Психиатр Левченко: "Боли в спине часто возникают из-за стресса"

Боль в спине — один из самых распространенных симптомов, с которыми пациенты обращаются ко врачам. Существует большое количество факторов, провоцирующих боли в различных отделах спины, и один из них — сильный стресс. О том, как распознать психогенную боль в спине и лечить, рассказала читателям Pravda.Ru психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко.

Психогенная боль в спине: как распознать и лечить

При стрессе, эмоциональном перенапряжении, а также при регулярном переживании негативных эмоций (грусть, гнев, обида, вина), как и при тяжелых физических нагрузках, наблюдается перенапряжение мышц.

Например, во время эмоционального потрясения человек рефлекторно поднимает плечи и вытягивает голову вперед. Со временем мышцы теряют эластичность, поэтому даже в периоды спокойствия остаются сжатыми. В таком состоянии мышцы оказывают излишнее давление на сосуды и нервы, что нарушает проводимость нервных импульсов, замедляет кровообращение, препятствует нормальному питанию тканей и вызывает сильные боли. Кроме того, во время стресса или депрессии болевые ощущения могут восприниматься гораздо сильнее, так как в организме наблюдается недостаток серотонина — гормона удовольствия, который снижает болевой порог.

Методы лечения

Распознать психогенную боль можно по следующим признакам: у человека болит вся спина, при этом в большинстве случаев пациенты не могут указать на конкретный болевой участок. У некоторых людей боль локализуется в поясничной области, в этом случае наблюдается онемение ног, появляются проблемы с передвижением, при надавливании боль зачастую усиливается и может распространиться на все отделы позвоночника. Стрессовую боль практически невозможно унять анальгетиками или нестероидными противовоспалительными препаратами, а на снимках МРТ отсутствует видимый источник боли, например, грыжа или протрузия, что осложняет диагностику.

Лечением болей, вызванных стрессом, занимается врач-психиатр. Однако прежде чем записываться на прием к специалисту данного профиля, рекомендуется исключить физиологические заболевания спины, для этого следует обратиться к врачу-неврологу и пройти комплексное обследование. Основой терапии при психогенных болях являются психотерапевтические консультации, физиотерапия и лекарственная терапия, предполагающая курсовой прием антидепрессантов, противотревожных препаратов и миорелаксантов.

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