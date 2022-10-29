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Автор Ирина Гусакова

Диетолог: "При покупке кисломолочных продуктов обратите внимание на хранение товара"

Здоровье

Мы часто приобретаем кисломолочные продукты, такие как кефир, различные йогурты, творог, сыр. Ещё чаще их покупают детям, пожилым, людям, находящимся на диетах в связи с заболеваниями, по рекомендации врача. Ведь кисломолочные продукты ускоряют обмен веществ, возбуждая аппетит стимулированием выработки пищеварительных соков. Микроорганизмы кисломолочки полезны для кишечника, подавляя гнилостную микрофлору и препятствуя поступлению токсинов в кровь. Поэтому очень важно при выборе кисломолочной продукции уделить внимание её качеству. Стоит взять на заметку несколько важных моментов. Советами по выбору кисломолочных продуктов поделилась с читателями Peravda.Ru диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова.

Диетолог: "При покупке кисломолочных продуктов обратите внимание на хранение товара"

Как правильно выбирать кисломолочку

При выборе творога или кефира — всегда внимательно изучайте текст на упаковке. Обязательно должны указываться:

  • название продукта (законодательство регулирует состав и технологию производства молочных продуктов с официальными наименованиями, например, молоко, сметана, кефир, творог, а не творожок, творожный продукт, кефирчик и т.д., стоит прочитать состав, чтобы в нём не было растительных жиров);
  • название изготовителя и его местонахождение;
  • процентное содержание жира;
  • число, месяц, год изготовления, а также срок годности и условия хранения; 
  • масса или объем;
  • пищевая ценность.

Когда не стоит покупать продукт?

Ни в коем случае не кладите в корзину кисломолочную продукцию, если:

  • нарушена упаковка (целостность и герметичность), она имеет непрезентабельный вид;
  • товар имеет признаки плохого качества (плесень, липкость, тухлый запах, не свойственный ему цвет и прочие);
  • не указаны число, месяц и год изготовления или срок годности закончился;
  • не читаема информация о товаре или нанесена слишком мелким шрифтом.

Обратите особое внимание на хранение товара. Температура в холодильной камере или стеллаже не должна превышать 6 градусов тепла. Сыр и творог ни в коем случае не должны соседствовать на прилавке с продуктами, имеющими ярко выраженный аромат (лук, чеснок, селёдка и другие).

Помните: приобретать товар нужно только в специализированных магазинах, соблюдающих соответствующие продукции правила хранения.

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