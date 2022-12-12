Врач: кесарево сечение влияет на здоровье ребёнка в первые месяцы жизни

В последнее время увеличилось число родов при помощи кесарева сечения. Чем отличаются дети, рождённые естественным путём, от детей, появившихся на свет с помощью кесарева сечения, а также о том, насколько реально минимизировать последствия хирургических родов для здоровья малыша, рассказал кандидат медицинских наук, педиатр Евгений Тимаков.

— Евгений, есть какие-то различия между ребёнком, родившимся в результате кесарева сечения ("кесарёнком"), и ребёнком, родившимся естественным путём, в психической и эмоциональной сфере?

— В интеллектуальном развитии, серьёзных неврологических вопросах дети не отличаются друг от друга никоим образом. Только в физическом плане. Например, у "кесарят" до трёхмесячного возраста больше дискомфорта в кишечнике, они более возбудимы. Дальше всё стабилизируется, и они друг от друга почти не отличаются.

Но всё равно есть риски нарушений, связанных с аллергиями, поскольку у "кесарят" кишечники были незрелые, в эндокринологии у них тоже чаще проблемы бывают. У них чаще бывают нарушения осанки, косолапость, потому что если сразу не скорректировать, то нервная система из-за возбудимости начинает тянуть мышцы в разные стороны.

— Как помочь развитию "кесарёнка", чтобы избежать проблем в будущем?

— Во-первых, детишкам после кесарева сечения нужно максимально стараться сформировать микробиоту кишечника. Потому что микробиота — фактически отдельный орган. Её масса равна массе нашего головного мозга. То есть, у нас внутри сидит отдельный "орган" из бактерий, и количество клеток этих бактерий больше, чем клеток в нашем организме. Микробиота

вырабатывает различные полезные для нас вещества, в том числе витамины,

помогает усваивать микроэлементы,

борется с инфекцией,

расщепляет бактерии, которые попадают в кишечник, презентует их нам, чтобы мы на них вырабатывали иммунитет.

Микробиота формируется с первого момента появления малыша на свет. Ребёнка сразу прикладывают к груди, чтобы правильно формировались нужные бактерии.

Поэтому после кесарева сечения нужно максимально быстро приложить ребёнка к груди, установить контакт кожа к коже, чтобы заселялась микрофлора мамы. Если это не получается, то дать бакпрепараты, которые имеют доказанную эффективность и помогают микрофлоре заселиться.

Нужно следить за равномерным развитием мышечного тонуса ребёнка, чтобы он одинаково крутился в две стороны, не было поворотов в одну сторону больше, чем в другую, чтобы симметричны были рефлексы. И обязательно раз в месяц проходить диспансеризацию:

УЗИ,

осмотр узких специалистов,

анализ крови.

По показаниям в 3 и 6 месяцев проходится также диспансеризация, ребёнка в первую очередь осматривают невропатолог и окулист.

Нужно грамотное введение прикормов. То есть, с 4-6 месяцев индивидуально ввести ребёнку прикормы, которые положены и подходят именно этому малышу, чтобы не нарушить микробиоту. Следует максимально сохранять грудное вскармливание, не переводить ребёнка на смеси, а если переводить, то грамотно подобрать смесь, которая подходит данному малышу. Потому что для грудного малыша кишечник — это всё. Будет нормальный кишечник, тогда риск развития аллергии, астмы и так далее будет минимальным.

Мама, которая кормит грудным молоком, не должна кушать Е-добавки, стабилизаторы, красители, потому что они проникают в молоко, попадают к ребёнку, нарушают работу кишечника и других органов.