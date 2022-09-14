Эксперт: "В состоянии транса часто возникают тики"

Погружаться в медитацию можно для разных целей: просто отдохнуть при недосыпе, побыть в покое и проработать ежедневный стресс, проработать детские психотравмы, найти ответ на неочевидный или давно мучающий вопрос, погрузиться в приятное воспоминание, представив его в мельчайших деталях, получить от подсознания дополнительные ресурсы для достижения своих целей. Вариантов много — самое главное: поставить цель. О том, как правильно погружаться в транс, рассказал читателям Pravda.Ru эксперт Владимир Шаныгин.

Как правильно медитировать

Медитировать нежелательно в состояниях алкогольного и наркотического опьянения, также противопоказаны подобные практики лицам с шизоидными расстройствами, с диагнозом шизофрения, депрессия. В целом медитация не опасна, скорее при недостаточном опыте она может оказаться просто не настолько эффективной, как ожидалось.

Итак, что же такое медитация? По сути, это использование трансового состояния нашего организма. Трансовое состояние у человека возникает разными естественными путями:

при нахождении в глубокой задумчивости,

при длительной поездке в транспорте, когда нечего делать и человек смотрит в окно,

в момент перехода от сна к бодрствованию и наоборот,

при загрузке мозга новой информацией — на длительной лекции, например.

Также транс возникает при перезагрузке основных каналов восприятия — когда человека просят смотреть на несколько предметов одновременно, слушая одновременно несколько звуков вокруг, при этом концентрируясь на нескольких ощущениях в теле — и всё это также одновременно.

Соответственно, состояние транса у себя можно вызывать искусственно: сесть в удобное кресло или лечь в кровать или на другую удобную поверхность, закрыть глаза, принять комфортную позу, в которой можно провести несколько десятков минут, предварительно включив какую-нибудь успокаивающую музыку фоном, очень подходят различные звуки природы, шум ручьев, горный ветер.

Чем глубже состояние транса, тем легче ложатся внушения на подсознание и тем эффективнее медитация. Очень помогает достичь глубины медитации привязка входа в транс к какому-либо физическому действию, например, опусканию руки, при этом даётся внушение на связь между опусканием руки и вхождением в нужную глубину транса.

В состоянии транса в зависимости от наступившей глубины возможно возникновение некоторых идеомоторных реакций нашего тела:

тики,

подрагивания,

частые и более длительные сглатывания,

изменение рисунка дыхания, обычно оно становится более глубоким и комфортным,

изменение цвета кожи лица, шеи,

поднятие рук,

каталепсия.

Всё это нормально.

Если вы перед медитацией поставили себе цель, например, отдохнуть и набраться сил, то в глубине транса вы можете начать представлять какую-то ситуацию, где и как вы отдыхаете, добавляя и развивая подробности. Если глубина транса высокая, то человеку не составит труда почувствовать себя так, будто он находится прямо там, в этой ситуации, которую он представил.

Что касается более сложных целей, таких как проработка каких-то негативных состояний или поиск ответа на вопрос, или открытие дополнительных ресурсов — лучше всего проводить медитацию с сопровождающим, так как в этих случаях требуется чуткое слежение за вашим состоянием, даются определенные команды, благодаря которым медитация становится управляемой и эффективной.

Дело в том, что тяжело погружаться глубоко в медитацию и одновременно контролировать процесс самому, в конце концов Вас может просто утянуть в естественный сон — это тоже хорошо, даже, можно сказать, отлично, но если у Вас цели на сон не было, то можно сделать вывод, что медитация пошла немного не в то русло.

Использование медитаций сильно повышает эффективность нашего мозга, делает нас более энергичными, активирует скрытые ресурсы и резервы нашей психики, делает нас более спокойными и даже повышает иммунитет. Однако медитации не являются заменой естественных потребностей организма, то есть если у вас хронический недосып и вы спите по 4 часа в сутки, то рекомендуется сначала наладить сон. Кстати, есть медитация, которая очень хорошо расслабляет перед сном.

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