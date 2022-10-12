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Автор Ирина Гусакова

Нутрициолог Ефимова: "Цинк необходим для профилактики и лечения коронавируса"

Здоровье

О пользе и приёме витаминных комплексов и БАДов говорят практические все, кто заботится о своём здоровье, однако при всём многообразии витаминов и минералов редко кто почему-то выбирает цинк. А ведь его дефицит может вызвать нарушения в работе всего организма, поскольку это элемент, влияющий на все звенья иммунитета. Также немаловажный момент, что цинк не синтезируется самостоятельно, а поступает в организм с пищей. Для чего нам нужен цинк и в каких продуктах он содержится, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Алёна Ефимова.

Нутрициолог Ефимова: "Цинк необходим для профилактики и лечения коронавируса"

Действие цинка

  1. Репродуктивная система — созревание сперматозоидов и яйцеклеток.
  2. Синтез гормонов — инсулина и тестостерона (принимают при инсулинорезистентности)
  3. Поддержка иммунитета, особенно против вирусов, поэтому он необходим для профилактики и лечения коронавируса. Работает против воспаления.
  4. Это главный минерал в регуляции белкового обмена (стоит принимать при дефиците белка)
  5. Улучшает синтез собственного коллагена (омолаживающий эффект)

Симптомы дефицита цинка

  • снижение аппетита, памяти,
  • задержка развития у детей, депрессия у взрослых,
  • анемия,
  • частые простудные заболевания,
  • снижение остроты зрения,
  • акне, дерматит, экзема, плохое заживление ран,
  • повышение холестерина,
  • снижение тестостерона,
  • нарушение роста, полового созревания у мальчиков, снижение потенции, бесплодие,
  • стоматит, хейлит, гингивит, различные эрозии и язвы на слизистых,
  • дефицит ферментов поджелудочной железы, инсулина.

Дефицит цинка по симптомам можно спутать с другими состояниями, но если у вас есть белые пятна и полоски на ногтях, то, скорее всего, у вас дефицит именно этого микроэлемента.

В каких продуктах содержится цинк:

  • устрицы,
  • тыквенные семечки,
  • баранина,
  • говядина,
  • язык говяжий и печень,
  • какао,
  • чечевица,
  • орехи кешью,
  • шампиньоны.

Какую форму выбрать и как принимать?

Цинк принимают в первой половине дня, так как для его усвоения нужен достаточный уровень соляной кислоты. Принимать рекомендуется после еды, так как приём на голодный желудок может спровоцировать тошноту. Наибольшей усвояемостью обладают соединения цинка с аминокислотами, так называемые хелатные формы. Рекордсмен среди них — пиколинат цинка — соединение цинка с пиколиновой кислотой усваивается на 90%. При язвах и гастритах используется цинк карнозин. Если есть заболевания почек, предпочтение лучше отдать цитрату цинка. Обычный курс приёма цинка для взрослого человека: 1-2 месяца по 15 мг. Ещё один важный нюанс: цинк является антагонистом меди, поэтому при его приёме стоит отдавать предпочтение уже готовому комплексу: цинк 15 мг + 1 мг меди.

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