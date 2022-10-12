О пользе и приёме витаминных комплексов и БАДов говорят практические все, кто заботится о своём здоровье, однако при всём многообразии витаминов и минералов редко кто почему-то выбирает цинк. А ведь его дефицит может вызвать нарушения в работе всего организма, поскольку это элемент, влияющий на все звенья иммунитета. Также немаловажный момент, что цинк не синтезируется самостоятельно, а поступает в организм с пищей. Для чего нам нужен цинк и в каких продуктах он содержится, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Алёна Ефимова.
Дефицит цинка по симптомам можно спутать с другими состояниями, но если у вас есть белые пятна и полоски на ногтях, то, скорее всего, у вас дефицит именно этого микроэлемента.
В каких продуктах содержится цинк:
Цинк принимают в первой половине дня, так как для его усвоения нужен достаточный уровень соляной кислоты. Принимать рекомендуется после еды, так как приём на голодный желудок может спровоцировать тошноту. Наибольшей усвояемостью обладают соединения цинка с аминокислотами, так называемые хелатные формы. Рекордсмен среди них — пиколинат цинка — соединение цинка с пиколиновой кислотой усваивается на 90%. При язвах и гастритах используется цинк карнозин. Если есть заболевания почек, предпочтение лучше отдать цитрату цинка. Обычный курс приёма цинка для взрослого человека: 1-2 месяца по 15 мг. Ещё один важный нюанс: цинк является антагонистом меди, поэтому при его приёме стоит отдавать предпочтение уже готовому комплексу: цинк 15 мг + 1 мг меди.
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