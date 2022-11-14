Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Диетолог: при чувстве постоянного голода нужно сдать анализы и обратиться к врачу

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Только поели, и уже опять голодны? Или чувство голода не проходит вообще? Если вы не сидите на строгой диете, то это, скорее всего, симптом достаточно серьёзного заболевания. Какого? Об этом рассказала врач-диетолог Лия Гавашели.

Диетолог: при чувстве постоянного голода нужно сдать анализы и обратиться к врачу

Фактор психологической зависимости

Прежде всего, необходимо исключить психологическое расстройство, говорит Гавашели. Есть такое понятие, как "компульсивное переедание", зависимость от пищи.

Это то же самое, что заедать стресс, только в более тяжёлой форме. Если стресс люди заедают всё-таки разово (отругал начальник, произошла ссора с близким человеком, и т. п., и вы бросаетесь опустошать холодильник или заказываете плотный ужин в кафе), то тут вы едите постоянно, даже если нет особого стрессового повода. Просто потому, что это приносит вам радость и спокойствие.

А если нет возможности поесть, то вы места себе не находите. И это никак не связано с определённым временем принятия пищи или появлением аппетита.

В подобных случаях нужно обращаться к психологу или психотерапевту, который попробует разобраться в причинах нарушения пищевого поведения, говоря языком профессионалов. Если же психологический фактор отсутствует, то следует поискать иные, физиологические причины.

Бунт гормонов

Сначала надо пройти общее обследование. Затем вам, возможно, придётся посетить узких специалистов — гастроэнтеролога, эндокринолога и других.

Нередко постоянный голод появляется из-за сбоя в выработке лептина — гормона, ответственного за насыщение. Он вырабатывается клетками жировой ткани в ответ на поступление пищи в организм. Это может быть связано с развитием диабета II типа, когда организм перестаёт усваивать глюкозу — рецепторы просто становятся к ней нечувствительны.

Но голод может возникать и из-за патологий желудка — например, гастрита или язвы, и из-за нарушений гормонального фона. За чувство голода в нашем организме отвечает грелин — гормон, который вырабатывается, когда нам недостаёт питательных веществ. А за чувство насыщения, как уже говорилось выше, — лептин. Если гормональный фон сбился, человек может есть и не чувствовать сытости. Это может свидетельствовать и о некоторых психических нарушениях, но всё равно связано с гормонами.

Сначала анализы, потом всё остальное!

Эксперт рекомендует начать с похода к обычному врачу-терапевту, а не ставить себе диагноз самостоятельно и, тем более, не пытаться самостоятельно лечиться.

Скорее всего, терапевт направит вас на анализы, а потом уж, после получения результатов, к нужному специалисту, который назначит лечение.

"После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода, — рассказывает Гавашели. — Терапия призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как правильно заедать стресс
Куратор: Чижикова Марина, Ененкова Елена, Пономарёва Алла
Темы диета гастрит здоровье психология продукты питания

Специалисты

5.0
137 отзывов
 Чижикова
Марина Дмитриевна
Гастроэнтеролог
Стаж 31 год
Врач высшей категории
Приём от 3300 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
5.0
139 отзывов
 Ененкова
Елена Алексеевна
Гастроэнтеролог
Стаж 33 года
Врач высшей категории
Приём от 2400 руб.
Медицинский центр Моситалмед на Арбате
ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
4.9
126 отзывов
 Пономарёва
Алла Васильевна
Гастроэнтеролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1

Клиники

9.3
1040 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Воротынской многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
9.0
193 отзыва
 Медео многопрофильный медицинский центр
ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп 2
Царицыно
Многофункциональный медицинский центр – клиника для взрослых и детей. Предлагает услуги: акушерство-гинекология, урология, оториноларингология( ЛОР), ... читать далее »
Первичный приём от 1500 руб.
8.9
473 отзыва
 Клиника Инновационных Технологий в Куркино многопрофильный медицинский центр
ул. Юровская, д. 93, корп.1
Планерная
Первичный приём от 1800 руб.

Новости
Bloomberg: лишённая армии Япония решила готовиться к войне с КНР
Глава МИД Литвы: Россия должна принять условия Киева
В Раде намерены попросить страны G20 исключить Россию из "Большой двадцатки"
НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма
Ходаковский: государство оказалось не готово к дисциплинарным вызовам в войсках
Марочко: армия Украины каждый день пытается прорвать линию соприкосновения в ЛНР
Президент Франции Макрон указал на необходимость диалога с Путиным
NYP: истребители ВСУ устарели и не могут продолжать борьбу с самолётами РФ
19FortyFive: уход из Херсона сохраняет силы Суровикина для зимнего наступления
Дандыкин заявил, что ВСУ не смогут прорваться в сторону Крыма
Популярное
Военные новости
Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто

Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.

Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Силовые структуры
Военспецы перечислили способы защиты Крыма от ударов HIMARS: РФ ещё не применяла весь свой арсенал средств
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Игорь Буккер Взгляд с Запада: Русофобия сродни антисемитизму Игорь Буккер Петр Ермилин Как немец Иван спасал Россию Петр Ермилин Ольга Лебедева "Ведите себя прилично. Вернёмся — проверим": скрытый смысл послания наших спецназовцев ВСУ в Херсоне Ольга Лебедева
Силовые структуры
Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: к январю ВСУ доберутся до Крыма
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Военный НМ ЛНР с позывным "Монах" показал питание солдат ВС РФ на передовой СВО
Силовые структуры
Военный НМ ЛНР с позывным "Монах" показал питание солдат ВС РФ на передовой СВО
Последние материалы
Боррель: многие страны ЕС готовы тренировать военных для усиления армии Украины
Генерал США Дубик призвал Украину воевать с Россией и не вести переговоры
ВКС РФ ударили по военной базе в Очакове, откуда планировалось нападение на Крым
МИД Финляндии: переговоры по Украине возможны только при выводе войск РФ
Разведчики армии России не спускают глаз с ВСУ на правом берегу Днепра
Взгляд с Запада: Русофобия сродни антисемитизму
Боррель: Евросоюз пока не готов обсуждать новые антироссийские санкции
Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью ЗАЭС
Власти Харьковской области рассказали о повреждении объектов в ходе обстрела
СК: бойца РФ закапывали заживо в украинском плену из-за "неправильных ответов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников