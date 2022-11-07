Хирург Алмазов: "Некоторые синяки под глазами можно убрать осветляющими кремами"

Синяки под глазами — весьма распространённая проблема, по которой пациенты обращаются как к хирургу, так и к косметологу. Однако не все синяки можно устранить. Некоторые синяки обусловлены общими заболеваниями крови, сердечно-сосудистой и лёгочной систем, эти случаи требуют лечения, а не только устранения проблемы наличия синяков, и без лечения основного заболевания все попытки будут тщетны. Однако синяки могут быть и у пациентов, у которых общий фон состояния организма без каких-либо тяжелых, хронических заболеваний. Чем обусловлено возникновение синяков в таких ситуациях и как от них избавиться — рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург Илья Алмазов.

Синяки под глазами: причины и как избавиться

Причина №1 — цвет кожи вокруг глаз

Есть люди, у которых наблюдается гиперпигментация зоны вокруг глаз, включая веки, зону под глазами — это врожденная особенность. Предотвратить можно, используя неукоснительно крема с SPF, а также избегая солнечных лучей и соляриев.

Воздействовать на такие синяки можно, используя осветляющие кремы, а также с помощью процедур — глубоких пилингов, лазерной шлифовки. Также помогает мезотерапия со специальными препаратами, нацеленными на отбеливание кожи, борьбу с меланином.

Причина №2 — тонкая кожа

Может быть как у людей в возрасте, так и у молодых. Кожа покрывает круговую мышцу глаза. Это достаточно большая мышца, и она, как любая мышца красного цвета, содержит сосуды, покрытая тонкой кожей, снаружи она кажется синей. В таком случае никакие отбеливающие кремы, косметологические процедуры, направленные на отбеливание кожи, не помогут.

В этом случае может помочь расширенная нижняя блефаропластика, при которой кожа достаточно хорошо мобилизуется от мышцы: участок тонкой кожи иссекается, и её место занимает более плотная кожа, расположенная ниже, которая и станет новой кожей века.

Второй метод — нанолипофилинг, когда мелкодисперсный жир очень тонкими болюсами вводится между мышцами и кожей. Это дает утолщение слою между этими органами. Однако данную процедуру следует повторять, как минимум, 2-3 раза для достижения максимального эффекта. Из косметологических приёмов помогают препараты, которые улучшают трофику кожи и увеличивают содержание коллагена и толщину кожи. Например, это инъекционные препараты с пептидами и коллагеном. Также хорошо себя зарекомендовал сферогель. Но косметологические процедуры требуют постоянного повторения, т. к. они носят временный эффект.

Таким образом, причин возникновения синяков под глазами множество. И для того, чтобы получить максимальный эстетический результат, нужно воздействовать на причину их возникновения. Это либо лечить заболевание, которое и вызывает в качестве симптома синяки под глазами, либо лечить тонкую кожу, либо — избыток пигмента в зоне вокруг глаз.

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