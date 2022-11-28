Врач-токсиколог: "Для чистки печени необходима сера"

Печень — достаточно капризный орган человека, малейшее нарушение его функций может грозить плохим исходом. Прежде всего, это связано с многофункциональностью печени. Она обезвреживает токсины, сохраняет витамины, синтезирует гормоны и ферменты, хранит резервный запас крови, выделяет желчь, без которой невозможен процесс пищеварения. Печень преобразует токсины в безопасные для здоровья соединения, которые выводятся естественным путем. Но при большой нагрузке, например, во время болезни, когда приходится принимать много лекарств, печень не успевает справляться с работой, и токсины начинают накапливаться. О том, как можно помочь печени, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Как наладить работу печени

Сбалансированное питание — лучший помощник в поддержании функций печени. Ещё один способ избежать сбоев в работе жизненно важного органа — добавить физической активности. Это могут быть регулярные прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне или тренировки в зале. При проблемах с печенью снижается уровень вырабатываемого адеметионина — жизненно важной аминокислоты. Это приводит к тому, что печень не может полноценно выполнять свои функции, и биохимические реакции замедляются. Помощь печени требуется: при хронических воспалительных процессах в организме, перенесенных инфекционных заболеваниях, после длительной терапии с применением антибиотиков, при питании с большим количеством жиров и при переедании (на праздники, например).

Для восстановления используйте отвары или настои лекарственных растений. Такие природные травы, как

корень лопуха,

корень одуванчика,

расторопша,

артишок,

шиповник,

кукурузные рыльца,

пижма,

полынь,

аир,

люцерна,

душица,

ромашка,

мята,

помогут печени и организму в борьбе со стрессовыми ситуациями.

Печень — это орган, который способен самостоятельно восстанавливаться, но для поддержания его здоровья требуются определенные продукты:

овощи — крестоцветные (все виды капусты), сельдерей, свекла, кабачок, тыква, спаржа, лук, артишок;

зелень и травы — салат, укроп, петрушка, руккола, мята, базилик, шпинат;

масла — оливковое, кокосовое, льняное, расторопши;

крупы — рис и другие злаки, бобовые;

напитки — из корня цикория, одуванчика, зелёные и травяные чаи;

горечи — расторопша, артишок, полынь, пижма;

кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог, сметана, простокваша;

нежгучие специи — куркума, шафран, сафлор, лавровый лист, семена фенхеля, тмин, кориандр.

Специальная диета для восстановления печени

При появлении тревожных симптомов нужно устроить разгрузку для печени, специальная диета позволит органу немного отдохнуть. Также важно ограничить в пище соль и сахар, которые активно нагружают печень. Основу диеты составляют овощи и фрукты, а также лёгкие продукты и блюда.

На завтрак: 200 г овсяной каши с клубникой и зелёный чай с жасмином. На второй завтрак: яблочный мусс, 100 г тёртой моркови с медом. На обед: 300 г вегетарианских капустных щей, паровая телячья котлета, 200 г рагу из овощей, чёрный чай с кусочком лайма. На полдник: обезжиренный йогурт. На ужин: 150 г омлета с сыром, салат из свежих овощей, травяной чай с мятой.

Для эффективности детокса клеткам печени необходима сера, содержащая такие аминокислоты, как таурин и цистеин. Используйте натуральные травы: корень лопуха, корень одуванчика, расторопшу, артишок, шиповник, кукурузные рыльца, пижму, полынь, аир, люцерну, душицу, ромашку, мяту. Можно добавить брокколи. Сульфорафан из брокколи оказывает стимулирующее действие на антиоксидантную активность фермента, тем самым оказывая благотворное влияние на детоксикацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как можно почистить печень