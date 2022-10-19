Эксперт Мишина: "Быстрые углеводы провоцируют преждевременное старение"

Старение — естественный физиологический процесс планомерной деградации и угасания функций органов и систем организма. Первые механизмы старения запускаются в 20-25 лет, заметные признаки появляются в 40-50 лет, а после 60 лет организм стареет наиболее быстро. При этом скорость старения каждого человека приблизительно на 20% зависит от генетики и на 80% обусловлена воздействием различных внешних факторов.

Наличие определенных привычек и пристрастий нередко приводит к преждевременному старению. У некоторых людей в 30 лет появляются заметные морщины, кожа теряет эластичность и упругость, волосы становятся тусклыми и ломкими, зубная эмаль истончается, развиваются хронические заболевания (преимущественно сердечно-сосудистые патологии). Для того, чтобы сохранить красоту, молодость и здоровье, важно изменить образ жизни и как можно раньше начать заботиться о собственном организме. О том, как это сделать, рассказала читателям Pravda.Ru косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Наталья Мишина.

Привычки, ускоряющие процессы старения

Наиболее пагубной привычкой, ускоряющей процессы старения и негативно влияющей на работу внутренних органов в целом, является курение. Никотин и токсичные смолы, содержащиеся в сигаретах, вызывают сужение кровеносных сосудов и нарушают кровообращение, в результате чего ткани организма недополучают питательные вещества и кислород. Кроме того, никотин замедляет усвояемость витамина С, который участвует в синтезе коллагена, поэтому у курящих людей кожа становится обезвоженной, чувствительной и сухой. Чрезмерное употребление алкоголя также отрицательно сказывается на здоровье организма. В алкогольных напитках, как и в сигаретах, содержатся токсичные вещества (фенол, ацетальдегид и другие), которые снижают активность нейронов, пагубно влияют на работу мозга, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Помимо этого, алкоголь снижает содержание антиоксидантов и витамина А, которые участвуют в процессах регенерации клеток.

Неправильное питание также ускоряет процессы старения. В жирной, жареной, сладкой пище, а также в фастфуде содержится большое количество углеводов, которые нарушают обменные процессы в организме и приводят к развитию ожирения. Лишний вес

нарушает работу сердечно-сосудистой системы,

замедляет обменные процессы,

провоцирует заболевания опорно-двигательного аппарата, флебологические патологии,

снижает потенцию у мужчин и вызывает нарушения менструального цикла у женщин.

Употребление быстрых углеводов способствует ускорению старения соединительной ткани, негативно отражается на состоянии кожи и волос, разрушает зубную эмаль и провоцирует появление кариеса.

Любители бронзового загара рискуют гораздо раньше столкнуться с первыми признаками старения. Регулярное пребывание под прямыми солнечными лучами без использования косметических средств с SPF, а также частое посещение соляриев вызывает фотостарение. Ультрафиолет провоцирует обезвоживание кожи и приводит к разрушению межклеточных связей, вызывает фотокератит, фотоконъюнктивит, ретинит и повышает вероятность развития катаракты.

Как продлить молодость

Для предупреждения преждевременного старения очень важно наладить режим сна. Во время сна в организме вырабатывается гормон — мелатонин, благодаря которому происходит восстановление организма, регулируется деятельность эндокринной системы, нормализуется работа иммунной системы и замедляются процессы старения. Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов в сутки, при этом ложиться спать следует до 23 часов. Недостаток сна

замедляет регенерацию кожи,

способствует появлению лишнего веса, повышенной утомляемости, перепадов настроения,

ухудшает самочувствие и заставляет организм работать на пределе возможностей.

Чрезмерные физические, умственные или эмоциональные нагрузки в том числе способствуют преждевременному старению. Сегодня большинство людей живут в режиме многозадачности, однако многие из них не знают, что, работая в таком темпе, они теряют приблизительно 40% продуктивности. Из-за недостатка свободного времени и отсутствия качественного отдыха многие трудоголики регулярно пребывают в состоянии тревожности, нестабильного эмоционального состояния и стресса. Для того, чтобы справиться с излишними нагрузками, организм начинает активно вырабатывать кортизол, а избыточная концентрация гормона стресса в организме ускоряет процессы старения.

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