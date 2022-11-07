Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Хирург Алмазов: "Некоторые синяки под глазами можно убрать осветляющими кремами"

Здоровье » Красота

Синяки под глазами — весьма распространённая проблема, по которой пациенты обращаются как к хирургу, так и к косметологу. Однако не все синяки можно устранить. Некоторые синяки обусловлены общими заболеваниями крови, сердечно-сосудистой и лёгочной систем, эти случаи требуют лечения, а не только устранения проблемы наличия синяков, и без лечения основного заболевания все попытки будут тщетны. Однако синяки могут быть и у пациентов, у которых общий фон состояния организма без каких-либо тяжелых, хронических заболеваний. Чем обусловлено возникновение синяков в таких ситуациях и как от них избавиться — рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург Илья Алмазов.

Хирург Алмазов: "Некоторые синяки под глазами можно убрать осветляющими кремами"

Синяки под глазами: причины и как избавиться

Причина №1 — цвет кожи вокруг глаз

Есть люди, у которых наблюдается гиперпигментация зоны вокруг глаз, включая веки, зону под глазами — это врожденная особенность. Предотвратить можно, используя неукоснительно крема с SPF, а также избегая солнечных лучей и соляриев.

Воздействовать на такие синяки можно, используя осветляющие кремы, а также с помощью процедур — глубоких пилингов, лазерной шлифовки. Также помогает мезотерапия со специальными препаратами, нацеленными на отбеливание кожи, борьбу с меланином.

Причина №2 — тонкая кожа

Может быть как у людей в возрасте, так и у молодых. Кожа покрывает круговую мышцу глаза. Это достаточно большая мышца, и она, как любая мышца красного цвета, содержит сосуды, покрытая тонкой кожей, снаружи она кажется синей. В таком случае никакие отбеливающие кремы, косметологические процедуры, направленные на отбеливание кожи, не помогут.

В этом случае может помочь расширенная нижняя блефаропластика, при которой кожа достаточно хорошо мобилизуется от мышцы: участок тонкой кожи иссекается, и её место занимает более плотная кожа, расположенная ниже, которая и станет новой кожей века.

Второй метод — нанолипофилинг, когда мелкодисперсный жир очень тонкими болюсами вводится между мышцами и кожей. Это дает утолщение слою между этими органами. Однако данную процедуру следует повторять, как минимум, 2-3 раза для достижения максимального эффекта. Из косметологических приёмов помогают препараты, которые улучшают трофику кожи и увеличивают содержание коллагена и толщину кожи. Например, это инъекционные препараты с пептидами и коллагеном. Также хорошо себя зарекомендовал сферогель. Но косметологические процедуры требуют постоянного повторения, т. к. они носят временный эффект.

Таким образом, причин возникновения синяков под глазами множество. И для того, чтобы получить максимальный эстетический результат, нужно воздействовать на причину их возникновения. Это либо лечить заболевание, которое и вызывает в качестве симптома синяки под глазами, либо лечить тонкую кожу, либо — избыток пигмента в зоне вокруг глаз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уход за кожей в межсезонье. Как правильно ухаживать?
Новости
Суд на Украине приговорил экс-чиновницу в Крыму к 12 годам лишения свободы
Томас Рёпер: в Германии уже не верят мантрам СМИ о пророссийской пропаганде
Сатановский назвал два условия заключения мира: взятие Киева и взятие Вашингтона
Эксперт: Россия положит конец западному насилию
Глава Индонезии считает, что Путин не приедет на саммит G20
В США заявили об ослаблении антироссийской коалиции стран Запада
Путин: в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных
Арестович предупредил украинцев: Проиграем, нас не будет физически
Безсонов заявил, что у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо"
Арестович о переговорах: Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в помощи
Популярное
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Мир. Новости мира
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут неприятные для ВС РФ дроны Phoenix Ghost
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девушками"
Любовь Степушова Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО Любовь Степушова Сергей Лебедев Межэтнические конфликты давно стали слабым местом стран-участниц НАТО Сергей Лебедев Александр Трубин Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану Александр Трубин
Силовые структуры
Сладков: военные 155-й бригады ВС РФ заявили о тяжёлой ситуации в Павловке
Силовые структуры
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Силовые структуры
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Последние материалы
Безсонов заявил, что у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо"
Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО
Арестович о переговорах: Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в помощи
Боевики ВСУ начали движение в районе Орехова на Запорожском направлении
В Польше при строительстве виадука обнаружили останки 114 советских солдат
National Interest: США не могут одновременно вооружать армии Украины и Тайваня
Эволюцию запретили, чтобы избежать мятежа
В Германии удивились усмешке Шольца после слов о покупке газовой печи
Онуфриенко сообщил о скором наступлении ВС РФ и ВСУ
Португальский наёмник спьяну сдал позиции своего батальона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников