Эксперт по питанию Черников: "Клетчатка поможет восстановить иммунитет после COVID-19"

Уже можно с уверенностью сказать, что коварный коронавирус оказывает негативное воздействие не только на горло и бронхо-легочную систему. Под ударом оказываются все системы и органы организма. Даже те, которые на первый взгляд вирусом не поражаются — головной мозг, печень, сосуды, желудочно-кишечный тракт. Перенесённая болезнь ослабляет организм и его защитные силы — иммунитет.

Уже разработаны медикаментозные курсы восстановления и поддержки организма после COVID-19. Но существуют и не медикаментозные подходы укрепления и восстановления иммунитета. Эти подходы по разным причинам не так популярны во врачебном сообществе. При этом трудно оспорить идею, что без совмещения лекарственных и не лекарственных подходов для восстановлении здоровья после COVID-19 результаты реабилитации будут хуже. Пациенты получат только часть имеющихся ресурсов. Это увеличит время и снизит эффективность реабилитации. О том, как поддержать организм природными средствами, рассказал читателям Pravda.Ru физиолог, эксперт по здоровому питанию Антон Черников.

Как восстановить иммунитет после коронавируса

Любое инфекционное заболевание провоцирует образование в организме большого количества токсичных веществ. Токсины через кровь разносятся по всему телу, нарушая и замедляя обмен веществ и перегружая иммунную систему. При этом лекарства только увеличивают токсическую нагрузку. Токсины перегружают не только иммунную систему, загружая иммунные клетки, но и напрягают печень, почки, кишечник.

Стоит отметить, что во время болезни меняется питание больного, вследствие чего функция кишечника по детоксикации организма работает не в полную силу. В этом случае поможет клетчатка. Она принимает самое активное участие в естественном очищении организма. Нерастворимая клетчатка обеспечивает регулярный стул и вывод токсинов с калом, растворимая — связывает и выводит соли тяжёлых металлов, распадающиеся остатки лекарств, микробные токсины. Благодаря клетчатке весь токсичный мусор регулярно и качественно "выметается" из кишечника. Токсины, выведенные из организма, не попадут в кровь, лимфу и далее в печень, почки, лёгкие, мозг. Следовательно, эти органы будут работать в благоприятной среде, в штатном режиме.

Лечение бронхо-легочных инфекций редко обходится без антибиотиков, которые, к сожалению убивают как вредные, так и полезные бактерии, нарушая тем самым баланс полезной микрофлоры. Сообщество бактерий организма — микробиота — неразрывно связано с иммунитетом. Полезные бактерии препятствуют развитию вредных — патогенных. Следовательно, значительно снижают нагрузку на иммунную систему. После лечения антибиотиками и прочими антибактериальными препаратами необходимо восстановить сообщество полезных бактерий, основная масса которых живёт в кишечнике. Как это сделать? На первый взгляд задача проста. Возьмём бактерии и заселим ими опустевшие территории. Решение? На короткий срок — да, на длинный — часто бесполезное. Полезные лакто- и бефидобактерии для своего существования и создания устойчивой популяции должны питаться. Эта очевидная мысль почему-то редко приходит в голову доктору, который выписывает лекарства со штаммами полезных бактерий. И тут тоже поможет клетчатка. Ведь полезные бактерии — её поклонники. Сахар, мясо и молоко они не едят, а из пирожка с капустой будут рады только капусте. К сожалению, для восстановления микробиоты потребуется есть достаточное (это важно) количество клетчатки не одну неделю или месяц. 5-6 месяцев — это минимальный срок для восстановления кишечного иммунитета. А если быть честнее, то помогать полезной микрофлоре придётся всю жизнь. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, злаках, зелени, также есть специальные добавки с клетчаткой.

Таким образом для скорейшего восстановления иммунитета после COVID-19 очень важен приём необходимого количества пищевых волокон. Также важно знать, что клетчатка — природный фактор нормализации и контроля веса, уровня сахара и холестерина в крови. Её приём улучшает и состояние кожи, а также снижает риск развития сахарного диабета.

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