Гидролат — это универсальное средство, в составе которого, помимо воды, присутствуют эфирные масла и экстракты растения, которое подвергалось дистилляции. Область применения гидролатов очень широка. О том, как правильно использовать гидролат, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель интернет-магазина "Аромат Науки" Александр Тихонов.
Тонизирование
В системе ежедневного ухода продукт используют для протирания лица после снятия макияжа и умывания. Гидролат в качестве тоника применяют также перед процедурой скрабирования или нанесения маски — он облегчает проникновение полезных веществ вглубь кожи.
Увлажнение
В жаркую погоду или в помещении с работающим центральным отоплением кожу регулярно сбрызгивают гидролатом. Это восстанавливает водный баланс эпидермиса и способствует насыщению его полезными компонентами.
Уход за областью вокруг глаз
Примочки из ватных дисков, пропитанных флоральной водой, помогают бороться с темными кругами, мешками и покраснением век.
Облегчение зуда от укусов насекомых
На больное место накладывают компресс из ваты, пропитанный гидролатом ромашки, розмарина либо мелиссы.
Обработка кожи после депиляции или загара
Чтобы снять неприятные ощущения и избежать воспаления, сбрызгивают пострадавшие участки цветочной водой, полученной из мяты, иссопа, розмарина.
Улучшение состояния волос
Это средство придает шевелюре блеск, ускоряет её рост, помогает избавиться от перхоти. Его можно добавлять в шампунь и кондиционер, делать с ним массаж или распылять на влажные либо сухие пряди.
Полоскание ротовой полости
Дистиллят из мяты, иссопа, календулы отлично освежает дыхание, уменьшает воспаления, оказывает бактерицидное действие.
Для жирной
Тут нужны средства с вяжущим эффектом — они нормализуют работу сальных желез и способствуют очищению пор. Это гидролаты:
Для комбинированной
Продукция для такой кожи должна уменьшать выделение сала на жирных участках и увлажнять эпидермис на остальных. С подобной задачей отлично справляются гидролаты:
Для проблемной
Эпидермис, страдающий от прыщей и воспаления, нуждается в продуктах, хорошо очищающих и снимающих зуд. К ним относятся гидролаты:
Для сухой
Этому типу эпидермиса необходимо интенсивное увлажнение и избавление от шелушения. Такой эффект обеспечат гидролаты на основе:
Для чувствительной
В этом случае подойдет продукция, которая увлажняет и питает кожу, но при этом успокаивает её, снимая раздражение. Этими свойствами обладают гидролаты:
Для нормальной
Данный тип нуждается в поддержании тонуса и освежении цвета. Это обеспечат гидролаты:
Для страдающей куперозом
Чтобы уменьшить сосудистые "звездочки" и убрать покраснение, необходимы средства, стимулирующие обменные процессы и тонизирующие сосуды. С этими задачами справляется цветочная вода на основе:
Для возрастной
Ей необходима продукция, которая содействует ускорению обменных процессов, улучшает упругость, предупреждает появление морщин. Это гидролаты:
Подходит для сухой, обезвоженной и чувствительной кожи. Он оказывает тонизирующее, успокаивающее, противовоспалительное и регенерирующее действие на кожу.
Подходит для жирной кожи. Он оказывает успокаивающее, антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное, заживляющее и тонизирующее действие на кожу.
Подходит для возрастной кожи. Отлично восстанавливает кожу лица и контур век, эффективно устраняет сверхчувствительность кожи, помогает избавиться от темных кругов под глазами и припухлостей.
Для кожи, склонной к жирности. Прекрасно освежает, бодрит и тонизирует кожу. Также можно использовать на волосы. Он способствует устранению перхоти, чрезмерной жирности.
Подходит для чувствительной кожи. Способствует лечению различных кожных заболеваний, в том числе после ожогов, при обмораживании, экземах, пролежнях и ранах.
Гидролат незаменимая вещь для ежедневного ухода за кожей и волосами. Просто распылите гидролат, когда захотите освежиться.
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