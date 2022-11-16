Диетолог: "Продукты с глютеном могут вызывать аллергию даже у здорового человека"

За последние несколько лет безглютеновые диеты стали стремительно набирать популярность. Но прежде чем исключать глютен из своего питания, стоит разобраться, для кого он вреден и каким образом воздействует на организм. О том, стоит ли исключать глютен из своего меню, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог Кристина Плотникова.

Глютен — что это?

Глютен — это клейковина и один из разновидностей растительного белка. В его состав входят виды двух белков: глютен и гладианин. В процессе нагревания они образуют собой эластичную сетку, способную растягиваться и удерживать газы, тем самым обеспечивая оптимальное разрыхление или повышенное содержание влаги в хлебе, макаронах и иных продуктах питания.

Вредные свойства глютена и его непереносимость

Целиакия — это непереносимость глютена. Характеризуется неспособностью к усвоению глютена: влияет на целостность стенок кишечника, что приводит к невозможности усвоения необходимых человеку полезных веществ. На сегодняшний день эта болезнь уже смогла затронуть примерно 1.5% населения. Если же сравнивать её с другими подобными болезнями, подлинная причина её возникновения остается неизвестной. Учёные пытаются найти возможность контролировать её медикаментозным методом, но более эффективно всё-таки придерживаться диеты.

В каких продуктах питания содержится глютен

Глютен входит в состав множества продуктов питания:

зерновые: манная крупа, цельное пшено, рожь и т. п.;

продукты, произведённые путём обработки зерна: хлебобулочные изделия, макароны, некоторые виды лапши, бургеры и любой вид выпечки;

также иные продукты, в том числе напитки: бульоны, некоторые специи, пиво, чипсы с примесями, некоторые разновидности вина.

Глютен часто используется производителями продуктов питания в роли загустителя и стабилизатора. Он может входить в состав готовых блюд и полуфабрикатов. Как правило, производители указывают его наличие на товарной упаковке, поэтому стоит тщательно изучать состав перед покупкой и уж тем более перед употреблением. К примеру, глютен не содержится в овсе, но на производстве может проходить обработку на той же технике, что и пшеница. Но это не критично, поскольку его содержание может быть совсем незначительным.

Продукты, не содержащие глютен

Поскольку безглютеновая диета стала пользоваться популярностью, нужно изучить её особенности. Она предполагает исключение из питания некоторых продуктов, таких как:

рис;

гречка;

просо;

киноа;

бобы;

кукуруза;

картофель;

орешки;

мясо и рыба;

молочная продукция и сыр.

Если всё-таки хочется съесть что-либо из выпечки, в качестве альтернативы пшеничной муке можно использовать гречневую или рисовую, лучше отдать предпочтение кукурузной. Чтобы компенсировать нехватку клетчатки, обязательно стоит включать в рацион овощи и крупы. Если есть непереносимость глютена, но при этом не меняется рацион питания, то болезнь будет продолжать обостряться и провоцировать диарею и боли в нижней части живота, вздутие.

Помимо всего прочего, продукты, содержащие в своём составе глютен, могут вызывать аллергию. В тот момент, когда он вместе с пищей попадает в желудочно-кишечный тракт, он распадается на определенные фракции. Одна из них желудком воспринимается в качестве "неизвестного" белка, вследствие чего организм начинает в ответ на его действие вырабатывать вещество, которое оказывает негативное влияние на кишечник. В результате в организме начинается воспалительный процесс. Чтобы узнать, есть ли у вас непереносимость глютена, нужно сдать анализы!

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