыкание"

Чтобы не приходилось избавляться от мучительных пристрастий, лучше и не привыкать к некоторым продуктам. Выяснилось, что по крайней мере семь вызывают зависимость, подобную наркотической. То есть не только психологическую, а физическую: перегружаются именно центры удовольствия в мозге. О каких именно продуктах идёт речь — рассказал читателям Pravda.Ru клинический психолог Станислав Самбурский.

Продукты, вызывающие зависимость

Газированные напитки

Технологи очень долго работали над созданием химически сложного продукта, чтобы добиться уникального сочетания характеристик. Продуман не только вкус газировок, но и их запах, и даже механизм воздействия на чувство жажды. В большинстве напитков слишком много сахара, а в некоторых даже есть кофеин, который вызывает привыкание. Самое интересное, что газировки лишь провоцируют ещё большую жажду, вместо того, чтобы позволить напиться, и приходится пить их снова.

Копчёное мясо

Излишнее количество животных жиров в составе тоже вызывает привыкание при частом употреблении в пищу. Добавьте к этому химические добавки, немалое количество соли и крахмала — высококалорийная пища готова. Если любите колбасу, лучше приготовьте её сами, без консервантов и усилителей вкуса.

Чипсы

Все знают: если пачка чипсов открылась, нельзя просто попробовать пару штучек и остановиться. Люди продолжают есть ради удовольствия до последней крошки в упаковке. "Спасибо" за это некоторым производителям, без сожаления добавляющим вещества-триггеры. Они активируют центр удовольствия. Ещё подобный эффект оказывает звук, то есть хруст чипсов. Но с тем же успехом можно перекусить яблоком — здоровее будете.

Печенье

Неожиданно, но факт: эффект от поедания казавшегося безобидным десерта сродни эффекту от кокаина. По крайней мере это подтверждает реакция центра удовольствия в лабораторных экспериментах профессора Д. Шредера из Коннектикута. Становится понятно, почему людям так трудно побороть тягу к мучному, даже если они приняли решение сесть на диету. И всё же мысль о том, что печенье — по сути, легальный наркотик, может помочь в борьбе с зависимостью.

Шоколад и мороженое

Сахар плюс жиры — вот большая часть состава привычных лакомств. Мозг реагирует на такую комбинацию не просто удовольствием, а состоянием сродни эйфории. Естественно, испытывать его хочется снова и снова. Проблема в том, что со временем ощущение эйфории притупляется, если только не увеличить дозу сладкого. Но с шоколадом ситуация ещё хуже из-за легкого антидепрессанта теобромина в составе. Если уж и позволяете себе сладкое, выбирайте максимально натуральный состав.

Готовый попкорн

Перекус влечет не столько вкусом, сколько специфическим запахом. А причина его — диацетил, который маскирует вредные добавки. И если вдыхать это вещество слишком часто, однажды можно обнаружить у себя проблемы с легкими. Ну а жир, на котором жарят воздушную кукурузу, — рассадник канцерогенов и трансжиров.

Сыр

Казеин, расщепляясь в желудке, образует вещества с опиоидным эффектом. Вот почему хочется есть сыр ещё больше. Конечно, такой белок есть и в других молочных продуктах, но в меньших количествах. Поэтому зависимость от сыра можно встретить куда чаще, чем, например, от молока.

Подводя итоги, стоит сказать, что не стоит вообще вычеркивать из своей жизни любимые продукты. Просто знайте меру. Необязательно брать попкорн каждый раз в кино или есть шоколадку каждый день. Питайтесь более осознанно.

Тест на определение пищевой зависимости

1. Случается, что вы сыты, но всё равно идёте есть?

2. Есть ли конкретные вредные продукты, к которым вас сильно тянет?

3. Вы заходите в магазин только "за вкусненьким", несмотря на то, что все нужные продукты дома есть?

4. Бывало, что хотели съесть часть упаковки, а в итоге съели полную пачку печенья или чипсов?

5. Вы испытываете неудобства из-за переедания?

6. Между общением с друзьями и едой вы выбираете второе?

7. Вы замечали, что некоторые продукты сложнее бросить употреблять в пищу, чем другие?

Если вы ответили положительно на большинство вопросов, пора задуматься о самоконтроле и изменении пищевых привычек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Продукты-"отравители": как обезопасить себя и близких?