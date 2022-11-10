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Автор Ирина Гусакова

Лайфхаки от модели: "Приучите себя не есть на ночь"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Практически все люди, склонные к полноте, знают, как сбросить около 5 кг за короткий срок. И это очевидно: меньше есть, больше пить и не пренебрегать физическими упражнениями. Однако если с последними пунктами вроде всё понятно, то с первым часто возникают трудности: как обуздать аппетит и заставить себя меньше есть? Своими лайфхаками поделилась с читателями Pravda.Ru профессиональная модель Лика Ли.

Лайфхаки от модели: "Приучите себя не есть на ночь"

Как заставить себя меньше есть: лайфхаки

Пить воду

Вода заполняет желудок, тем самым уменьшая чувство голода, и при этом не откладывается в лишние килограммы. В течение всего дня маленькими глотками, параллельно очищая свой организм, надо просто пить воду.

Выходить из-за стола с едва заметным чувством голода

За счёт того, что еда переваривается и проваливается в желудок, чувство полного насыщения всё равно приходит — в течение 10-15 минут, если даже поесть не до полной сытости. Надо просто эти минутки подождать.

Приучить организм не есть на ночь

"Мой ужин — в 16 часов, после этого времени я ничего не ем и не хочу. Исключение: новогодние праздники, когда регулярные мероприятия с изысканными блюдами не оставляют возможности остаться в рамках диет. Но после них всякий раз я приучаю свой привыкший к поздним трапезам организм заново переходить на правильное питание: испытывая чувство голода после 16 часов, пью больше воды, могу погрызть кусочек твёрдого сыра, съесть несколько орешков с сухофруктами или пару-тройку кубиков шоколада без сахара. Через 4-10 дней организм сам перестаёт хотеть есть на ночь, перестав получать пищу в больших объемах. Улучшается сон и самочувствие в целом, т. к. организм ночью не нагружен, желудок свободен и, вместо переваривания, качественно отдыхает", — делится опытом Лика.

Не голодать

Чувство голода нельзя терпеть. Помимо вашего дискомфорта, это даст организму сигнал "тревоги о наступлении мирового голода", после которого у многих начинается "откладывание запасов в бока". Поэтому при возникновении чувства голода обязательно сразу пейте воду и съешьте маленький кусочек сытной низкокалорийной еды — чувство насыщения обязательно придёт.

Уменьшать порции постепенно

Если резко сократить количество потребляемой еды, организм испытает сильнейший стресс и может с ума сойти от голода. Затем непременно будет срыв, называемый диетологами "жор".

"Обычно я начинаю с того, чтобы не объедаться. Если вижу вкусное, то спрашиваю себя: "Я голодна? Или уже наелась, просто хочу тут всё перепробовать?" И если не голодна — прекращаю трапезу. Даже если в тарелке дорогой деликатес! Часто в ресторанах прошу упаковать еду с собой — чтобы продолжить дегустацию в следующий приём пищи, дома: мысль о том, что я всё равно съем эту изумительную вкусняшку, но попозже — придаёт сил сдержаться. Далее перехожу на вопрос "Я уже почти наелась?" И при положительном ответе выхожу из-за стола", — рассказывает Лика.

Есть маленькими порциями

Лучше съесть немного и, не наевшись, наложить порцию ещё, чем наложить много, провоцируя себя на переедание.

Позволять себе сытный обед и/или завтрак

"Предпочитаю чистое мясо полуфабрикатам и колбасе. Оно такое же сытное, только не оставляет лишних сантиметров на фигуре. А при регулярных тренировках увеличивает объёмы мышц там, где это необходимо. Утолить чувство голода небольшим кусочком мяса проще, чем воздушной пироженкой. То же самое можно сказать про сыр, грибы, яйца, орехи. Без этих сытных и низкокаллорийных продуктов мой рацион немыслим. Главное не забывать совмещать их с фруктами, овощами и правильными углеводами — для улучшения метаболизма, пищеварения и здоровья кожи", — пояснила эксперт.

Ну и самый главный секрет: в голове. Перед каждым нежелательным приёмом пищи нужно думать НЕ "Я себя люблю — поэтому балую: ем что хочу и когда хочу", а "Я себя люблю — поэтому ем так, чтобы мой организм чувствовал себя хорошо, а моё отражение в зеркале приносило вместо уныния — чистый кайф!".

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