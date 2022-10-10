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Автор Ирина Гусакова

Гинеколог Бокин: "Боли в критические дни могут возникать из-за эндометриоза"

Здоровье

Вопрос стоит не в том, терпеть или не терпеть боли в критические дни, а в том, чтобы разобраться в их причине. Нужно начать с того, что любая боль в жизни человека — это патологическое состояние, с которым нужно бороться. Причём борьба должна быть не симптоматической (приём анальгезирующих средств), а комплексной: выяснение причины и её устранение. О том, почему возникают боли в критические дни и как с этим бороться, рассказал читателям Pravda.Ru акушер-гинеколог, хирург медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин.

Гинеколог Бокин: "Боли в критические дни могут возникать из-за эндометриоза"

Боли при месячных: причины и лечение

Тактика диагностики зависит от периода в жизни женщины. Если это юная девушка и месячные только устанавливаются, то в течение первого года начала менструации, когда цикл нормализуется, можно занять выжидающую позицию. По прошествии этого времени, если девушку продолжают беспокоить боли, требуется подключение врача-гинеколога, наблюдение за тем, как проходит менструальный цикл, проведение ультразвукового исследования и выработка стратегии и тактики дальнейших действий.

У женщины могут присутствовать анатомические особенности, связанные со стенозом, сужением цервикального канала. Оно может иметь механическую природу (ситуация после родов, после диатермоэлектрокоагуляции, канонизации шейки матки), когда происходит сужение канала, что препятствует выходу менструальной крови и провоцирует спастические боли до начала месячных. В таком случае возможно проведение бужирования канала — восстановление его проходимости.

Может быть исходная анатомия, не связанная с механикой, например, загиб цервикального канала. Если при менструации женщина испытывает нестерпимые боли, то можно вести речь о реконструктивно-пластической операции. Такое состояние требует уточнения, наблюдения и консультации хирурга.

Также боли могут быть связаны с эктопическими очагами аденомиоза, эндометриоза. Эти доброкачественные гинекологические патологии представляют собой имплантацию функционального слоя матки, который отторгается в норме в менструацию, в мышечный слой (эктопические очаги), по брюшине, во влагалище, в шейку матки. Они могут создавать механическую преграду при месячных с сужением цервикального канала. Это состояние можно отследить на основании

  • консультации гинеколога,
  • осмотра,
  • ультразвукового исследования.

Если форма диссеминированная, то применяется гормональная терапия.

Месячные также могут сопровождаться болью при наличии хронической инфекции мочеполовой сферы. После консультации гинеколога, взятия мазков на бактериальный посев, выявления возбудителя и полного купирования воспалительных процессов боли должны исчезнуть.

Профилактика болей при месячных — это ежегодный плановый визит к гинекологу, а при появлении болей — внеплановый визит. Желательно не ждать, когда боли начнут усиливаться. Если боли начали беспокоить, необходимо сразу идти к врачу-гинекологу, чтобы разобраться с причиной.

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