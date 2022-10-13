Врач Тамаева: "Колбасы и балык вызывают онкологию"

Несбалансированное питание, наряду с наследственной предрасположенностью, курением, чрезмерным употреблением алкоголя, проживанием в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, регулярными стрессами, является провоцирующим фактором для развития онкологии. Подробнее о проблеме рассказала читателям Pravda.Ru главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева.

Неправильное питание и онкология

Погрешности в питании зачастую приводят к ожирению, а лишний вес — ещё один триггер для образования раковых опухолей. У женщин с избыточным весом чаще всего диагностируется:

рак молочной железы,

рак эндометрия,

колоректальный рак,

онкологические новообразования в мочевом пузыре и почках.

У мужчин часто диагностируют рак предстательной железы, онкологические новообразования в поджелудочной железе, почках и кишечнике.

Конечно, если человек ведёт активный образ жизни, то лишний вес может не накапливаться в организме, тем не менее неправильное питание оказывает негативное воздействие на работу внутренних органов и систем. Особую опасность представляют копчёные, жареные и жирные блюда.

В копчёных продуктах, например, в колбасках или балыке, содержатся бензпирены — вещества, вызывающие мутации в слизистой оболочке кишечника, поэтому у людей, любящих полакомиться копчёностями, риск развития рака кишечника повышается в несколько раз.

В жареных и жирных блюдах обычно находятся канцерогены. Данные вещества нарушают метаболические процессы, протекающие в клетках организма, останавливают процессы регенерации клеток и способствуют развитию онкологии. Чем меньше патогенных факторов воздействует на организм, тем меньше вероятность возникновения онкологических патологий.

"На данный момент этиология возникновения раковых опухолей до конца не изучена, поэтому нельзя дать однозначный ответ на вопрос, может ли развиться рак только из-за неправильного питания. При оценке вероятности важно учитывать ещё и пол, возраст, наследственность и национальность. Однако точно можно сказать, что погрешности в питании повышают вероятность развития заболевания", — отметила эксперт.

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