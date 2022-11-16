Трихолог: основная причина выпадения волос — нехватка железа

Осенью и зимой многие жалуются на сезонное выпадение волос. Какие народные средства помогут справиться с этой проблемой, какие продукты питания и лекарственные препараты стоит выбрать для поддержания здоровья волос, а также когда следует обращаться к врачу, рассказала врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

— Татьяна, какие средства помогают поддерживать здоровье волос?

— Народные средства все хороши. Например, луковые втирания. Лук содержит серу и селен, активизирует кровообращение. Можно мыть волосы ржаным хлебом, он не повреждает защитный липидный слой. Можно делать такой шампунь:

1 желток,

1 ч. л. лимонного сока,

1 ч. л. коньяка,

1 ч. л. оливкового масла.

Всё это взбиваете, промываете волосы. Можно добавить несколько капель эфирного масла, которое вам нравится, поскольку запах у этого шампуня специфический.

Уксусное полоскание полезно, потому что волосистая часть головы закисляется, а после уксуса стержни волос становятся очень хорошими. Для этого в тёплую кипячёную воду добавляете несколько столовых ложек обычного столового уксуса. На вкус должно быть как салатная заправка — чуть кисло. После того, как вымыли голову шампунем, ополосните волосы и кожу головы уксусом и вытритесь полотенцем. Конечно, будет немного специфический запах.

Но закислять кожу головы полезно, потому что это профилактика размножения патогенных бактерий, которые вызывают себорейный дерматит.

Отвар крапивы укрепляет волосы. Отвар ромашки, например, даёт блондинкам золотистый оттенок.

Важны не только народные средства.

Во-первых, должен быть нормальный сон. Во-вторых, сбалансированное питание и употребление жидкости.

Нужно обязательно употреблять белок, красное мясо. Должен быть хороший уровень железа в крови.

Основная причина выпадения волос — это нехватка железа, железодефицитная анемия или нарушенный обмен железа.

Чтобы это узнать, идёте к обычному терапевту в обычную поликлинику и говорите: хочу пройти диспансеризацию.

В биохимическом анализе крови есть пункт "Обмен железа", то есть

ферритин,

ОЖСС,

трансферрин,

само железо.

Эти показатели должны быть все в норме. Если они страдают, то терапевт назначит соответствующие препараты. Например, если у человека патология железа или эрозивный гастрит, который ведёт к хронической анемии, или колит, при котором не всасываются вещества, то здесь витамины вам не помогут, нужно обращаться к профильному врачу. Если же всё нормально, тогда советую пить витамины для кожи, волос и ногтей. Сейчас много хороших витаминных комплексов.