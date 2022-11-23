Не переедать на ночь помогут полдники

Практически всем известно, что есть на ночь нельзя. Тем более, плотно. Однако, немало людей игнорируют это табу и наедаются перед сном. Это чревато нарушениями обмена веществ, накоплением лишнего веса и прочими "прелестями".

Но, прежде чем ругать таких "противников" здорового образа жизни, давайте разберёмся, почему это происходит и как можно исправить ситуацию. Об этом рассказывает врач-эндокринолог, а по совместительству нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Нездоровый режим

По словам специалиста, в поздних и обильных ужинах виноват режим дня. Если человек работает или учится и проводит большую часть дня вне дома, он, как правило, завтракает в 7.00-8.00 и обедает где-то в интервале с 13.00 до 15.00. Всё остальное время он может пить чай или кофе, но полноценных приёмов пищи у него нет.

Рабочий день заканчивается чаще всего в 18.00-19.00. Мало у кого место работы или учёбы находится неподалёку от дома, особенно если речь идёт о большом городе.

Нередко дорога отнимает от получаса до двух часов. То есть, дома человек оказывается не ранее 20.00. Пока сядет за стол, будет уже ближе к 21.00, а то и ещё позже. Ужинать в кафе не каждый пойдёт — для многих это дороговато, тем более если ходить туда ежедневно.

Голод — не тётка!

Вспомним, что с момента обеда прошло часов пять-шесть. Ч

еловек, наверняка, сильно проголодался и вряд ли будет думать о необходимости ограничивать себя в питании, особенно если он не хрупкая барышня, привыкшая питаться листьями салата.

Поэтому на ужин могут быть и мясо, и котлеты, и пицца, и мучное — всё, что позволяет быстро насытиться. А в 23.00 уже нужно ложиться спать.

Понятно, что для здоровья это страшно вредно. И засыпать будете с трудом, и лишние килограммы исправно будут откладываться.

"Спасительный" полдник

Доктор Калинчев предлагает в качестве "спасительной" меры, препятствующей вечерним перееданиям, ввести в рацион такую вещь, как полдник. Если помните, такое практикуется в детских садиках и больницах.

Обычно полдник бывает в 16.00-17.00 и представляет собой лёгкий перекус, который вполне позволяет не испытывать особого голода до ужина.

Для полдника, по словам эксперта, прекрасно подойдут

кисломолочные продукты,

булочки,

бутерброды с различными нежирными начинками и овощами.

Кому-то хватит нескольких печений с соком или фруктами. Можно брать еду с собой из дома или покупать продукты в супермаркете по дороге. Кстати, такую пищу можно принимать и "без отрыва от производства" — например, перекусывать, сидя за рабочим столом или компьютером.

Если вы один раз поедите между обедом и ужином, то вечером не ощутите потребности в плотной пище или съедите за ужином меньше. Что, разумеется, позитивно скажется на состоянии вашего организма.