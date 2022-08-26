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Автор Ирина Гусакова

Врач Орлова: "Голодание приведёт только к набору веса"

Здоровье

Многие люди, желающие сбросить вес, совершают ошибки. Кто-то прислушивается к советам подруг, кто-то находит информацию в интернете, кто-то самостоятельно принимает решение об изменении рациона питания и образа жизни. Однако некоторые заблуждения не только не приведут к желаемому результату, но еще и навредят. Врач-нутрициолог Ирина Орлова попыталась развенчать некоторые мифы о похудении.

Врач Орлова: "Голодание приведёт только к набору веса"

Популярные мифы о похудении

  • Пропуск еды, отказ от некоторых приёмов пищи (от завтрака, обеда или ужина)

Во время голода организм включает режим экономии и начинает откладывать питательные вещества про запас из следующих приёмов пищи. Также нам необходимо регулярное питание, чтобы обеспечить адекватный отток желчи. Редкие приёмы пищи могут привести к развитию желчнокаменной болезни.

  • Кофе вместо завтрака

Ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения диетологии кофе не может считаться альтернативой сбалансированному завтраку.

  • Большие промежутки между приёмами пищи

Многие терпят голод и считают, что это поможет им снизить вес. Но ситуация обратная — мы набираем вес, когда голодны.

  • Замена ужина на фрукты/ягоды: "Ну а что, яблоко, апельсин, банан — они ведь "легкие"…

Фрукты и ягоды хорошо употреблять как перекус, в качестве десерта или дополнения к основному блюду. Но никак не вместо ужина. Полноценный своевременный ужин также важен и необходим, как и завтрак.

  • Тотальное исключение жиров из рациона

Многие исключают жиры полностью, переходят на 0% жирности, но почему-то вес не уходит. Жиры — это один из важнейших макронутриентов, полностью отказываться от них нельзя, чтобы не спровоцировать раннюю менопаузу, развитие атеросклероза и т. д.

  • Подсчёт калорий — тоже неблагодарное дело

Во-первых, на одно и то же количество калорий можно съесть булку или рыбу с овощами. И полезный эффект будет различный. Во-вторых, для точного подсчёта калорий в продуктах нам необходим калориметр, а он есть далеко не на каждой кухне. В-третьих, содержание белков, жиров и углеводов в продуктах может сильно отличаться у разных производителей продуктов питания. В-четвёртых — на калораж продуктов влияет способ и длительность приготовления, зрелость плодов.

  • Стремление на 100% есть только полезные и здоровые продукты, отказываться от приглашений на праздники, в гости ходить со своей едой

Такое поведение называется "орторексией" и относится к расстройствам пищевого поведения.

  • Следование советам подруг, которые уже снизили свой вес

Все мы разные. И то, что подошло одному, не обязательно подойдёт другому человеку. С вопросами снижения веса работать необходимо индивидуально, непосредственно с причинами, которые привели к набору веса именно этого человека.

  • Различные диеты (ограничительные, кето, высокобелковые и т. д)

Да, вес уйдёт. Но, как только вы вернётесь к своему привычному рациону питания, вес вернётся, а возможно — он станет ещё больше. Есть только одно верное правило питания: "Лучшая диета та, которую можно соблюдать всю жизнь без вреда для здоровья".

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