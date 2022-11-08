Каждая женщина любит перемены во внешности. Однако поле для экспериментов не столь велико — чаще всего под ударом оказываются волосы. Конечно же, кардинальные перемены или сложные многоуровневые окраски возможны лишь в парикмахерском кресле. Но если цвет подобран мастером, то поддерживать его можно и в домашних условиях. Как — рассказал читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ООО "Компания Стэк Профи" Дмитрий Матвеенко.
Для самостоятельных экспериментов с окрашиванием волос вам понадобятся:
Некоторые рекомендуют использовать мерный стаканчик. Но при наличии кухонных весов он вам не понадобится.
Схема работы при окраске волос:
Для удобства фиксации волос лучше использовать специальные зажимы: "крабы” или "крокодилы”.
Густые волосы требуют больше краски. Так, для корней вам потребуется минимум 1 тюбик краски (60 мл), для волос по плечи 2 тюбика по 60 мл. Для хорошего прокрашивания седины важно использовать специальные краски с пометкой "для седых волос" или смешивать основной тон с краской натурального ряда (желательно с нумерацией 00). Для работы с сединой выбирайте оксид 9%. Для свежеокрашенных волос необходим специальный шампунь, он поможет не вымывать пигмент. Кондиционер для окрашенных волос закрывает кутикулу волос, также закрепляя цвет. Также помогают продлить жизнь цвету шампуни и бальзамы, которые содержат пигмент. В профессиональных средствах это целые линейки: для медных, шоколадных, русых тонов.
Если углубляться в самостоятельный подбор краски, то придется изучить азы колористики. Для начала надо понять, какой уровень глубины тона вам требуется. Для этого нужно приложить раскладку натурального ряда к корням, там, где видно ваш настоящий цвет волос. Если это уровень 5, то краски подбираются с начальной цифрой 5.
Список натуральных (естественных) тонов:
Также важно понять, какое цветовое направление хочется задать. Это цифры второго порядка (например, 5-6 или 5-7). Зная оттенок, можно расшифровать нумерацию:
В профессиональных красках встречаются цифры и 3, и 4. Все они важны для конечного результата и означают, что в красителе имеется дополнительный тон, но в меньшем количестве. Это возможность нейтрализовать или скорректировать некоторые нежелательные особенности основного тона.
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