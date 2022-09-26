Психотерапевт перечислила признаки расстройства пищевого поведения

Пищевое поведение — это "научное" название наших взаимоотношений с пищей. Если человек постоянно изнуряет себя, стараясь похудеть, или практикует какие-то ритуалы, связанные с едой, это говорит о проблемах с восприятием пищи и собственного тела, что у специалистов называется расстройством пищевого поведения (РПП). О том, какие признаки могут указывать на подобную проблему, рассказала врач-психиатр и психотерапевт Александра Кадрова.

Ощущение собственной непривлекательности

Если человек постоянно рассматривает себя в зеркало и при этом у него несчастное лицо, это вряд ли может указывать на то, что он любуется собой. Скорее, он выискивает у себя недостатки. Особенно часто это свойственно девочкам-подросткам и совсем юным девушкам. Собственное тело кажется им некрасивым — слишком полным, слишком худым и т. д. При этом их восприятие себя может сильно отличаться от реального положения вещей — девушка может быть вполне симпатичной, со стройной женственной фигурой, но при этом считать себя уродиной.

Нередко толчком к возникновению такого комплекса становится чьё-то замечание: "Ой, Анечка поправилась! Надо бы похудеть!" Но бывает и так, что лишний вес давно ушёл, а комплекс по поводу внешности остался.

Еда становится главной темой

Человек постоянно думает и говорит о еде, делит все продукты на "хорошие" и "плохие", подсчитывает калории в каждом блюде, сидит то на одной, то на другой диете, а то и фактически совсем отказывается от пищи. Он может даже избегать встреч с друзьями или близкими, чтобы не пришлось есть. При этом, даже сильно потеряв в весе, он по-прежнему будет считать себя толстяком.

Навязчивые ритуалы во время приёмов пищи

Предположим, человек пережёвывает еду определённое количество раз или в обязательном порядке делит блюдо на части. Ему кажется, что так оно нанесёт меньше вреда организму.

Попытки избавиться от съеденного и выпитого искусственным путём

К этим способам относится приём слабительных и мочегонных препаратов или вызывание рвоты после приёмов пищи. То есть человек не желает отказываться от удовольствия, доставляемого едой и питьём, но и не желает последствий в виде лишнего веса, поэтому готов даже на физические страдания, лишь бы этого избежать.

Одержимость спортом

Сразу же после принятия пищи человек отправляется в спортзал и принимается "отрабатывать" съеденное, доводя себя тренировками до изнурения. Причём, пропуская тренировку по объективным причинам, он буквально впадает в состояние истерики и может даже "наказывать" себя, скажем, лишением пищи.

Без помощи не обойтись!

Если вы заметили за собой или за кем-то ещё подобные симптомы, то однозначно следует пройти курс психотерапии, говорит Александра Кадрова. Люди крайне редко справляются с таким состоянием сами. Специалист поможет научиться адекватному восприятию себя и обрести внутренний баланс.

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