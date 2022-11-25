Эксперт Курбатова: "Пользоваться антибактериальным мылом опасно для кожи рук"

Мыло — необходимый продукт в каждом доме, без него нельзя представить ни одну ванную комнату. Кто-то предпочитает обычное мыло из масс-маркета, кому-то приятно мыло ручной работы, а кто-то предпочитает жидкий вариант в диспенсере. На вкус и цвет, как говорится. Но для многих покупка столь привычного продукта становится целым приключением, сопряженным с трудностями. Казалось бы, всё очевидно и просто — выбираешь, что тебе по душе, и пользуешься, однако ассортимент настолько велик, что разобраться в особенностях может быть сложно. Эксперт Екатерина Курбатова рассказала читателям Pravda.Ru, какие есть плюсы и минусы жидкого и кускового мыла.

Мыло: какое выбрать

Жидкое мыло

Плюсы: Входящие в него компоненты могут быть как натурального, так и синтетического происхождения. Жидкое мыло намного меньше сушит кожу, поскольку не содержит щёлочи. Хорошее жидкое мыло предусматривает наличие различных добавок: противовоспалительные, смягчающие, увлажняющие, питательные. Из-за дозатора жидкое мыло лишено возможности загрязниться или размокнуть.

Входящие в него компоненты могут быть как натурального, так и синтетического происхождения. Жидкое мыло намного меньше сушит кожу, поскольку не содержит щёлочи. Хорошее жидкое мыло предусматривает наличие различных добавок: противовоспалительные, смягчающие, увлажняющие, питательные. Из-за дозатора жидкое мыло лишено возможности загрязниться или размокнуть. Минусы: В составе содержится много консервантов, поскольку в мыльном растворе, в отличие от щелочной среды мыла, микроорганизмы не погибают.

Антибактериальное мыло

Плюсы: Убивает бактерии.

Убивает бактерии. Минусы: С антибактериальным мылом следует быть осторожным, так как его компоненты не действуют избирательно на микроорганизмы. Соответственно, подавляют как плохие, так и хорошие микробы на коже и нарушают кожный барьер. Постоянное использование антибактериальных средств гигиены может привести к появлению бактерий, устойчивых к антимикробным агентам, и нарушить нормальный биоценоз кожи.

Кусковое

Плюсы: Низкая цена.

Низкая цена. Минусы: Производители только стремятся изготовить мыло с низким кислотно-щелочным показателем, который близок к уровню pH кожи человека. Нормальный кислотно-щелочной баланс кожного покрова рук, лица и тела составляет 5,5.

Хозяйственное мыло

Плюсы: Ускоряет процесс заживления, уменьшает отечность и воспаление, дезинфицирует.

Ускоряет процесс заживления, уменьшает отечность и воспаление, дезинфицирует. Минусы: В хозяйственном мыле содержание щёлочи в четыре раза больше, чем в туалетном, соответственно, оно более агрессивное.

Мыло ручной работы

Плюсы: Увлажнение и питание благодаря натуральным маслам. Ароматерапия во время использования мыла. Эстетическое удовольствие. Делая свой выбор в пользу мыла ручной работы, вы выбираете экологичный продукт.

Увлажнение и питание благодаря натуральным маслам. Ароматерапия во время использования мыла. Эстетическое удовольствие. Делая свой выбор в пользу мыла ручной работы, вы выбираете экологичный продукт. Минусы: Высокая цена, хуже пенится, долго не хранится, может вызывать аллергию за счёт непереносимости натуральных компонентов.

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