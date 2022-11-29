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Ирина Шлионская

Чтобы повысить настроение, ешьте индейку и апельсины, а не сахар

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Что нужно съесть, чтобы ваше настроение улучшилось? В первую очередь, на ум приходит кофе, но сейчас речь не о нём. Кофе всё-таки напиток, и он, скорее, бодрит, чем повышает настроение.

Чтобы повысить настроение, ешьте индейку и апельсины, а не сахар

О том, какие продукты следует потреблять для стимуляции выработки "гормона радости" — серотонина, рассказала клинический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова.

Продукты, богатые клетчаткой

"К ним относятся цельные злаки, свежие фрукты и овощи", — говорит эксперт. Особенно полезны в этом смысле:

  • капуста,
  • зелёные овощи,
  • бобовые,
  • свёкла,
  • инжир.

Кисломолочные продукты без добавления сахара

Например, это могут быть сыры, несладкий творог и йогурты, различные ряженки и айраны… Нужно обязательно смотреть состав на этикетке, так как в некоторых продуктах, даже солёных или пресных, всё равно может присутствовать сахар в небольших количествах.

Квашеные продукты

Это могут быть квашеная капуста, огурцы или даже натуральный квас — то, что получают с помощью брожения. Но лучше, если всё это будет домашнего приготовления, так как в магазинах или на рынках эти продукты продают, в основном, с различными добавками, среди которых часто бывает и сахар.

Продукты, содержащие триптофан

К таковым относятся

  • говядина,
  • индейка,
  • яйца,
  • горький шоколад,
  • помидоры,
  • зелень.

Но не стоит употреблять их в больших количествах — это не слишком полезно для организма.

Продукты с витамином С

Это, конечно, цитрусовые всех видов:

  • лимоны,
  • апельсины,
  • мандарины,
  • грейпфруты,

а также ягоды, шиповник и такие овощи, как зелёный горошек и болгарский перец.

Продукты, богатые магнием

Среди них —

  • гречневая крупа,
  • отруби,
  • орехи миндаль и кешью,
  • бананы,
  • авокадо,
  • ламинария.

Что следует исключить из рациона?

Если вы не хотите, чтобы настроение ползло вниз, избегайте полуфабрикатов и фастфуда, советует Тонкова-Кузнецова. Они нередко привлекают людей в момент голода, так как в них много калорий, и ими можно быстро насытиться. К тому же, не надо тратить времени на готовку.

Однако, в такой еде мало пищевых волокон и питательных веществ, необходимых для баланса кишечной микрофлоры. И выработку серотонина она никак не стимулирует.

"Контролируйте также количество потребляемого сахара как в чистом виде, так и в готовых продуктах питания, — рекомендует врач. — По рекомендациям ВОЗ — не более 10 процентов от суточной калорийности рациона".

Хотя традиционно считается, что сахар полезен для работы головного мозга, на деле он лишь ненадолго повышает тонус, а затем человека, перебравшего сладкого, охватывает сонливость. Нередко это приводит к тому, что люди начинают воспринимать сладости, как допинг, и впадают в зависимость от сладкого, что отнюдь не положительным образом сказывается на состоянии их здоровья. Сахар человеку требуется, но в довольно-таки скромных количествах.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы диета болезни здоровье медицина психология продукты питания правильное питание
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