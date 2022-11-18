Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Плотный завтрак не поможет похудеть

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Распространено мнение, что, если съедать высококалорийный завтрак, а впоследствии в течение дня ограничиваться меньшими порциями еды, то это будет способствовать сжиганию калорий и сохранению фигуры. Однако, недавно группа шотландских диетологов опровергла этот миф. Выводы специалистов были опубликованы в издании Cell Metabolism.

Плотный завтрак не поможет похудеть

Разницы никакой!

В исследовании приняли участие 30 добровольцев, страдавших лишним весом и ожирением. Их разделили на две команды.

Одна команда должна была в течение месяца прибегать к рациону, в который входил плотный завтрак и меньшие по числу калорий приёмы пищи в течение дня, а для второй, наоборот, самым калорийным был ужин. На следующий месяц команды меняли свой рацион на противоположный. То есть, тот, кто отдавал предпочтение калорийному завтраку, теперь больше съедал за ужином.

Выяснилось, что на колебаниях веса это в итоге никак не сказывалось. То есть, люди, съедавшие больше пищи за завтраком и "экономящие" на ужинах, не худели сильнее, чем те, кто ел лёгкие завтраки и плотные ужины.

Единственное, что отметили учёные: те, кто хорошо завтракали, впоследствии испытывали меньший голод и не ощущали потребности в обильных обедах и ужинах.

Не до обеда…

Для многих плотный завтрак — просто вынужденная мера. Работающие люди в течение дня часто не имеют возможности полноценно поесть. Поэтому они стараются съесть за завтраком столько, чтобы впоследствии как можно дольше не испытывать голод, и надеются, что полученных калорий хватит до конца дня.

Например, завтракают яичницей с беконом и кофе с кексами. Или съедают целую горку оладий со сметаной. А вот обед приходится заменять парой бургеров или куском пиццы в ближайшем заведении фастфуда. Либо просто чашкой чая или кофе с парой бутербродов. Если вообще доводится пообедать…

Не у всех есть время и средства, чтобы каждый день ходить в столовую или кафе и заказывать там первое, второе и третье. А брать еду из дома не всегда удобно.

К ужину некоторые так устают, что просто физически не в состоянии впихнуть в себя нечто высококалорийное. И ограничиваются чаем с пирожком или бутербродом, либо каким-нибудь салатом.

Если человек заботится о фигуре, он вообще может есть на ужин одни овощи и фрукты, даже испытывая потребность в более плотной пище. Ведь нам постоянно внушают, что на ночь есть вредно.

Отдать ужин врагу

Ведущий автор исследования, эксперт в области контроля аппетита, профессор Института Роветта при Абердинском университете Александра Джонстон считает, что полученные результаты могут помочь в изучении эффектов прерывистого голодания.

Но они не могут подтвердить тот факт, что для снижения веса достаточно переносить максимальный приём пищи на утро.

Так что, если уж вы намерены считать калории, то лучше анализировать все приёмы пищи. Большинство профессиональных диетологов, между тем, склоняются к тому, что самым калорийным должен быть обед, а самым лёгким — ужин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы диета медицина здоровье продукты питания правильное питание
Новости
Военные попросили вернуть в зону СВО генерала Лапина
В Тюмени руководителя компании уличили в уклонении от уплаты налогов
Директор Ростовской АЭС: Крым будет производить энергию для новых регионов РФ
Украина на грани замерзания и полной тьмы: мэры призывают людей покидать города
В Польше заявили, что украинских преступников нельзя допускать к расследованию
Пленный украинский боевик заявил о взяточничестве в рядах ВСУ
Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева освобождена из-под стражи
Шахназаров: падение ракет в Польше — переломный момент конфликта Украины и РФ
СБ Швеции: причина ЧП на "Северном потоке" — диверсия
Разведчики "Отважных" пресекли попытку прорыва ВСУ на линии Сватово-Кременная
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Сергей Лебедев Населению Земли скоро придётся переходить на кузнечиков Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Силовые структуры
Соболев: ВС РФ нужно уничтожить главный узел на границе Украины и Польши
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Мир. Новости мира
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Последние материалы
Военные попросили вернуть в зону СВО генерала Лапина
В Тюмени руководителя компании уличили в уклонении от уплаты налогов
Директор Ростовской АЭС: Крым будет производить энергию для новых регионов РФ
Плотный завтрак не поможет похудеть
Украина на грани замерзания и полной тьмы: мэры призывают людей покидать города
В Польше заявили, что украинских преступников нельзя допускать к расследованию
Пленный украинский боевик заявил о взяточничестве в рядах ВСУ
Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева освобождена из-под стражи
Населению Земли скоро придётся переходить на кузнечиков
Шахназаров: падение ракет в Польше — переломный момент конфликта Украины и РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников