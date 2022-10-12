Диетолог: для нормальной работы мозга шоколад не нужен

Часто приходится слышать и читать о том, что если вы занимаетесь умственной деятельностью, следует есть побольше шоколада и других сладостей — якобы это полезно для работы мозга. Но действительно ли это так? Диетолог Руслан Алиев считает, что "подпитывать" мозг шоколадками совершенно бессмысленно.

Всего лишь маркетинговая хитрость…

Существует миф, что интеллектуальный труд требует больших энергозатрат. Но на деле это неверно.

"Во время сложной умственной работы вы тратите калорий не больше, чем при любой другой деятельности, — рассказывает Алиев. — 400 килокалорий — это среднее значение, которое люди тратят на мозговую активность".

Если разобраться, то куда больше энергии отнимает физический труд, а рабочим никто не рекомендует поедать кондитерку.

Почему же так активно продвигается идея, что для того, чтобы быстрее и лучше соображать, нужны некие стимуляторы?

По мнению Алиева, это выгодно производителям соответствующих продуктов. В рекламе часто советуют съесть шоколадный батончик или выпить конкретный напиток — кофе, какао, колу, энергетик, чтобы успешно сдать экзамен, написать книгу, статью, диплом, диссертацию…

Эффект может быть только временным

Да, действительно, существуют вещества, возбуждающие нервную систему и определённым образом действующие на мозг. Это и шоколад, и продукты, содержащие сахар и кофеин. Но эффекта от них хватает, в лучшем случае, на час-два. Да и для организма они вовсе не безвредны. Если вы будете постоянно есть шоколад и пить кофе, то вас может хватить инфаркт или инсульт.

Куда больший эффект даёт здоровый образ жизни. Сюда входят правильный режим дня, отсутствие проблем со сном, занятия спортом, здоровое питание. Фрукты, овощи и травяные чаи гораздо полезнее для организма и для мозга, чем "шоколадный" рацион. А вот от фастфуда и булочек вам может захотеться вздремнуть, и какая уж там работа!

Конечно, не стоит отказывать себе в шоколаде, конфетах и пирожных вообще. В них содержится и немало полезных веществ. Чашка какао, например, поднимает давление, поэтому его можно пить гипотоникам. Одна-две чашки кофе в день тоже не повредят. Но не стоит злоупотреблять этими продуктами с целью поумнеть или стряхнуть сонливость и выполнить какое-то сложное задание.

Чистая вода заменит "стимуляторы"

Большинство специалистов рекомендует пить побольше воды (да-да, именно чистой воды, а не кофе, чая, колы или лимонада). Дело в том, что из-за обезвоживания нарушается кровоснабжение, и мозг начинает функционировать хуже. А мы не всегда осознаём, что нам требуется попить, или осознаем, но не хотим отрываться ради этого от текущих дел.

Конечно, у всех нас могут быть индивидуальные особенности, и кому-то чашка чая с шоколадкой может действительно придать скорость мысли. Хотя, это может являться и самовнушением. Одним словом, не следует полагаться только на "стимуляторы", в большинстве случаев помогут только комплексные меры.