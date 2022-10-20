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Автор Ирина Шлионская

Терапевт: в медицине есть четыре вида головной боли

Здоровье

Головная боль — одна из самых распространённых. Тем не менее, определить её причину не всегда представляется возможным, и потому лечение не всегда даёт эффект. А порой, такие боли становятся хроническими.

Терапевт: в медицине есть четыре вида головной боли

По международной классификации головные боли делятся на четыре группы. Об этом подробно рассказывает врач-терапевт Валентин Шишкин.

Три и одна

По словам специалиста, первые три группы являются самостоятельными недугами и подлежат лечению. Четвёртая группа — это головные боли, связанные с другими заболеваниями.

Мигрени

Мигрень — это "автономная" болезнь. Болевые ощущения при ней бывают мучительными, человек при этом не в состоянии вести нормальную жизнедеятельность, общаться, работать.

Мигрень бывает не у всех людей и, по мнению медиков, имеет генетические причины. То есть, если мигренью страдали мать или отец, то высока вероятность того, что и детям она достанется "по наследству".

Валентин Шишкин считает, что мигрень могут провоцировать стрессы, мерцающий свет или сильный шум.

Обычные обезболивающие таблетки от мигрени, как правило, не спасают. Есть особые препараты, которые могут помогать в индивидуальных случаях.

Боли, возникающие при напряжении

Это наиболее часто встречающийся вариант. Напряжение может возникнуть по разным причинам — интенсивная физическая или умственная работа, длительное использование гаджетов, вождение автомобиля, долгое нахождение в одной позе.

Мышцы и связки напрягаются, и голова начинает болеть. Но не настолько сильно, чтобы "выпадать из жизни".

Обычно в такой ситуации человек и сам осознаёт, что ему нужно отдохнуть, расслабиться, сменить позу и т. д. Боль может пройти сама собой, также она нередко уходит после принятия обезболивающих препаратов, употребления травяных чаёв и настоев.

Кластерные боли

Чаще всего они возникают в ночное время. Боль может проявляться в области одного глаза, или у человека просто болит одна сторона головы. Ощущения при этом умеренные.

Эти боли носят неврологический характер. Утром, когда человек встает, они обычно проходят.

Если такая боль становится хронической, рекомендуется обратиться к неврологу. Она может быть связана с зажимами или воспалительными процессами нервов.

Вторичные боли

Вторичными они называются потому, что их причиной являются отдельные патологии. Например, опухоли или инфекции, говорит Шишкин. Он уверяет, что это самая редкая разновидность головных болей.

Такие боли могут быть довольно сильными, а лекарства на них могут как действовать, так и нет.

Часто боли уходят, если проводится лечение первичного недуга. Скажем, после приёма противовоспалительных препаратов. В случае опухоли мозга они могут пройти только после операции.

Когда следует насторожиться?

К врачам рекомендуется обращаться в следующих случаях:

  • если боли возникают часто, практически каждый день;
  • если они не снимаются с помощью традиционных средств и препаратов;
  • если они серьёзно снижают качество вашей жизни.

Всё-таки существует очень большая вероятность того, что медицинское обследование поможет выявить причину болей, и вам будет назначена адекватная терапия.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы медицина здоровье головная боль
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