Тема приёма витаминных комплексов не теряет своей актуальности, особенно среди тех, кто придерживается ЗОЖ. Но только вот такой важный минерал, как цинк, почему-то не в тренде, о нём мало говорят и пишут, а зря, ведь дефицит цинка может вызвать нарушения в работе всего организма. О том, для чего нам нужен цинк, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, преподаватель курса о здоровом питании в АНО Всероссийская социально-образовательная организация "Учусь в сети" Марина Брантова.
Какие функции выполняет цинк:
Суточная потребность организма в цинке различается для разных людей в зависимости от возраста и состояния здоровья:
Во время заболевания допустимо увеличить дозу до 40 мг в сутки.
Лучше всего усваивается цинк из натуральных продуктов питания, таких как
Проблемы с усвоением цинка могут наблюдаться у людей со сниженной кислотностью, мальабсорбцией (нарушение всасывания), а также у вегетарианцев (цинк из растительных продуктов усваивается хуже, чем из животных). При дефиците цинка наблюдаются следующие симптомы:
Если по анализам диагностирован дефицит, необходимо добавить цинк в меню в виде биологически активной добавки. Наиболее благоприятная форма для усвоения — хелат, пиколинат. Принимать цинк следует курсом, длительностью 1 месяц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Медцентр Бест Клиник на Беломорской / Речном вокзале
Ленинградское ш., д. 116
|
|
Медицинский центр ЕвроМед на Маяковской
ул. Красина, д. 14, стр. 2
Армедика на Ленинском
Ленинский пр-кт, д. 123
|
|
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
Поликлиника.ру Красные Ворота
ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
|
27 отзывов
|
Кирьянов Александр Вениаминович
медицинская клиника
Генерала Глаголева, д. 19, корп 1
Октябрьское поле
Первичный приём от 5000 руб.
|
113 отзывов
|
Армедика на Ленинском
многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
|
24 отзыва
|
Next Generation Clinic
медицинская клиника
ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3
Красносельская
Клиника Next Generation Clinic занимается репродуктивной медициной, лечением женского и мужского бесплодия, цитогенетическими и молекулярно-генетическ... читать далее »
Первичный приём от 3500 руб.
Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.