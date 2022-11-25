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Нутрициолог: "При дефиците цинка возможно снижение потенции"

Здоровье

Тема приёма витаминных комплексов не теряет своей актуальности, особенно среди тех, кто придерживается ЗОЖ. Но только вот такой важный минерал, как цинк, почему-то не в тренде, о нём мало говорят и пишут, а зря, ведь дефицит цинка может вызвать нарушения в работе всего организма. О том, для чего нам нужен цинк, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, преподаватель курса о здоровом питании в АНО Всероссийская социально-образовательная организация "Учусь в сети" Марина Брантова.

Нутрициолог: "При дефиците цинка возможно снижение потенции"

О пользе цинка

Какие функции выполняет цинк:

  • способствует синтезу половых гормонов;
  • стимулирует рост и восстановление мышц;
  • участвует в местном иммунитете кожи и слизистых, ускоряет заживление ран, играет структурную роль в синтезе белков;
  • участвует в выработке инсулина — гормона поджелудочной железы, влияет на углеводный обмен;
  • участвует в процессах свертывания крови и работе щитовидной железы;
  • участвует в синтезе коллагена;
  • важен для правильного ощущения вкуса и запаха;
  • запускает продукцию интерферонов (белков, вырабатываемых клетками организма при вторжении вируса для борьбы с ним) и тормозит высвобождение РНК вирусов, подавляя их развитие;
  • защищает легочный эпителий при воспалении;
  • участвует в процессе созревания сперматозоидов у мужчин;
  • отвечает за метаболизм алкоголя в организме;
  • имеет выраженное антиоксидантное действие, помогает усваиваться витамину Е.

Суточная потребность организма в цинке различается для разных людей в зависимости от возраста и состояния здоровья:

  • для мужчин — 15 мг в сутки;
  • для женщин — 10 мг в сутки;
  • для беременных, кормящих женщин, а также подростков в период полового созревания — 15 мг в сутки.

Во время заболевания допустимо увеличить дозу до 40 мг в сутки.

Цинк и продукты питания

Лучше всего усваивается цинк из натуральных продуктов питания, таких как

  • красное мясо;
  • устрицы;
  • мидии;
  • дичь;
  • пшеничные отруби;
  • тыквенные семечки;
  • кунжут;
  • миндаль;
  • грецкий и кедровый орех;
  • чечевица;
  • печень и сердца животных и птиц;
  • грибы;
  • водоросли.

Проблемы с усвоением цинка могут наблюдаться у людей со сниженной кислотностью, мальабсорбцией (нарушение всасывания), а также у вегетарианцев (цинк из растительных продуктов усваивается хуже, чем из животных). При дефиците цинка наблюдаются следующие симптомы:

  • перхоть;
  • себорейный дерматит;
  • снижение иммунитета,
  • частые вирусные заболевания;
  • потеря обоняния и вкуса;
  • повышение холестерина;
  • нарушение роста и полового созревания;
  • снижение потенции;
  • бесплодие;
  • выпадение волос;
  • стоматит, язвы и эрозии на слизистых;
  • снижение остроты зрения;
  • белые полосы на ногтевых пластинах.

Если по анализам диагностирован дефицит, необходимо добавить цинк в меню в виде биологически активной добавки. Наиболее благоприятная форма для усвоения — хелат, пиколинат. Принимать цинк следует курсом, длительностью 1 месяц.

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Куратор: Балюра Елена, Николаев Николай, Варнель Ольга

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