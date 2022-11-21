Диетолог: чтобы не толстеть зимой, нужно есть больше пряностей

Осенью и зимой температура воздуха падает и, чтобы согреться, многие люди начинают усиленно питаться. Какие продукты выбрать, чтобы не набрать лишний вес; правда ли, что чем больше специй в рационе, тем лучше; на какие напитки стоит обратить особое внимание, рассказала д. м. н., эндокринолог, диетолог, врач высшей категории, Анна Гончарова.

— Анна Георгиевна, в осенне-зимний период организм требует дополнительной энергии. Как подобрать правильное питание, чтобы не толстеть и в то же время получать энергию?

— Смена тёплого, солнечного сезона на короткий световой день и низкую температуру обуславливает изменения в самочувствии и требует другого питания. Из напитков выбираем горячие согревающие чаи на основе имбиря, лимона или лайма с мятой, на основе ягодных и фруктовых смесей. Компот из сухофруктов — дёшево, вкусно, быстро; при этом кладезь микроэлементов и легкоусваиваемых сахаров. Все эти горячие напитки ускорят обмен веществ, подарят удовольствие от разнообразных ароматов и насытят организм полезными микроэлементами и витаминами.

Чем больше пряностей, тем лучше:

корица,

имбирь,

гвоздика,

кардамон,

апельсиновые и лимонные корочки,

бадьян,

разные виды перца.

Все они обладают противовирусным, противомикробным и антипаразитарным действием, ускоряют обмен веществ, способствуют выведению лишней влаги.

Из еды выбираем продукты типа "первое и второе в одной тарелке".

Наваристая уха, восточные супы том-ям, фо бо, лоу, где много имбиря, лемонграсса и других почек, листочков и пряностей, — они согреют и с минимальными калориями обеспечат вас нужным соотношением белков, растительной клетчатки, микроэлементов и в меньшей степени жиров и углеводов.

Наваристые бульоны (утиный, куриный) улучшают обмен веществ и иммунитет, поскольку содержат именно те концентрации жиров, которые поддерживают в норме защиту организма, в первую очередь на уровне слизистых.

Не забываем о закусках — квашеная капуста, солёные грибы, солёные овощи в небольшом количестве. Много нельзя, потому что начнём отекать, у гипертоников повысится давление. Время варить холодец и заливное с хреном, горчицей — и для пищеварения полезно, и для суставов, костей.

Вторые блюда — это комбинация нежирных сортов мяса, птицы без кожи, рыбы, морепродуктов и некрахмалистых овощей: помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий и острый перец, стручковая фасоль, любые виды капусты; грибы, зелень.

Поэтому солянка, рагу, лечо, соте, разнообразное жаркое и другие блюда типа "первое и второе в одной тарелке" (стейк с овощами гриль, люля с овощной икрой, уха) будут согревать, не дадут вам избытка калорий и улучшат пищеварение, тем более что осенью обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта.