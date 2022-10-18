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Автор Ирина Гусакова

Доктор Берг: "Коричневый рис, красная фасоль и ещё пять продуктов — опасны для жизни"

Здоровье

Известно, что не все продукты одинаково полезны. Конечно же, те, кто думает о своём здоровье, делают выбор в пользу правильных продуктов. Однако мало кто задумывается о том, что есть продукты, которые не просто вредны, но и даже опасны для жизни. Американский диетолог Эрик Берг на своём YouTube-канале рассказал о семи продуктах, которые могут привести к летальному исходу.

Доктор Берг: "Коричневый рис, красная фасоль и ещё пять продуктов — опасны для жизни"

Топ-7 продуктов, опасных для жизни

На первом месте в списке опасных продуктов — позеленевший картофель. Зеленый пигмент, представляющий собой комбинацию хлорофилла и соланина, указывает на наличие нервного токсина. Он очень токсичен при дозировке от 3 до 6 мг на 1 кг массы тела. В картофеле примерно 30-50 мг этого химического вещества. Опасна именно зелёная кожура, поэтому её обязательно надо срезать. Соланин является природным пестицидом, предназначенным для защиты картофеля. При попадании в организм человека он может вызвать:

  • тошноту,
  • рвоту,
  • внутреннее кровотечение,
  • паралич, 
  • кому,
  • смерть.

На второе место доктор Эрик Берг поместил мускатный орех. В нём содержится миристицин, даже от 2 г этого вещества может возникнуть жар, головная боль, большее количество может даже привести к потере сознания. Также в мускатном орехе содержатся психоактивные вещества, которые могут привести и к летальному исходу.

Сырой зелёный миндаль и кешью — на третьем месте в списке. В сырых орехах содержится много цианида. Для того, чтобы отравиться, надо съесть 1,5 кг сырых орехов. Цианид может вызвать судороги, дыхательную недостаточность. Однако противоядием выступает витамин B12.

На четвёртом месте — недоваренная красная фасоль. Её всегда нужно вымачивать не менее 5 часов. Если фасоль недоварить, то уровень токсичности может повыситься в 5 раз. Сырая фасоль содержит такое токсичное вещество, как фитогемагглютинин. Оно связывает эритроциты и лейкоциты, образовывая тромбообразные сгустки. Побочные эффекты:

  • диарея,
  • боль в животе,
  • рвота,
  • летальный исход.

На пятом месте — коричневый рис, в котором содержится мышьяк. Он может привести к болезням сердца, раку мочевого пузыря и многим другим заболеваниям. На земле, на которой произрастает коричневый рис, ранее выращивался хлопок, который обильно опрыскивали мышьяком. До недавнего времени мышьяк использовался в инсектицидах и пестицидах. На загрязнённой почве яды попадают в некоторые растения, особенно в коричневый рис. В таком рисе количество мышьяка более чем в 162 раза превышает допустимый уровень канцерогенности.

Основной симптом отравления мышьяком — появление белых горизонтальных полос на ногтях. Одним из противоядий от мышьяка являются сине-зелёные водоросли, также помогают вывести мышьяк из организма селен и цинк. 

Особо доктор Берг отметил опасность недожаренного мяса с кровью. Ведь в придачу можно получить кишечную палочку. Некоторые формы кишечных палочек довольно токсичны и могут вызвать серьезные повреждения почек

На последнее место в списке опасных продуктов доктор Берг поместил вишнёвые косточки, которые содержат цианистый водород. Конечно же, специально их никто не ест, но если всё же получилось проглотить несколько косточек, то знайте, что они токсичны. В одной косточке красной вишни содержится 3,9 мг цианистого водорода, в одной косточке чёрной вишни — 2,7 мг. Симптомы отравления цианистым водородом:

  • боли в животе,
  • тошнота,
  • головная боль,

Но возможен и летальный исход.

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