Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Психолог Мавлютов: Медитации не приведут к богатству

Здоровье

Медитации сейчас на пике популярности, многие коучи продвигают медитации как панацею от всех бед и проблем. Сейчас в Сети полно медитаций на деньги, любовь, счастье, здоровье и богатство. "Медитируй раз в день, — говорят они, — и ты будешь в финансовом изобилии, богат, счастлив и любим”. Однако, как мы видим на практике, 98% людей так и не достигают медитациями своей потребности… Почему — рассказал читателям Pravda.Ru психолог, основатель школы психологии "Паззлы" Эдуард Мавлютов.

Психолог Мавлютов: Медитации не приведут к богатству

Что такое медитация?

Медитация — это ряд психологических упражнений, используемых в разных религиозных и психологических практиках. Она может дать умиротворение и расслабленность на какое-то время. Как и аффирмации, стояние на гвоздях и холотропное дыхание, медитация станет хорошим вспомогательным инструментом снятия стресса или приведения мыслей в порядок. По сути, медитация это успокоительное для мозга.

Медитация может выступать как диагностический критерий или завершающий этап в работе с мышлением человека, убирая некорректные программы. Но полноценно медитациями заменить терапию нельзя, также как и решить свою проблему с помощью медитации: например, человек хочет зарабатывать 300 тысяч, а сидит на зарплате 70 тысяч, и вот каждое утро он тратит 15 минут на медитацию, что он зарабатывает 300 тысяч. Но при этом он приходит на работу и выполняет те же действия, за которые ему платят 70. Но он думает, что медитация решит это вопрос, он же слышал, что у кого-то получилось. А в голове у такого человека работает то, что первично:

  • есть страхи,
  • сомнения,
  • неуверенность в себе,
  • непроработанные обиды на родителей, близких, людей, да того же самого начальника, который не поднимает ему зарплату, не ценит его и не замечает.

В результате человек только обманывает себя, пребывая в иллюзии, что медитация сработает. Однако медитациями проблему не решить, нужен комплексный подход:

  • диагностика,
  • выявление проблемы,
  • работа с проблемой на трёх уровнях: разум, душа и тело,
  • и только после того, как проблему проработали, завершающим этапом будет медитация.

Иначе человек рискует прожить всю жизнь медитируя, в итоге ничего не меняя в своей жизни.

Когда медитация опасна

Адекватно, если после медитации человек живёт в осознанности, не улетая в свои мечты. Это, кстати, большая ошибка людей:

  • настоящая медитация практикует осознанность сознания,
  • спокойствие ума,
  • сонастройку с миром, а не уход в иллюзии, в альтернативную реальность, которая так и не воплотится в жизнь, когда человек бездействует и ждёт чуда.

Сейчас медитации используются как попытка ежедневно "накачивать” себя состоянием, похожим на дзен. Но стоит чему-то случиться, какому-то стрессу, и это состояние слетает. Это говорит о том, что состояние человека — полная иллюзия, и на самом деле в стрессе будут сказываться его непроработки, которые вылезут в страхи, обиды и прочие некорректные программы. В таком случае как же правильно?

Правильно проработать свои некорректные программы, чтобы ум всегда был спокоен и мыслил осознанно, без допингов в виде медитаций и других внешних стимуляторов. Категорически не рекомендуется медитировать тем, кто не может контролировать свое сознание. Такие люди могут только сильнее застревать в своих непроработках и иметь сложности с адекватным восприятием мира, принимать желаемое за действительное. Так как современный мозг человека сложно обмануть, он уже вкусил плоды современных технологий, гаджетов, машин, то медитации не могут помочь ему разобрать его некорректные программы, а скорее уведут от истинного запроса и причины его проблем.

В голове человека работает то, что первично, к сожалению, просто побывав мысленно на Гоа, в медитации человек не получает желаемое. Те люди, которые обладают сильным и осознанным сознанием, не прибегают к медитациям, у них корректно работает программа их намерений, они легко и просто приводят себя в состояние адекватности своим мышлением.

Лечебный эффект медитации бывает в таких случаях как:

  • прослушивание медитативной музыки — мозг может сонастроиться со звуковым сигналом спокойной музыки и может снизить тревожные вибрационные частоты, на которые был настроен, так мозг успокаивается, но эффект временный и новый стресс может спровоцировать новую тревогу;
  • практика наполнения энергией, когда человек устал, но не может полноценно отдохнуть, медитация активизирует скрытые резервы в теле человека;
  • диагностический критерий для определения своей травмы, проблемы;
  • завершающий этап терапии, когда проблема действительно отработана и не фонит, тогда медитация работает как наполнение.

Чтобы медитация была безопасной, нужен осознанный ум. Осознанность — это объективное видение реальности такой, какая она есть, одновременно целиком и в мелких деталях, здесь и сейчас без включения личностного фактора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кому противопоказана медитация и почему
Новости
МИД Румынии возмутили слова экс-министра о "неестественных границах Украины"
Алла Пугачёва попросила Минюст признать её иноагентом
Количество раненных при обстреле Еленовки увеличилось до пяти
Haber7: турок обрадовало возможное прекращение поставок нефти из РФ в ЕС
В Славянске и Краматорске уничтожены ТЭС и гнездо боевиков ВСУ
БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ: Киев просит США усмирить Иран
Херсон потрясли шесть сильных взрывов
Боец ВС РФ: мобилизация на Украине проходит путём угроз Киева
Нацбатальон "Айдар"* лишился половины личного состава в районе Зайцево в ДНР
Минобороны: в Харьковской области ликвидирован большой склад ВСУ со снарядами
Популярное
Силовые структуры
В Харькове после ракетных ударов ВС РФ произошла серия мощных взрывов

Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.

В Харькове после ракетных ударов ВС РФ произошла серия мощных взрывов
Учёные установили подлинные пути передачи коронавируса: антисептики были лишними
Здоровье
Учёные установили подлинные пути передачи коронавируса: антисептики были лишними
Силовые структуры
Генштаб ВСУ сообщил о ходе наступления ВС РФ в ДНР
Силовые структуры
Разведчик: РФ в бою с превосходящими в 50 раз силами Украины не понесла потерь
Любовь Степушова Антироссийской Украины не будет: Путин уверен в успехе СВО Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Армия России в Запорожье наносит удары по инфраструктуре ВСУ
Силовые структуры
Ракетным ударом по Славянской ТЭС уничтожен трансформатор
Дандыкин оценил слова Путина в отношении контрнаступления ВСУ: всё будет жёстче
Силовые структуры
Дандыкин оценил слова Путина в отношении контрнаступления ВСУ: всё будет жёстче
Последние материалы
Алла Пугачёва попросила Минюст признать её иноагентом
Количество раненных при обстреле Еленовки увеличилось до пяти
Haber7: турок обрадовало возможное прекращение поставок нефти из РФ в ЕС
В Славянске и Краматорске уничтожены ТЭС и гнездо боевиков ВСУ
БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ: Киев просит США усмирить Иран
Херсон потрясли шесть сильных взрывов
Боец ВС РФ: мобилизация на Украине проходит путём угроз Киева
Нацбатальон "Айдар"* лишился половины личного состава в районе Зайцево в ДНР
Минобороны: в Харьковской области ликвидирован большой склад ВСУ со снарядами
Попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников