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Диетолог Плотникова: "Помидор — это природный антидепрессант"

Здоровье

Современный человек практически ежедневно сталкивается со стрессом. Тяжёлая работа, жизнь в шумном мегаполисе, жизненные трудности — всё это отображается на психическом состоянии, приводя в упадок ЦНС. Человек становится раздражительным, часто испытывает тревогу и страх. Очень важно справиться со стрессом, пока он не перешёл в депрессию и апатию. Помочь в этом может соответствующее питание, если быть точнее — ряд целевых продуктов. Каких именно — рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог, диетолог Кристина Плотникова.

Диетолог Плотникова: "Помидор — это природный антидепрессант"

Антистресс-продукты

Томат

Помидор — это природный антидепрессант, ещё называемый овощем хорошего настроения. Он содержит различные витамины и минералы, но здесь его ценность в ином. В составе томата есть два вещества, помогающие подавить стресс в зародыше:

  • тирамин — данное соединение превращается в организме в серотонин, являющийся гормоном счастья;
  • фенилаланин — поддерживает стабильное состояние эндорфина — гормона настроения.

Горький шоколад

Редко можно встретить человека, который не любит сладости. Горький шоколад — это не просто вкусно, но и крайне полезно. Тертые какао-бобы моментально восполняют запасы эндорфинов, подавляя стресс. Человек начинает испытывать умиротворение и радость.

Чай

От составляющих напитка зависят его свойства. Есть несколько разновидностей, помогающих справиться со стрессом:

  • зелёный чай - помогает в долгосрочной перспективе, регулярное употребление позволяет стабилизировать работу нервной системы, укрепляет её, подавляет тревожность;
  • чай из мяты - быстродействующее средство, способствует релаксу после сильного стресса, позволяет спокойно заснуть;
  • настой мелиссы - это адаптоген, помогающий перебороть нервное напряжение, а также не потерять контроль над эмоциями;
  • ромашковый чай - природное успокоительное для души и тела, напиток расслабляет мышцы, угнетает тревожность и панику.

Жирная рыба

Гормон счастья серотонин формируется при достаточном количестве витамина B в организме. Вещество содержится в большом объёме в жирных сортах морской рыбы. И это не всё. Такая пища содержит жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, стабилизирующие работу нервных клеток и укрепляющие сосуды головного мозга. От стресса прекрасно поможет скумбрия, форель, сардина и палтус. А вот сёмга заслуживает отдельного внимания. Эта рыба содержит вещества, уменьшающие в организме концентрацию кортизола и адреналина, вызывающих стресс. Нужно раз в неделю есть по 100 г сёмги, чтобы снизить риск приступов паники у лиц, склонных к ней.

Морская капуста (ламинария)

Просто незаменимый растительный продукт. Употреблять ламинарию рекомендуется тем, кто занимается умственной или напряженной работой, вынужден постоянно "бегать" по делам, не имея возможности передохнуть. В морской капусте содержится йод, столь необходимый для нормального функционирования щитовидной железы. Орган первым отвечает за реакцию организма на стресс.

Каши и хлеб из цельного зерна

Зерновые культуры оказывают огромное влияние на нервную систему, ведь в их состав входят сложные углеводы, насыщающие организм энергией. При регулярном употреблении каш и макарон, изготовленных из твёрдых пшеничных сортов, удается избежать столкновения со стрессами. Такая пища не нагружает желудок, успокаивает за счёт питательности, а также имеет витамин B в большом количестве. Рекомендуется чаще есть овсянку и гречку. Первая каша помогает вырабатывать серотонин, вторая понижает тревожность.

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Антистресс-продукты: Диетолог рассказал, какая еда помогает сбить тревогу
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