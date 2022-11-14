Только поели, и уже опять голодны? Или чувство голода не проходит вообще? Если вы не сидите на строгой диете, то это, скорее всего, симптом достаточно серьёзного заболевания. Какого? Об этом рассказала врач-диетолог Лия Гавашели.
Прежде всего, необходимо исключить психологическое расстройство, говорит Гавашели. Есть такое понятие, как "компульсивное переедание", зависимость от пищи.
Это то же самое, что заедать стресс, только в более тяжёлой форме. Если стресс люди заедают всё-таки разово (отругал начальник, произошла ссора с близким человеком, и т. п., и вы бросаетесь опустошать холодильник или заказываете плотный ужин в кафе), то тут вы едите постоянно, даже если нет особого стрессового повода. Просто потому, что это приносит вам радость и спокойствие.
А если нет возможности поесть, то вы места себе не находите. И это никак не связано с определённым временем принятия пищи или появлением аппетита.
В подобных случаях нужно обращаться к психологу или психотерапевту, который попробует разобраться в причинах нарушения пищевого поведения, говоря языком профессионалов. Если же психологический фактор отсутствует, то следует поискать иные, физиологические причины.
Сначала надо пройти общее обследование. Затем вам, возможно, придётся посетить узких специалистов — гастроэнтеролога, эндокринолога и других.
Нередко постоянный голод появляется из-за сбоя в выработке лептина — гормона, ответственного за насыщение. Он вырабатывается клетками жировой ткани в ответ на поступление пищи в организм. Это может быть связано с развитием диабета II типа, когда организм перестаёт усваивать глюкозу — рецепторы просто становятся к ней нечувствительны.
Но голод может возникать и из-за патологий желудка — например, гастрита или язвы, и из-за нарушений гормонального фона. За чувство голода в нашем организме отвечает грелин — гормон, который вырабатывается, когда нам недостаёт питательных веществ. А за чувство насыщения, как уже говорилось выше, — лептин. Если гормональный фон сбился, человек может есть и не чувствовать сытости. Это может свидетельствовать и о некоторых психических нарушениях, но всё равно связано с гормонами.
Эксперт рекомендует начать с похода к обычному врачу-терапевту, а не ставить себе диагноз самостоятельно и, тем более, не пытаться самостоятельно лечиться.
Скорее всего, терапевт направит вас на анализы, а потом уж, после получения результатов, к нужному специалисту, который назначит лечение.
"После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода, — рассказывает Гавашели. — Терапия призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Медицинский центр Моситалмед на Арбате
ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
1040 отзывов
|
Медцентр Медквадрат на Воротынской
многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
|
193 отзыва
|
Медео
многопрофильный медицинский центр
ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп 2
Царицыно
Многофункциональный медицинский центр – клиника для взрослых и детей. Предлагает услуги: акушерство-гинекология, урология, оториноларингология( ЛОР), ... читать далее »
Первичный приём от 1500 руб.
|
473 отзыва
|
Клиника Инновационных Технологий в Куркино
многопрофильный медицинский центр
ул. Юровская, д. 93, корп.1
Планерная
Первичный приём от 1800 руб.
Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.