Учёные: люди интуитивно склонны выбирать здоровую пищу

Принято считать, что многие люди выбирают не полезные, а вкусные блюда, и потому склонны переедать и пренебрегать здоровыми принципами в питании. Однако, недавно команда специалистов во главе с профессором факультета экспериментальной психологии Бристольского университета Джеффом Бранстромом пришла к выводу, что человека на уровне интуиции притягивает "правильная" еда.

Замена рациона

Концепция так называемого пищевого интеллекта заинтересовала Бранстрома после того, как журналист Марк Шацкер обратил его внимание на то обстоятельство, что животные, как дикие, так и одомашненные, часто меняют свой рацион в случае нехватки питательных микроэлементов.

Учёный предположил, что подобные черты могут быть свойственны и людям. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, Бранстром и Шацкер провели эксперимент.

Они набрали группу добровольцев и продемонстрировали им фотографии, на которых были запечатлены различные сочетания фруктов и овощей. Затем испытуемых попросили выбрать предпочтительные для них комбинации. Оказалось, что, в основном, участники выбирали те наборы продуктов, в которых содержалось наибольшее количество питательных микроэлементов.

Меньше, но лучше!

После этого Бранстром и его коллега, кандидат медицинских наук Анника Флинн, изучили итоги более ранних исследований по теме. Например, в ходе одного из них 20 добровольцам предлагалось в течение месяца ежедневно формировать свой рацион из множества ежедневных блюд разной калорийности.

При этом, участники исследования были подобраны таким образом, что среди них не было тех, кто планировал сидеть на диете. Выяснилось, что большая часть испытуемых выбирала относительно небольшие порции пищи с более высоким количеством калорий.

В свою очередь, Национальное Агентство по продовольствию и питанию Великобритании (NDNS) провело эксперимент, во время которого добровольцам было предложено самостоятельно составлять свой рацион.

"Люди выбирали меньшие порции пасты со сливочным сыром, которая является калорийной пищей, чем салата с большим количеством различных овощей, который относительно беден калориями", — прокомментировала Флинн.

Бессознательное поведение

По мнению исследователей, люди не склонны к бездумному перееданию, и они бессознательно выбирают более здоровые варианты. То есть, это могут быть либо большие порции низкокалорийной пищи, либо маленькие порции высококалорийных блюд. Если же это "здоровые" продукты, вроде овощей и фруктов, они стараются подобрать комбинацию так, чтобы состав блюда был сбалансирован.

Бранстром подчеркнул, что испытуемые ни в одном случае не обладали информацией о калорийности продуктов, которые им предлагали. Очевидно, они оценивали её при помощи интуиции.

Так что, по-видимому, человек ест вредную пищу только, когда по какой-то причине у него нет выбора — не хочется лишний раз выходить из дома, готовить, заведение быстрого питания находится ближе, чем супермаркет, и прочее. Либо он ест не потому что голоден, а по психологическим причинам — чтобы заесть стресс, повысить уровень энергии.

Из этого можно сделать вывод, что, всё же, изначально люди ориентированы на здоровый образ жизни, а отход от здоровых принципов является следствием воздействия различных факторов.