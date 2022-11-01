Любая диета не имеет смысла, если вы забываете о здоровье зубов. Да, нашим зубам тоже нужно правильное питание. Качественная и регулярная гигиена — вот залог здоровой и красивой улыбки. Но важно помнить, что привычный рацион напрямую влияет на то, как выглядят зубы и как они реагируют на внешние раздражители. О том, что избыток сладкого в ежедневном меню наносит вред улыбке, знает каждый ребенок и каждый взрослый. Но знаете ли вы, какие продукты полезны для здоровья зубов? Подробнее об этом расскажет читателям Pravda.Ru стоматолог Иван Муссуров.
Также в рацион необходимо включить:
Жёсткие фрукты и овощи обеспечивают своего рода массаж дёснам, очищают зубную эмаль от налёта, а также способствуют обильному выделению слюны, которая является естественным защитником полости рта от микробов. Не говоря уже о том, какое количество натуральных витаминов вы получаете со свежими овощами и фруктами.
Орехи можно выбрать на свой вкус, поскольку практически все виды способствуют укреплению зубов и насыщению организма необходимыми аминокислотами, а некоторые из них обладают и другими уникальными свойствами. Например, в кешью и миндале содержатся элементы, которые в некоторой степени служат болеутоляющим и антибактериальным средством. Тем самым улучшается общее состояние полости рта. А кедровые орешки богаты кальцием и фосфором, которые необходимы для формирования крепких и здоровых костных тканей.
Множество необходимых витаминов и элементов, в том числе фолиевая кислота, кальций и йод, содержится в зелени. Регулярное употребление различных видов зелени поможет забыть о кровоточивости дёсен и большом количестве бактерий в полости рта. Да и любое блюдо становится еще более вкусным и особенным, если вы не пожалеете внедрить в рецепт хотя бы несколько листьев свежей и ароматной зелени.
Сладости не всегда вредны. К примеру, мёд и ягоды — это натуральные продукты, которые должны быть в рационе каждого человека. Бета-каротин, магний, фтор и йод, которыми богаты различные виды ягод, являются отличным средством профилактики кариеса и оказывают антибактериальное воздействие на полость рта, защищая одновременно и эмаль, и дёсны. К антибактериальным продуктам можно отнести и мед, который служит прекрасной альтернативой сахару.
Главное — подходить ответственно к составлению рациона питания. Употребляя даже самые полезные продукты, нужно знать меру и уметь грамотно сочетать их друг с другом, учитывая ваши индивидуальные особенности. Здоровье и красота улыбки в ваших руках!
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