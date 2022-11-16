Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Маргарита Кичерова

Трихолог: основная причина выпадения волос — нехватка железа

Здоровье » Красота » Дерматология

Осенью и зимой многие жалуются на сезонное выпадение волос. Какие народные средства помогут справиться с этой проблемой, какие продукты питания и лекарственные препараты стоит выбрать для поддержания здоровья волос, а также когда следует обращаться к врачу, рассказала врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

Трихолог: основная причина выпадения волос — нехватка железа

— Татьяна, какие средства помогают поддерживать здоровье волос?

— Народные средства все хороши. Например, луковые втирания. Лук содержит серу и селен, активизирует кровообращение. Можно мыть волосы ржаным хлебом, он не повреждает защитный липидный слой. Можно делать такой шампунь:

  • 1 желток,
  • 1 ч. л. лимонного сока,
  • 1 ч. л. коньяка,
  • 1 ч. л. оливкового масла.

Всё это взбиваете, промываете волосы. Можно добавить несколько капель эфирного масла, которое вам нравится, поскольку запах у этого шампуня специфический.

Уксусное полоскание полезно, потому что волосистая часть головы закисляется, а после уксуса стержни волос становятся очень хорошими. Для этого в тёплую кипячёную воду добавляете несколько столовых ложек обычного столового уксуса. На вкус должно быть как салатная заправка — чуть кисло. После того, как вымыли голову шампунем, ополосните волосы и кожу головы уксусом и вытритесь полотенцем. Конечно, будет немного специфический запах.

Но закислять кожу головы полезно, потому что это профилактика размножения патогенных бактерий, которые вызывают себорейный дерматит.

Отвар крапивы укрепляет волосы. Отвар ромашки, например, даёт блондинкам золотистый оттенок.

Важны не только народные средства.

  1. Во-первых, должен быть нормальный сон.
  2. Во-вторых, сбалансированное питание и употребление жидкости.

Нужно обязательно употреблять белок, красное мясо. Должен быть хороший уровень железа в крови.

Основная причина выпадения волос — это нехватка железа, железодефицитная анемия или нарушенный обмен железа.

Чтобы это узнать, идёте к обычному терапевту в обычную поликлинику и говорите: хочу пройти диспансеризацию.

В биохимическом анализе крови есть пункт "Обмен железа", то есть

  • ферритин,
  • ОЖСС,
  • трансферрин,
  • само железо.

Эти показатели должны быть все в норме. Если они страдают, то терапевт назначит соответствующие препараты. Например, если у человека патология железа или эрозивный гастрит, который ведёт к хронической анемии, или колит, при котором не всасываются вещества, то здесь витамины вам не помогут, нужно обращаться к профильному врачу. Если же всё нормально, тогда советую пить витамины для кожи, волос и ногтей. Сейчас много хороших витаминных комплексов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы болезни здоровье медицина
Новости
Доктор Курпатов посоветовал не отвлекаться для повышения продуктивности
Путин анонсировал трибунал по геноциду Донбасса
Польша инициировала созыв совета НАТО по статье 4 основного договора
Хатылев оценил падение ракет в Польше: "Спланированная акция со стороны Киева"
TAC: украинский конфликт спровоцировала американская политическая элита
Слуцкий: ЧП в Польше показало, что Украина и Прибалтика толкают мир к войне
Врач Брехер: прогулки и здоровый сон помогут избавиться от постоянных перекусов
На Донецком направлении ликвидирован полковник ВВС Украины Сергей Хомик
Михаил Шац* пожаловался на тяжёлую жизнь за границей: "Хочу под Питер"
Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Ольга Лебедева Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?" Ольга Лебедева Анжела Якубовская Мария Соловьёва: когда я поступала во ВГИК, там сказали, что у меня нет шансов Анжела Якубовская Сергей Лебедев НАТО давно превратилось в полигон для американских политических коррупционеров Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Силовые структуры
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Последние материалы
Трихолог: основная причина выпадения волос — нехватка железа
Хатылев оценил падение ракет в Польше: "Спланированная акция со стороны Киева"
TAC: украинский конфликт спровоцировала американская политическая элита
Уход за глухой собакой: любите её, как прежде, и купите фонарик
Слуцкий: ЧП в Польше показало, что Украина и Прибалтика толкают мир к войне
На Донецком направлении ликвидирован полковник ВВС Украины Сергей Хомик
Врач Брехер: прогулки и здоровый сон помогут избавиться от постоянных перекусов
Михаил Шац* пожаловался на тяжёлую жизнь за границей: "Хочу под Питер"
Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира
Руденко: ВСУ нанесут несколько отвлекающих ударов, но основной будет в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников