Диетолог: при чувстве постоянного голода нужно сдать анализы и обратиться к врачу

Только поели, и уже опять голодны? Или чувство голода не проходит вообще? Если вы не сидите на строгой диете, то это, скорее всего, симптом достаточно серьёзного заболевания. Какого? Об этом рассказала врач-диетолог Лия Гавашели.

Фактор психологической зависимости

Прежде всего, необходимо исключить психологическое расстройство, говорит Гавашели. Есть такое понятие, как "компульсивное переедание", зависимость от пищи.

Это то же самое, что заедать стресс, только в более тяжёлой форме. Если стресс люди заедают всё-таки разово (отругал начальник, произошла ссора с близким человеком, и т. п., и вы бросаетесь опустошать холодильник или заказываете плотный ужин в кафе), то тут вы едите постоянно, даже если нет особого стрессового повода. Просто потому, что это приносит вам радость и спокойствие.

А если нет возможности поесть, то вы места себе не находите. И это никак не связано с определённым временем принятия пищи или появлением аппетита.

В подобных случаях нужно обращаться к психологу или психотерапевту, который попробует разобраться в причинах нарушения пищевого поведения, говоря языком профессионалов. Если же психологический фактор отсутствует, то следует поискать иные, физиологические причины.

Бунт гормонов

Сначала надо пройти общее обследование. Затем вам, возможно, придётся посетить узких специалистов — гастроэнтеролога, эндокринолога и других.

Нередко постоянный голод появляется из-за сбоя в выработке лептина — гормона, ответственного за насыщение. Он вырабатывается клетками жировой ткани в ответ на поступление пищи в организм. Это может быть связано с развитием диабета II типа, когда организм перестаёт усваивать глюкозу — рецепторы просто становятся к ней нечувствительны.

Но голод может возникать и из-за патологий желудка — например, гастрита или язвы, и из-за нарушений гормонального фона. За чувство голода в нашем организме отвечает грелин — гормон, который вырабатывается, когда нам недостаёт питательных веществ. А за чувство насыщения, как уже говорилось выше, — лептин. Если гормональный фон сбился, человек может есть и не чувствовать сытости. Это может свидетельствовать и о некоторых психических нарушениях, но всё равно связано с гормонами.

Сначала анализы, потом всё остальное!

Эксперт рекомендует начать с похода к обычному врачу-терапевту, а не ставить себе диагноз самостоятельно и, тем более, не пытаться самостоятельно лечиться.

Скорее всего, терапевт направит вас на анализы, а потом уж, после получения результатов, к нужному специалисту, который назначит лечение.

"После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода, — рассказывает Гавашели. — Терапия призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как правильно заедать стресс

Специалисты

5.0 137 отзывов Чижикова

Марина Дмитриевна Гастроэнтеролог Стаж 31 год

Врач высшей категории Приём от 3300 руб. Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре

Цветной б-р, д. 30, корп. 2

5.0 139 отзывов Ененкова

Елена Алексеевна Гастроэнтеролог Стаж 33 года

Врач высшей категории Приём от 2400 руб. Медицинский центр Моситалмед на Арбате

ул. Арбат, д. 28/1, стр.1

4.9 126 отзывов Пономарёва

Алла Васильевна Гастроэнтеролог Стаж 36 лет

Врач высшей категории Приём от 2500 руб. Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате

ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1



Клиники