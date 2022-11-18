Плотный завтрак не поможет похудеть

Распространено мнение, что, если съедать высококалорийный завтрак, а впоследствии в течение дня ограничиваться меньшими порциями еды, то это будет способствовать сжиганию калорий и сохранению фигуры. Однако, недавно группа шотландских диетологов опровергла этот миф. Выводы специалистов были опубликованы в издании Cell Metabolism.

Разницы никакой!

В исследовании приняли участие 30 добровольцев, страдавших лишним весом и ожирением. Их разделили на две команды.

Одна команда должна была в течение месяца прибегать к рациону, в который входил плотный завтрак и меньшие по числу калорий приёмы пищи в течение дня, а для второй, наоборот, самым калорийным был ужин. На следующий месяц команды меняли свой рацион на противоположный. То есть, тот, кто отдавал предпочтение калорийному завтраку, теперь больше съедал за ужином.

Выяснилось, что на колебаниях веса это в итоге никак не сказывалось. То есть, люди, съедавшие больше пищи за завтраком и "экономящие" на ужинах, не худели сильнее, чем те, кто ел лёгкие завтраки и плотные ужины.

Единственное, что отметили учёные: те, кто хорошо завтракали, впоследствии испытывали меньший голод и не ощущали потребности в обильных обедах и ужинах.

Не до обеда…

Для многих плотный завтрак — просто вынужденная мера. Работающие люди в течение дня часто не имеют возможности полноценно поесть. Поэтому они стараются съесть за завтраком столько, чтобы впоследствии как можно дольше не испытывать голод, и надеются, что полученных калорий хватит до конца дня.

Например, завтракают яичницей с беконом и кофе с кексами. Или съедают целую горку оладий со сметаной. А вот обед приходится заменять парой бургеров или куском пиццы в ближайшем заведении фастфуда. Либо просто чашкой чая или кофе с парой бутербродов. Если вообще доводится пообедать…

Не у всех есть время и средства, чтобы каждый день ходить в столовую или кафе и заказывать там первое, второе и третье. А брать еду из дома не всегда удобно.

К ужину некоторые так устают, что просто физически не в состоянии впихнуть в себя нечто высококалорийное. И ограничиваются чаем с пирожком или бутербродом, либо каким-нибудь салатом.

Если человек заботится о фигуре, он вообще может есть на ужин одни овощи и фрукты, даже испытывая потребность в более плотной пище. Ведь нам постоянно внушают, что на ночь есть вредно.

Отдать ужин врагу

Ведущий автор исследования, эксперт в области контроля аппетита, профессор Института Роветта при Абердинском университете Александра Джонстон считает, что полученные результаты могут помочь в изучении эффектов прерывистого голодания.

Но они не могут подтвердить тот факт, что для снижения веса достаточно переносить максимальный приём пищи на утро.

Так что, если уж вы намерены считать калории, то лучше анализировать все приёмы пищи. Большинство профессиональных диетологов, между тем, склоняются к тому, что самым калорийным должен быть обед, а самым лёгким — ужин.