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Автор Маргарита Кичерова

Врач: физическая активность помогает восстановить память после коронавируса

Здоровье

После перенесённого коронавируса у многих ухудшается память, и снижается концентрация внимания. Действительно ли вирусы влияют на внимание и память, как это зависит от возраста пациента, а также о том, как помочь себе в этой ситуации, рассказала Pravda.Ru заведующая лабораторией нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян.

Врач: физическая активность помогает восстановить память после коронавируса

— Элен, почему после перенесённых вирусных заболеваний у людей страдают внимание и память?

— Коронавирус поражает все органы и системы, где есть определённые рецепторы. И этих рецепторов, к сожалению, очень много в головном мозге, в частности, в тех структурах, которые отвечают за память. Но всё зависит от того, были ли у человека до болезни нарушения памяти или не было.

— Это зависит от возраста?

— Механизм памяти очень сложный, состоит из нескольких этапов. Мы жалуемся на снижение памяти, а механизм, который приводит к этому снижению, отличается в молодом и пожилом возрасте. К сожалению, в пожилом возрасте это хуже восстанавливается.

— Какой вид памяти больше страдает при поражении вирусом?

— В молодом возрасте больше всего страдает память за счёт резкого снижения внимания. То есть, человек становится невнимательным, недостаточно внимания уделяет информации, которую нужно запомнить. Поэтому он не запоминает. Это регуляторные нарушения.

В пожилом возрасте больше страдает кратковременная память, поражаются структуры, которые отвечают именно за кратковременную память.

— Концентрацию внимания человек может усилием воли удержать? Или это невозможно при поражении вирусом?

— Нет, это возможно. Поэтому первое лечение — это тренировка памяти. Если мы будем тренироваться, следить за собой, то можем улучшить память.

— Снижение памяти и внимания после перенесённого вирусного заболевания — это обратимый процесс?

— Всё зависит от возраста и от нарушений, которые у человека до этого были. В большинстве случаев нарушения памяти обратимы. Они незаметно появляются и незаметно исчезают. Многие отмечают, что вдруг всё восстановилось. Но у некоторых, к сожалению, это остаётся более, чем на полгода. А в пожилом возрасте, бывает, надо прибегать к лекарствам, чтобы улучшить состояние.

— Как себе можно помочь?

— Если у молодого человека после инфекции значимо ухудшилась память, то очень помогают тренировка памяти и физическая активность.

Физическая активность влияет на память даже лучше, чем тренировка памяти. Даже обычных прогулок около часа в день хватает, чтобы улучшить память.

Если это пожилой пациент, у которого до этого имелись небольшие изменения, и ему стало значительно хуже после инфекции, то надо обязательно обратиться к узкому специалисту в кабинет нарушения памяти, чтобы детально исследовать память, выяснить причину и начать лечение. Но лекарственным самолечением заниматься не нужно. Это касается также:

  • БАДов,
  • гомеопатии.

У них в аннотации написано "противопоказаний нет, побочных действий нет". Но нет ни одного препарата без побочных действий. Просто у гомеопатии, БАДов никто побочные действия не исследовал.

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Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после ковида
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Чекулаева Наталья, Мазур Елена, Минаева Татьяна
Темы covid-19 здоровье пандемия психология коронавирус маргарита кичерова

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