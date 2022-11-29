Что нужно съесть, чтобы ваше настроение улучшилось? В первую очередь, на ум приходит кофе, но сейчас речь не о нём. Кофе всё-таки напиток, и он, скорее, бодрит, чем повышает настроение.
О том, какие продукты следует потреблять для стимуляции выработки "гормона радости" — серотонина, рассказала клинический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова.
"К ним относятся цельные злаки, свежие фрукты и овощи", — говорит эксперт. Особенно полезны в этом смысле:
Например, это могут быть сыры, несладкий творог и йогурты, различные ряженки и айраны… Нужно обязательно смотреть состав на этикетке, так как в некоторых продуктах, даже солёных или пресных, всё равно может присутствовать сахар в небольших количествах.
Это могут быть квашеная капуста, огурцы или даже натуральный квас — то, что получают с помощью брожения. Но лучше, если всё это будет домашнего приготовления, так как в магазинах или на рынках эти продукты продают, в основном, с различными добавками, среди которых часто бывает и сахар.
К таковым относятся
Но не стоит употреблять их в больших количествах — это не слишком полезно для организма.
Это, конечно, цитрусовые всех видов:
а также ягоды, шиповник и такие овощи, как зелёный горошек и болгарский перец.
Среди них —
Если вы не хотите, чтобы настроение ползло вниз, избегайте полуфабрикатов и фастфуда, советует Тонкова-Кузнецова. Они нередко привлекают людей в момент голода, так как в них много калорий, и ими можно быстро насытиться. К тому же, не надо тратить времени на готовку.
Однако, в такой еде мало пищевых волокон и питательных веществ, необходимых для баланса кишечной микрофлоры. И выработку серотонина она никак не стимулирует.
"Контролируйте также количество потребляемого сахара как в чистом виде, так и в готовых продуктах питания, — рекомендует врач. — По рекомендациям ВОЗ — не более 10 процентов от суточной калорийности рациона".
Хотя традиционно считается, что сахар полезен для работы головного мозга, на деле он лишь ненадолго повышает тонус, а затем человека, перебравшего сладкого, охватывает сонливость. Нередко это приводит к тому, что люди начинают воспринимать сладости, как допинг, и впадают в зависимость от сладкого, что отнюдь не положительным образом сказывается на состоянии их здоровья. Сахар человеку требуется, но в довольно-таки скромных количествах.
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