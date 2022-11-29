Ортопед Завадская: "Зимняя обувь часто приводит к появлению кожных инфекций"

Неудобная обувь, скользкая дорога на работу, постоянные перепады температуры — из-за всего этого наши стопы получают дополнительную нагрузку. Зимой ноги чаще страдают от усталости и болей, нарушения кровообращения и мозолей. Почему так происходит и как избежать подобных неприятных симптомов, рассказала читателям Pravda. Ru травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская.

Как правильно ухаживать за стопами зимой

Нарушение амортизации

Во время ходьбы стопы принимают на себя ударную нагрузку и смягчают её, чтобы защитить суставы и позвоночник от этого воздействия. Ступни человека не зря имеют арочную форму — такое строение позволяет им выполнять роль амортизаторов опорно-двигательной системы. В определенных ситуациях стопы перестают нормально выполнять эту функцию. Чаще всего винить в этом можно плоскостопие и нерационально подобранную обувь.

При такой патологии, как плоскостопие, ступни просто-напросто перестают справляться с ударной нагрузкой, которую они получают при ходьбе. Ноги начинают уставать даже после не слишком продолжительных прогулок. Ношение неправильной обуви тоже может привести к нарушению амортизации и появлению проблем со стопами.

Туфли на высоких каблуках меняют положение ступней и увеличивают нагрузку на них. Из-за этого зачастую развиваются плоскостопие, "косточка" и деформируются пальцы.

Обувь на полностью плоской подошве недостаточно защищает ноги, особенно пятку, от ударов о поверхность.

Ботинки с узким мысом могут сдавливать передний отдел стопы, мешать кровообращению и увеличивать риск появления вросшего ногтя.

Для того чтобы избежать таких негативных последствий, выбирайте на зиму удобную обувь. Нормальные ботинки должны включать следующие элементы:

широкий нос,

небольшой каблук 2-4 см,

шнурки или липучки для регулировки,

формоустойчивый задник.

Неправильный микроклимат

Зимой мы носим тёплую обувь, в которой комфортно на улице, но слишком жарко в помещении. В магазине, кафе или торговом центре ноги потеют, из-за чего увеличивается вероятность появления кожных инфекций. Помочь здесь могут специализированные косметические средства и регулярная гигиена. Выбирайте те модели зимней обуви, которые сохраняют нормальный влаго- и теплообмен. Уточняйте этот параметр при покупке изделия. Обязательно переобувайтесь, когда целый день проводите в офисе. На работе у вас должны быть легкие сменные туфли. Для заботы о коже рекомендуется по вечерам принимать контрастный душ или делать расслабляющие ножные ванночки.

Натоптыши

От огрубевшей кожи на пятках избавляются в основном из эстетических соображений. При этом мало кто догадывается, что зачастую натоптыши сигнализируют о том, что нагрузка на стопы распределяется неправильно. Такие сухие мозоли — это симптом плоскостопия. При их появлении лучше обратиться за консультацией к ортопеду и проверить состояние стоп. После обследования можно воспользоваться услугой медицинской обработки стоп. Процедура поможет избавиться от натоптышей и вернуть коже красоту.

Необходимое обследование

Наши стопы испытывают нагрузку во время ходьбы, бега и даже в состоянии покоя, когда мы просто стоим на одном месте. Конечно, все это со временем сказывается на их состоянии. Если вы заметили, что ноги стали болеть и уставать, сделайте сканирование стоп. Такое обследование врач проводит с помощью специального компьютерного оборудования — плантографа. После выполнения этой процедуры врач максимально точно определяет состояние ступней, выясняет, есть ли у вас плоскостопие или другие подобные заболевания. Исходя из результатов, доктор подбирает обувь, стельки и разрабатывает специальный комплекс упражнений для поддержки стоп.

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