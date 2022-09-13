Врач: физическая активность помогает восстановить память после коронавируса

После перенесённого коронавируса у многих ухудшается память, и снижается концентрация внимания. Действительно ли вирусы влияют на внимание и память, как это зависит от возраста пациента, а также о том, как помочь себе в этой ситуации, рассказала Pravda.Ru заведующая лабораторией нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян.

— Элен, почему после перенесённых вирусных заболеваний у людей страдают внимание и память?

— Коронавирус поражает все органы и системы, где есть определённые рецепторы. И этих рецепторов, к сожалению, очень много в головном мозге, в частности, в тех структурах, которые отвечают за память. Но всё зависит от того, были ли у человека до болезни нарушения памяти или не было.

— Это зависит от возраста?

— Механизм памяти очень сложный, состоит из нескольких этапов. Мы жалуемся на снижение памяти, а механизм, который приводит к этому снижению, отличается в молодом и пожилом возрасте. К сожалению, в пожилом возрасте это хуже восстанавливается.

— Какой вид памяти больше страдает при поражении вирусом?

— В молодом возрасте больше всего страдает память за счёт резкого снижения внимания. То есть, человек становится невнимательным, недостаточно внимания уделяет информации, которую нужно запомнить. Поэтому он не запоминает. Это регуляторные нарушения.

В пожилом возрасте больше страдает кратковременная память, поражаются структуры, которые отвечают именно за кратковременную память.

— Концентрацию внимания человек может усилием воли удержать? Или это невозможно при поражении вирусом?

— Нет, это возможно. Поэтому первое лечение — это тренировка памяти. Если мы будем тренироваться, следить за собой, то можем улучшить память.

— Снижение памяти и внимания после перенесённого вирусного заболевания — это обратимый процесс?

— Всё зависит от возраста и от нарушений, которые у человека до этого были. В большинстве случаев нарушения памяти обратимы. Они незаметно появляются и незаметно исчезают. Многие отмечают, что вдруг всё восстановилось. Но у некоторых, к сожалению, это остаётся более, чем на полгода. А в пожилом возрасте, бывает, надо прибегать к лекарствам, чтобы улучшить состояние.

— Как себе можно помочь?

— Если у молодого человека после инфекции значимо ухудшилась память, то очень помогают тренировка памяти и физическая активность.

Физическая активность влияет на память даже лучше, чем тренировка памяти. Даже обычных прогулок около часа в день хватает, чтобы улучшить память.

Если это пожилой пациент, у которого до этого имелись небольшие изменения, и ему стало значительно хуже после инфекции, то надо обязательно обратиться к узкому специалисту в кабинет нарушения памяти, чтобы детально исследовать память, выяснить причину и начать лечение. Но лекарственным самолечением заниматься не нужно. Это касается также:

БАДов,

гомеопатии.

У них в аннотации написано "противопоказаний нет, побочных действий нет". Но нет ни одного препарата без побочных действий. Просто у гомеопатии, БАДов никто побочные действия не исследовал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после ковида

Специалисты

4.9 269 отзывов Чекулаева

Наталья Петровна Инфекционист Стаж 37 лет

Приём от 2900 руб. Чудо Доктор на Школьной 46

Школьная, д. 46

4.7 10 отзывов Мазур

Елена Владимировна Инфекционист Стаж 18 лет

Приём от 3110 руб. Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Белорусской

Грузинский пер., д. 3А

4.4 4 отзыва Минаева

Татьяна Юрьевна Инфекционист Стаж 35 лет

Врач высшей категории Приём от 3110 руб. Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне

Красная Пресня, д. 16



Клиники