Можно ли не допустить влияния диабета на психику?

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Автор Ирина Шлионская

Учёные выяснили, что диабет повышает риск психических расстройств

Здоровье » Здоровье и профилактика

Если человек болен, у него редко бывает хорошее настроение, может наступить депрессия. А при некоторых заболеваниях наблюдаются и расстройства психики. И это не только следствие стресса: недуг и психическое расстройство могут быть связаны на физиологическом уровне. Речь идёт, например, о диабете.

Учёные выяснили, что диабет повышает риск психических расстройств

Недавно специалисты Каролинского университета (Швеция) выяснили, что у людей с диабетом первого типа значительно чаще встречаются психические нарушения, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. Свои выводы учёные опубликовали в журнале Diabetes Care.

Тревожная статистика

Исследователи проанализировали данные около 3,5 миллиона жителей Швеции, появившихся на свет с 1973 по 2007 год, а также их ближайших родственников.

Более чем 20 000 участникам выборки ещё в детстве был поставлен диагноз "диабет первого типа". При этом, как оказалось, риск развития депрессии у них был вдвое чаще, а тревожных расстройств — в 1,6 раза, чем у здоровых членов выборки. Но интересно, что и у их родителей, братьев и сестёр чаще наблюдались проблемы с психикой, чем в семьях, где не было диабетиков.

Жизнь под контролем

О чём это говорит? Разумеется, болезнь может иметь и эмоциональные последствия.

Если диабетом болеет ребёнок, он может не осознавать, почему его ограничивают в питании, заставляют регулярно принимать лекарства, делают уколы и прочее. Или он может считать себя неполноценным, поскольку вынужден жить не так, как все, и ему не доступны радости, которые доступны сверстникам. Это может делать его нервным, плаксивым.

Взрослые, разумеется, уже всё осознают, но необходимость постоянно контролировать себя, находиться "под колпаком" их удручает.

Сахар и мозг

Но существуют и другие причины, повышающие частоту психических недугов среди диабетиков. Прежде всего, повышение сахара в крови влияет на работу мозга. У больного могут наблюдаться такие симптомы, как усталость, забывчивость, перепады настроения, агрессия, различные когнитивные нарушения.

Есть даже такое выражение "диабетический тип". Речь идёт о человеке, который из-за диабета имеет определённые свойства характера, например, у него наблюдается повышенная нервозность, и он вечно всем недоволен.

Как известно, депрессии и тревожные расстройства тоже имеют гормональные и физиологические причины.

Генетическая предрасположенность

Но как объяснить возрастание риска психических расстройств у близких диабетиков? Диабет часто передаётся по наследству, то есть генетическим путем. Возможно, есть гены, связанные одновременно и с диабетом, и с работой мозга. Допустим, запускающие какие-то воспалительные процессы или сбой обмена веществ.

Получается, что и диабет, и мозговые нарушения могут иметь единый корень.

Вспомним, что мозг тоже состоит из тканей и клеток, как и остальной организм. Поэтому ничего удивительного тут нет.

Можно ли не допустить влияния диабета на психику?

Диабет, к сожалению, болезнь неизлечимая, но скорректировать ситуацию можно. Для этого необходимо соблюдать диету, принимать назначенные врачом медикаменты, заниматься спортом и делать всё, чтобы у вас не скакал сахар, и чтобы болезнь меньше разрушала ваше тело. Тогда, возможно, не будет разрушаться и мозг.

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Почему нельзя заменять сахар фруктозой?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Тимофеева Галина, Игнатова Ольга, Манушакян Григорий
Темы диабет здоровье медицина психология

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