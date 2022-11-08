Эксперт: "Для избавления от седины смешайте основной тон с краской натурального ряда"

Каждая женщина любит перемены во внешности. Однако поле для экспериментов не столь велико — чаще всего под ударом оказываются волосы. Конечно же, кардинальные перемены или сложные многоуровневые окраски возможны лишь в парикмахерском кресле. Но если цвет подобран мастером, то поддерживать его можно и в домашних условиях. Как — рассказал читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ООО "Компания Стэк Профи" Дмитрий Матвеенко.

Как правильно покрасить самой себе волосы

Для самостоятельных экспериментов с окрашиванием волос вам понадобятся:

краска,

оксид,

кисточка,

миска (не металлическая, можно стеклянную, фарфоровую, пластмассовую),

перчатки, чтобы не запачкать руки,

полиэтиленовый одноразовый пеньюар для защиты одежды,

выжиматель для тюбика краски,

расческа с хвостиком для разделения прядей,

зажимы для фиксации волос.

Некоторые рекомендуют использовать мерный стаканчик. Но при наличии кухонных весов он вам не понадобится.

Схема работы при окраске волос:

Хорошо смешиваем краску кисточкой в миске с оксидом, лучше замерить объём на весах. Надеваем перчатки, полиэтиленовый пеньюар, чтобы не запачкаться, ставим зеркало. Расчёской распределяем проборы 0,5-1 см и окрашиваем пряди справа и слева от пробора, направлением от лба к макушке, от середины к ушам.

Для удобства фиксации волос лучше использовать специальные зажимы: "крабы” или "крокодилы”.

Лайфхаки по окрашиванию волос

Густые волосы требуют больше краски. Так, для корней вам потребуется минимум 1 тюбик краски (60 мл), для волос по плечи 2 тюбика по 60 мл. Для хорошего прокрашивания седины важно использовать специальные краски с пометкой "для седых волос" или смешивать основной тон с краской натурального ряда (желательно с нумерацией 00). Для работы с сединой выбирайте оксид 9%. Для свежеокрашенных волос необходим специальный шампунь, он поможет не вымывать пигмент. Кондиционер для окрашенных волос закрывает кутикулу волос, также закрепляя цвет. Также помогают продлить жизнь цвету шампуни и бальзамы, которые содержат пигмент. В профессиональных средствах это целые линейки: для медных, шоколадных, русых тонов.

Если углубляться в самостоятельный подбор краски, то придется изучить азы колористики. Для начала надо понять, какой уровень глубины тона вам требуется. Для этого нужно приложить раскладку натурального ряда к корням, там, где видно ваш настоящий цвет волос. Если это уровень 5, то краски подбираются с начальной цифрой 5.

Список натуральных (естественных) тонов:

1 — чёрный;

2 — очень тёмный каштан;

3 — тёмный каштан;

4 — каштан;

5 — светлый каштан;

6 — тёмный русый;

7 — русый;

8 — светлый русый;

9 — очень светлый русый;

10 — блонд.

Также важно понять, какое цветовое направление хочется задать. Это цифры второго порядка (например, 5-6 или 5-7). Зная оттенок, можно расшифровать нумерацию:

0 — натуральный тон;

1 — присутствует синий с примесью фиолетового (пепельные тона);

2 — есть зелёный пигмент (матовые тона);

3 — присутствуют жёлтый с оранжевым (золотистые тона);

4 — имеется оттенок меди (красные оттенки);

5 — включены красный и фиолетовый;

6 — есть синий и фиолетовый (перламутр);

7 — присутствуют красный и коричневый (шоколадные оттенки).

В профессиональных красках встречаются цифры и 3, и 4. Все они важны для конечного результата и означают, что в красителе имеется дополнительный тон, но в меньшем количестве. Это возможность нейтрализовать или скорректировать некоторые нежелательные особенности основного тона.

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