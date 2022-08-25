Ортопед: "Развитию болезней суставов способствуют инфекционные заболевания"

Артрит — это широко распространённое заболевание, которое встречается не только в зрелом возрасте, но может развиваться и у детей и подростков. Его распространённость вызывает большую озабоченность медиков во всём мире, поскольку его затяжное и рецидивирующее течение может привести к инвалидности. По сути, артритом называют целую группу заболеваний, связанных с поражением суставов воспалительного характера и различного генеза. При артрите может страдать синовиальная оболочка, капсула (суставная сумка) и сам суставной хрящ. Артрит может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом или проявлением какого-то другого заболевания. О том, как предотвратить недуг, рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ Александр Гаря.

Причины возникновения артрита

Причин возникновения заболевания может быть множество, до сих пор не всегда известно, что именно стало решающим фактором. Артриты могут иметь инфекционную, дистрофическую, травматическую, метаболическую, аллергическую природу. Некоторые типы включают аутоиммунный компонент, когда при нарушении функционирования иммунной системы собственные ткани воспринимаются как чужеродные и повреждаются.

Тем не менее можно выделить факторы риска, которые способствуют развитию этого заболевания:

инфекционные заболевания, спровоцированные бактериями и вирусами, особенно опасны: туберкулез, гонорея;

возрастные дегенеративные изменения соединительной и хрящевой тканей;

генетическая предрасположенность (свойственна женщинам);

гормональные нарушения и сбои (особенно это касается женщин после наступления менопаузы);

физическое повреждение суставной ткани, травма;

интенсивная и постоянная нагрузка на суставные ткани (при тяжёлой физической работе, у профессиональных спортсменов и т. д.);

нарушение обмена веществ;

неполноценный рацион питания, дефицит необходимых организму витаминов, микроэлементов и питательных веществ;

лишний вес;

ослабленный иммунитет;

злоупотребление алкоголем, табакокурение.

Основные симптомы

Несмотря на различную этиологию артритов, существуют проявления болезни, которые наблюдаются у всех без исключения пациентов. Так, все типы артрита сопровождает боль, характер которой зависит от типа артрита. Первое время боль может возникать только при определённой нагрузке на сустав или после длительного периода покоя — обычно это бывает утром, когда человек встаёт с кровати после ночного сна. Поэтому пациенты поначалу списывают её неудобную позу во сне или незначительное растяжение, упуская тем самым начало серьёзного заболевания.

В каком случае нужно немедленно обращаться за медицинской помощью? Опишем подробнее признаки, которые могут говорить о развитии заболевания:

суставные боли, сопровождающиеся покраснением, припухлостью и отечностью тканей, повышение температуры кожи вокруг поражённого сустава;

особенный тип ночных суставных болей и утренняя скованность, постепенно проходящие после начала активного движения;

сустав увеличился в объеме, при прощупывании можно обнаружить уплотненные болезненные мягкие ткани;

внезапный подъём температуры тела, сопровождающейся болями в одном или нескольких суставах;

чувство онемения, покалывания, "мурашек" рядом с больным суставом;

скованность и ограниченность свободных движений в суставе;

хруст при резких произвольных движениях;

повышенная утомляемость и ощущение хронической усталости.

Эти признаки могут как появляться, так и временно затихать. Временное затишье, к сожалению, не значит, что проблема отступила, поэтому при обнаружении этих признаков необходимо обратиться к врачу.

Для назначения эффективного лечения необходимо установить причину заболевания. Для этого проводятся как лабораторные (анализы крови), так и инструментальные методы исследования: рентгенография, УЗИ суставов и околосуставных тканей.

Лечение артрита должно быть систематическим и комплексным, необходимо воздействовать на внутреннюю причину заболевания, одновременно снимая воспалительный процесс и останавливая процесс разрушения сустава. Для этого индивидуально подбирается медикаментозная терапия, физиотерапия, лечебная гимнастика. При гнойных воспалительных процессах в суставе выполняется хирургическое вмешательство. Возможна также замена сустава на искусственный при его полном или частичном разрушении, когда сустав уже не поддаётся восстановлению.

Профилактика

Развития и осложнений артрита можно избежать, если придерживаться профилактических мер, направленных как на общее укрепление организма в целом, так и на бережное отношение к суставам:

следить за весом, стараться поддерживать оптимальный индекс массы тела;

вести активный образ жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями, больше ходить;

поднимать тяжести правильно, с прямой спиной, сгибая только ноги, держать при этом груз как можно ближе к себе;

избегать физических повреждений суставов;

питаться сбалансированно, включая в рацион полиненасыщенные жирные кислоты и кальций, есть больше овощей и фруктов;

отказаться от употребления алкоголя и курения;

сохранять правильную осанку стоя и сидя, выбирать удобное и физиологичное положение тела, делать перерывы в длительной сидячей работе и выполнять лёгкие упражнения на сгибания/разгибания, разработку суставов рук и ног, наклоны и повороты вправо-влево, в стороны.

Также рекомендуется проходить профилактический осмотр у врача раз в полгода и своевременно лечить вирусные инфекции.

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