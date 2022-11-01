Эксперт: "В гидролате объединяются свойства эфирного масла и отвара растения"

В современном быстром ритме жизни такие продукты, как гидролаты, дают возможность использовать силу растений в форме универсального средства, которое легко выбрать, удобно наносить, оно хорошо хранится, а вы почти мгновенно видите результаты его благотворного действия на кожу. О том, что такое гидролаты и для чего они нужны, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель интернет-магазина "Аромат Науки" Александр Тихонов.

Гидролаты — что это?

Люди старшего поколения помнят, что раньше очень популярным и любимым женщинами средством для ухода за кожей была розовая вода. В 90-е годы, когда в страну хлынули потоки косметики на любой вкус и кошелёк, о ней благополучно забыли, и вот на волне интереса к органической косметике она снова возвращается под названием гидролат.

Гидролат - это натуральный тоник, который производят из различных частей растений. Он представляет собой прозрачную или слегка окрашенную жидкость с характерным для растения-сырья ароматом.

Добывать эфирные масла и гидролаты научились еще в Древнем Египте. Именно там впервые был изобретён первый перегонный аппарат. Общепризнанные красавицы — Клеопатра и Нефертити — отлично знали о свойствах розовой воды, позволяющей сохранять кожу упругой и молодой на протяжении долгих лет. Но длительное время лишь действительно богатые и знатные люди могли позволить себе использовать розовую воду и розовое масло.

Славяне также знали секреты приготовления гидролатов, рецепты их описаны в древних травниках. Травяные воды использовались и для наружного, и для внутреннего применения. Ими лечили кожные, глазные заболевания, применяли для укрепления волос.

Для чего нужен гидролат

Гидролаты подходят для:

ежедневного ухода за кожей (как готовый тоник для лица, основа под макияж, для освежения лица и шеи в жару, для снятия сухости во время отопительного сезона);

ухода за волосами (снятие статического напряжения, улучшение водного баланса и структуры волос, стимулирование их роста);

ухода за слизистыми оболочками (компрессы на глаза, для орошений полости рта и т. д.);

проведения косметических процедур (в качестве ингредиента масок, а также успокоения кожи после интенсивных процедур);

приготовления косметического льда;

изготовления лосьонов, кремов и другой натуральной косметики;

гигиенических и спа-процедур;

увлажнения воздуха;

придания аромата белью и т. д.

Гидролат — это полностью готовое к использованию средство: его не нужно разбавлять и тщательно следить за дозировкой, как при использовании эфирных масел. Вы просто выбираете средство по желаемому действию — и пользуетесь.

При правильной технологии производства в составе гидролата присутствуют только вода, эфирное масло, которое переходит в дистиллят в процессе закрытого технологического цикла (а НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ) и водорастворимые части растений (в том числе-антиоксиданты). В итоге в гидролате объединяются свойства и эфирного масла, и отвара растения. Гидролат удобен тем, что он хранится до 9 месяцев, а отвар нужно готовить каждые три дня.

Аромат гидролатов не стойкий, он быстро выветривается с кожи. Исключение составляют гидролаты розы, монарды, герани и некоторые другие: нанеся один из них на кожу утром, вы будете ощущать аромат, даже принимая вечерний душ.

Благодаря универсальности действия и применения гидролат — это идеальный вариант для динамичных или очень занятых людей. Универсальность использования гидролатов предоставляет целое поле для экспериментов и творчества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.