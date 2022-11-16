За последние несколько лет безглютеновые диеты стали стремительно набирать популярность. Но прежде чем исключать глютен из своего питания, стоит разобраться, для кого он вреден и каким образом воздействует на организм. О том, стоит ли исключать глютен из своего меню, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог Кристина Плотникова.
Глютен — это клейковина и один из разновидностей растительного белка. В его состав входят виды двух белков: глютен и гладианин. В процессе нагревания они образуют собой эластичную сетку, способную растягиваться и удерживать газы, тем самым обеспечивая оптимальное разрыхление или повышенное содержание влаги в хлебе, макаронах и иных продуктах питания.
Целиакия — это непереносимость глютена. Характеризуется неспособностью к усвоению глютена: влияет на целостность стенок кишечника, что приводит к невозможности усвоения необходимых человеку полезных веществ. На сегодняшний день эта болезнь уже смогла затронуть примерно 1.5% населения. Если же сравнивать её с другими подобными болезнями, подлинная причина её возникновения остается неизвестной. Учёные пытаются найти возможность контролировать её медикаментозным методом, но более эффективно всё-таки придерживаться диеты.
Глютен входит в состав множества продуктов питания:
Глютен часто используется производителями продуктов питания в роли загустителя и стабилизатора. Он может входить в состав готовых блюд и полуфабрикатов. Как правило, производители указывают его наличие на товарной упаковке, поэтому стоит тщательно изучать состав перед покупкой и уж тем более перед употреблением. К примеру, глютен не содержится в овсе, но на производстве может проходить обработку на той же технике, что и пшеница. Но это не критично, поскольку его содержание может быть совсем незначительным.
Поскольку безглютеновая диета стала пользоваться популярностью, нужно изучить её особенности. Она предполагает исключение из питания некоторых продуктов, таких как:
Если всё-таки хочется съесть что-либо из выпечки, в качестве альтернативы пшеничной муке можно использовать гречневую или рисовую, лучше отдать предпочтение кукурузной. Чтобы компенсировать нехватку клетчатки, обязательно стоит включать в рацион овощи и крупы. Если есть непереносимость глютена, но при этом не меняется рацион питания, то болезнь будет продолжать обостряться и провоцировать диарею и боли в нижней части живота, вздутие.
Помимо всего прочего, продукты, содержащие в своём составе глютен, могут вызывать аллергию. В тот момент, когда он вместе с пищей попадает в желудочно-кишечный тракт, он распадается на определенные фракции. Одна из них желудком воспринимается в качестве "неизвестного" белка, вследствие чего организм начинает в ответ на его действие вырабатывать вещество, которое оказывает негативное влияние на кишечник. В результате в организме начинается воспалительный процесс. Чтобы узнать, есть ли у вас непереносимость глютена, нужно сдать анализы!
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