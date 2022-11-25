Нутрициолог: "При дефиците цинка возможно снижение потенции"

Тема приёма витаминных комплексов не теряет своей актуальности, особенно среди тех, кто придерживается ЗОЖ. Но только вот такой важный минерал, как цинк, почему-то не в тренде, о нём мало говорят и пишут, а зря, ведь дефицит цинка может вызвать нарушения в работе всего организма. О том, для чего нам нужен цинк, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, преподаватель курса о здоровом питании в АНО Всероссийская социально-образовательная организация "Учусь в сети" Марина Брантова.

О пользе цинка

Какие функции выполняет цинк:

способствует синтезу половых гормонов;

стимулирует рост и восстановление мышц;

участвует в местном иммунитете кожи и слизистых, ускоряет заживление ран, играет структурную роль в синтезе белков;

участвует в выработке инсулина — гормона поджелудочной железы, влияет на углеводный обмен;

участвует в процессах свертывания крови и работе щитовидной железы;

участвует в синтезе коллагена;

важен для правильного ощущения вкуса и запаха;

запускает продукцию интерферонов (белков, вырабатываемых клетками организма при вторжении вируса для борьбы с ним) и тормозит высвобождение РНК вирусов, подавляя их развитие;

защищает легочный эпителий при воспалении;

участвует в процессе созревания сперматозоидов у мужчин;

отвечает за метаболизм алкоголя в организме;

имеет выраженное антиоксидантное действие, помогает усваиваться витамину Е.

Суточная потребность организма в цинке различается для разных людей в зависимости от возраста и состояния здоровья:

для мужчин — 15 мг в сутки;

для женщин — 10 мг в сутки;

для беременных, кормящих женщин, а также подростков в период полового созревания — 15 мг в сутки.

Во время заболевания допустимо увеличить дозу до 40 мг в сутки.

Цинк и продукты питания

Лучше всего усваивается цинк из натуральных продуктов питания, таких как

красное мясо;

устрицы;

мидии;

дичь;

пшеничные отруби;

тыквенные семечки;

кунжут;

миндаль;

грецкий и кедровый орех;

чечевица;

печень и сердца животных и птиц;

грибы;

водоросли.

Проблемы с усвоением цинка могут наблюдаться у людей со сниженной кислотностью, мальабсорбцией (нарушение всасывания), а также у вегетарианцев (цинк из растительных продуктов усваивается хуже, чем из животных). При дефиците цинка наблюдаются следующие симптомы:

перхоть;

себорейный дерматит;

снижение иммунитета,

частые вирусные заболевания;

потеря обоняния и вкуса;

повышение холестерина;

нарушение роста и полового созревания;

снижение потенции;

бесплодие;

выпадение волос;

стоматит, язвы и эрозии на слизистых;

снижение остроты зрения;

белые полосы на ногтевых пластинах.

Если по анализам диагностирован дефицит, необходимо добавить цинк в меню в виде биологически активной добавки. Наиболее благоприятная форма для усвоения — хелат, пиколинат. Принимать цинк следует курсом, длительностью 1 месяц.

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