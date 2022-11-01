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Автор Ирина Гусакова

Стоматолог Муссуров: "Орехи и зелень спасут от кариеса"

Здоровье » Стоматология

Любая диета не имеет смысла, если вы забываете о здоровье зубов. Да, нашим зубам тоже нужно правильное питание. Качественная и регулярная гигиена — вот залог здоровой и красивой улыбки. Но важно помнить, что привычный рацион напрямую влияет на то, как выглядят зубы и как они реагируют на внешние раздражители. О том, что избыток сладкого в ежедневном меню наносит вред улыбке, знает каждый ребенок и каждый взрослый. Но знаете ли вы, какие продукты полезны для здоровья зубов? Подробнее об этом расскажет читателям Pravda.Ru стоматолог Иван Муссуров.

Стоматолог Муссуров: "Орехи и зелень спасут от кариеса"

Диета для красивых зубов

  1. Рыба и прочие обитатели морских глубин не зря считаются идеальными продуктами при любой диете. Во-первых, морепродукты — это отличный источник большого количества витаминов и микроэлементов. Помимо всего, регулярное употребление именно морской рыбы обеспечивает организм достаточным количеством кальция и фтора, который предотвращает появление зубного налета и различные повреждения эмали. Ну а йод представляет собой надежную защиту от кариеса и строительный элемент для иммунитета полости рта.
  2. Куриные и перепелиные яйца оптимально сочетают в себе необходимое содержание белков, жиров и углеводов, что полезно не только для здоровья зубов, но и для всего организма в целом. В нашем теле всё взаимосвязано, и корректная работа каждой системы органов отражается на улыбке. Также яйца богаты витаминами, кальцием и фосфором, которые напрямую влияют на "стрессоустойчивость" и укрепление зубов.
  3. Молочные продукты — кладезь полезных микроэлементов. Витамины группы А, В, кальций и калий в составе помогают регенерации костных тканей, в том числе и зубов, регулируя при этом уровень кислотности организма и минерализацию зубов. Такой комплекс витаминов хорошо защищает зубы от развития кариеса. Наверняка вы слышали, что твердая пища = крепкие зубы. Это обусловлено тем, что жёсткие продукты нормализуют кровообращение полости рта, а их употребление предупреждает воспаление и разрушение десневых тканей.

Также в рацион необходимо включить:

  • орехи,
  • морковь,
  • свёклу,
  • яблоки,
  • огурцы.

Жёсткие фрукты и овощи обеспечивают своего рода массаж дёснам, очищают зубную эмаль от налёта, а также способствуют обильному выделению слюны, которая является естественным защитником полости рта от микробов. Не говоря уже о том, какое количество натуральных витаминов вы получаете со свежими овощами и фруктами.

Орехи можно выбрать на свой вкус, поскольку практически все виды способствуют укреплению зубов и насыщению организма необходимыми аминокислотами, а некоторые из них обладают и другими уникальными свойствами. Например, в кешью и миндале содержатся элементы, которые в некоторой степени служат болеутоляющим и антибактериальным средством. Тем самым улучшается общее состояние полости рта. А кедровые орешки богаты кальцием и фосфором, которые необходимы для формирования крепких и здоровых костных тканей.

Множество необходимых витаминов и элементов, в том числе фолиевая кислота, кальций и йод, содержится в зелени. Регулярное употребление различных видов зелени поможет забыть о кровоточивости дёсен и большом количестве бактерий в полости рта. Да и любое блюдо становится еще более вкусным и особенным, если вы не пожалеете внедрить в рецепт хотя бы несколько листьев свежей и ароматной зелени.

Сладости не всегда вредны. К примеру, мёд и ягоды — это натуральные продукты, которые должны быть в рационе каждого человека. Бета-каротин, магний, фтор и йод, которыми богаты различные виды ягод, являются отличным средством профилактики кариеса и оказывают антибактериальное воздействие на полость рта, защищая одновременно и эмаль, и дёсны. К антибактериальным продуктам можно отнести и мед, который служит прекрасной альтернативой сахару.

Главное — подходить ответственно к составлению рациона питания. Употребляя даже самые полезные продукты, нужно знать меру и уметь грамотно сочетать их друг с другом, учитывая ваши индивидуальные особенности. Здоровье и красота улыбки в ваших руках! 

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