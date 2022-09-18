Психолог Мавлютов: Медитации не приведут к богатству

Медитации сейчас на пике популярности, многие коучи продвигают медитации как панацею от всех бед и проблем. Сейчас в Сети полно медитаций на деньги, любовь, счастье, здоровье и богатство. "Медитируй раз в день, — говорят они, — и ты будешь в финансовом изобилии, богат, счастлив и любим”. Однако, как мы видим на практике, 98% людей так и не достигают медитациями своей потребности… Почему — рассказал читателям Pravda.Ru психолог, основатель школы психологии "Паззлы" Эдуард Мавлютов.

Что такое медитация?

Медитация — это ряд психологических упражнений, используемых в разных религиозных и психологических практиках. Она может дать умиротворение и расслабленность на какое-то время. Как и аффирмации, стояние на гвоздях и холотропное дыхание, медитация станет хорошим вспомогательным инструментом снятия стресса или приведения мыслей в порядок. По сути, медитация это успокоительное для мозга.

Медитация может выступать как диагностический критерий или завершающий этап в работе с мышлением человека, убирая некорректные программы. Но полноценно медитациями заменить терапию нельзя, также как и решить свою проблему с помощью медитации: например, человек хочет зарабатывать 300 тысяч, а сидит на зарплате 70 тысяч, и вот каждое утро он тратит 15 минут на медитацию, что он зарабатывает 300 тысяч. Но при этом он приходит на работу и выполняет те же действия, за которые ему платят 70. Но он думает, что медитация решит это вопрос, он же слышал, что у кого-то получилось. А в голове у такого человека работает то, что первично:

есть страхи,

сомнения,

неуверенность в себе,

непроработанные обиды на родителей, близких, людей, да того же самого начальника, который не поднимает ему зарплату, не ценит его и не замечает.

В результате человек только обманывает себя, пребывая в иллюзии, что медитация сработает. Однако медитациями проблему не решить, нужен комплексный подход:

диагностика,

выявление проблемы,

работа с проблемой на трёх уровнях: разум, душа и тело,

и только после того, как проблему проработали, завершающим этапом будет медитация.

Иначе человек рискует прожить всю жизнь медитируя, в итоге ничего не меняя в своей жизни.

Когда медитация опасна

Адекватно, если после медитации человек живёт в осознанности, не улетая в свои мечты. Это, кстати, большая ошибка людей:

настоящая медитация практикует осознанность сознания,

спокойствие ума,

сонастройку с миром, а не уход в иллюзии, в альтернативную реальность, которая так и не воплотится в жизнь, когда человек бездействует и ждёт чуда.

Сейчас медитации используются как попытка ежедневно "накачивать” себя состоянием, похожим на дзен. Но стоит чему-то случиться, какому-то стрессу, и это состояние слетает. Это говорит о том, что состояние человека — полная иллюзия, и на самом деле в стрессе будут сказываться его непроработки, которые вылезут в страхи, обиды и прочие некорректные программы. В таком случае как же правильно?

Правильно проработать свои некорректные программы, чтобы ум всегда был спокоен и мыслил осознанно, без допингов в виде медитаций и других внешних стимуляторов. Категорически не рекомендуется медитировать тем, кто не может контролировать свое сознание. Такие люди могут только сильнее застревать в своих непроработках и иметь сложности с адекватным восприятием мира, принимать желаемое за действительное. Так как современный мозг человека сложно обмануть, он уже вкусил плоды современных технологий, гаджетов, машин, то медитации не могут помочь ему разобрать его некорректные программы, а скорее уведут от истинного запроса и причины его проблем.

В голове человека работает то, что первично, к сожалению, просто побывав мысленно на Гоа, в медитации человек не получает желаемое. Те люди, которые обладают сильным и осознанным сознанием, не прибегают к медитациям, у них корректно работает программа их намерений, они легко и просто приводят себя в состояние адекватности своим мышлением.

Лечебный эффект медитации бывает в таких случаях как:

прослушивание медитативной музыки — мозг может сонастроиться со звуковым сигналом спокойной музыки и может снизить тревожные вибрационные частоты, на которые был настроен, так мозг успокаивается, но эффект временный и новый стресс может спровоцировать новую тревогу;

практика наполнения энергией, когда человек устал, но не может полноценно отдохнуть, медитация активизирует скрытые резервы в теле человека;

диагностический критерий для определения своей травмы, проблемы;

завершающий этап терапии, когда проблема действительно отработана и не фонит, тогда медитация работает как наполнение.

Чтобы медитация была безопасной, нужен осознанный ум. Осознанность — это объективное видение реальности такой, какая она есть, одновременно целиком и в мелких деталях, здесь и сейчас без включения личностного фактора.

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