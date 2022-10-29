Мы часто приобретаем кисломолочные продукты, такие как кефир, различные йогурты, творог, сыр. Ещё чаще их покупают детям, пожилым, людям, находящимся на диетах в связи с заболеваниями, по рекомендации врача. Ведь кисломолочные продукты ускоряют обмен веществ, возбуждая аппетит стимулированием выработки пищеварительных соков. Микроорганизмы кисломолочки полезны для кишечника, подавляя гнилостную микрофлору и препятствуя поступлению токсинов в кровь. Поэтому очень важно при выборе кисломолочной продукции уделить внимание её качеству. Стоит взять на заметку несколько важных моментов. Советами по выбору кисломолочных продуктов поделилась с читателями Peravda.Ru диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова.
При выборе творога или кефира — всегда внимательно изучайте текст на упаковке. Обязательно должны указываться:
Ни в коем случае не кладите в корзину кисломолочную продукцию, если:
Обратите особое внимание на хранение товара. Температура в холодильной камере или стеллаже не должна превышать 6 градусов тепла. Сыр и творог ни в коем случае не должны соседствовать на прилавке с продуктами, имеющими ярко выраженный аромат (лук, чеснок, селёдка и другие).
Помните: приобретать товар нужно только в специализированных магазинах, соблюдающих соответствующие продукции правила хранения.
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