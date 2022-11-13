Эксперт Тихонов: "Гидролаты шалфея и мяты подойдут для жирной кожи"

Гидролат — это универсальное средство, в составе которого, помимо воды, присутствуют эфирные масла и экстракты растения, которое подвергалось дистилляции. Область применения гидролатов очень широка. О том, как правильно использовать гидролат, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель интернет-магазина "Аромат Науки" Александр Тихонов.

7 вариантов применения гидролата

Тонизирование

В системе ежедневного ухода продукт используют для протирания лица после снятия макияжа и умывания. Гидролат в качестве тоника применяют также перед процедурой скрабирования или нанесения маски — он облегчает проникновение полезных веществ вглубь кожи.

Увлажнение

В жаркую погоду или в помещении с работающим центральным отоплением кожу регулярно сбрызгивают гидролатом. Это восстанавливает водный баланс эпидермиса и способствует насыщению его полезными компонентами.

Уход за областью вокруг глаз

Примочки из ватных дисков, пропитанных флоральной водой, помогают бороться с темными кругами, мешками и покраснением век.

Облегчение зуда от укусов насекомых

На больное место накладывают компресс из ваты, пропитанный гидролатом ромашки, розмарина либо мелиссы.

Обработка кожи после депиляции или загара

Чтобы снять неприятные ощущения и избежать воспаления, сбрызгивают пострадавшие участки цветочной водой, полученной из мяты, иссопа, розмарина.

Улучшение состояния волос

Это средство придает шевелюре блеск, ускоряет её рост, помогает избавиться от перхоти. Его можно добавлять в шампунь и кондиционер, делать с ним массаж или распылять на влажные либо сухие пряди.

Полоскание ротовой полости

Дистиллят из мяты, иссопа, календулы отлично освежает дыхание, уменьшает воспаления, оказывает бактерицидное действие.

Выбор гидролата по типу кожи

Для жирной

Тут нужны средства с вяжущим эффектом — они нормализуют работу сальных желез и способствуют очищению пор. Это гидролаты:

шалфея,

мяты,

мелиссы,

розмарина,

сосны,

нероли.

Для комбинированной

Продукция для такой кожи должна уменьшать выделение сала на жирных участках и увлажнять эпидермис на остальных. С подобной задачей отлично справляются гидролаты:

шалфея,

нероли,

зелёного чая.

Для проблемной

Эпидермис, страдающий от прыщей и воспаления, нуждается в продуктах, хорошо очищающих и снимающих зуд. К ним относятся гидролаты:

ромашки,

василька,

розмарина,

мяты,

иссопа,

цветков апельсина.

Для сухой

Этому типу эпидермиса необходимо интенсивное увлажнение и избавление от шелушения. Такой эффект обеспечат гидролаты на основе:

жасмина,

розы,

иланг-иланга.

Для чувствительной

В этом случае подойдет продукция, которая увлажняет и питает кожу, но при этом успокаивает её, снимая раздражение. Этими свойствами обладают гидролаты:

розы,

ромашки,

жасмина.

Для нормальной

Данный тип нуждается в поддержании тонуса и освежении цвета. Это обеспечат гидролаты:

василька,

лаванды,

вербены,

календулы,

цветков апельсина.

Для страдающей куперозом

Чтобы уменьшить сосудистые "звездочки" и убрать покраснение, необходимы средства, стимулирующие обменные процессы и тонизирующие сосуды. С этими задачами справляется цветочная вода на основе:

розы,

нероли,

ромашки.

Для возрастной

Ей необходима продукция, которая содействует ускорению обменных процессов, улучшает упругость, предупреждает появление морщин. Это гидролаты:

лаванды,

розы,

мелиссы,

шалфея,

лайма.

Выбираем гидролат⠀

Гидролат василька синего

Подходит для сухой, обезвоженной и чувствительной кожи. Он оказывает тонизирующее, успокаивающее, противовоспалительное и регенерирующее действие на кожу.

Гидролат шалфея

Подходит для жирной кожи. Он оказывает успокаивающее, антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное, заживляющее и тонизирующее действие на кожу.

Гидролат розы

Подходит для возрастной кожи. Отлично восстанавливает кожу лица и контур век, эффективно устраняет сверхчувствительность кожи, помогает избавиться от темных кругов под глазами и припухлостей.

Гидролат мелиссы

Для кожи, склонной к жирности. Прекрасно освежает, бодрит и тонизирует кожу. Также можно использовать на волосы. Он способствует устранению перхоти, чрезмерной жирности.

Гидролат лаванды

Подходит для чувствительной кожи. Способствует лечению различных кожных заболеваний, в том числе после ожогов, при обмораживании, экземах, пролежнях и ранах.

Гидролат незаменимая вещь для ежедневного ухода за кожей и волосами. Просто распылите гидролат, когда захотите освежиться.

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