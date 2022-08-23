Диетолог Знахаренко: "Худеющим нельзя исключать углеводы из рациона"

Существует множество мифов о похудении, в которые мы беззаветно верим, надеясь, что именно так мы сможем избавиться от ненавистных лишних килограммов. Однако некоторые заблуждения не имеют под собой никакой основы и только вредят. Развенчала некоторые мифы для читателей Pravda.Ru Елена Знахаренко, диетолог, гастроэнтеролог, эксперт компании NL International.

Самые популярные мифы о похудении

Меньше углеводов

Сейчас очень много информации о том, что углеводы вредны. У этого мифа есть основание, действительно, во многих продуктах сейчас есть рафинированные углеводы, например, сахар, который практически повсеместно добавляют в продукты питания, причем не только в сладкие, но и в соленые, такие как соусы. Мы не всегда читаем состав того или иного продукта, поэтому поедаем рафинированных, простых углеводов гораздо больше нормы, не замечая того.

Люди, которые следят за своим здоровьем, начинают сокращать или полностью исключать углеводы из рациона. Но это неправильно. Во-первых, углеводы очень нужны для нашего организма — это источник энергии, хорошего настроения, хорошей мозговой деятельности. Во-вторых, они бывают разными — простыми и сложными. Диетологи всегда рекомендуют сократить именно простые углеводы, такие как

свежий белый хлеб,

сладости,

газировка.

Но, к примеру, фрукты, тоже содержат простые углеводы — их полностью исключать не стоит. Длинные углеводы, такие как крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, медленно расходуются организмом и дают нам энергию в течение дня, поэтому их можно и нужно оставить в рационе, желательно в первой половине дня.

Эффективная диета = резкое снижение калорий

Интернет пестрит статьями и обзорами о том, что похудеть можно только за счет снижения дневного калоража до 1000 или 800 ккал, в зависимости от того, насколько быстро вы хотите похудеть. Основной обман заключается в том, что наш организм достаточно умный, и в тот период, когда вы резко снижаете калорийность питания ниже основного обмена веществ (1200 ккал для женщин и 1400-1500 ккал для мужчин), наш организм "впадает в спячку" и замедляет метаболизм. Первое время снижение веса действительно идет очень интенсивно, но за счёт замедления обменных процессов вес перестает снижаться. И когда человек переходит на обычный рацион, так как с заниженным невозможно жить комфортно и эффективно, его организм начинает "запасать" калории в виде жира, просто ввиду того, что он боится снова оказаться в голоде.

Без глютена

Глютен — это не что-то страшное, это вид растительного белка, содержащийся во всех сортах ячменя, ржи и пшеницы. Отказ от продуктов, содержащих глютен — это резкое ограничение разнообразия рациона. А задача врача-диетолога — наоборот сделать рацион человека разнообразным, который даст ему все основные макро- и микронутриенты. Поэтому если у вас нет показаний от врача к исключению продуктов с глютеном из рациона, а это можно выяснить только после диагностики, никакой опасности в этих продуктах для вас нет! То же самое можно сказать про молоко и кисломолочные продукты. Если у вас есть полная или частичная непереносимость лактозы, то только тогда мы можем говорить о полном исключении этих продуктов. Кисломолочные продукты — это источник легкоусвояемого белка, который очень непросто заменить

Никаких фруктов! В них сахар

Основная претензия к фруктам связана с тем, что это источник простых углеводов. Это действительно так. Но в яблоке, например, как и в любом фрукте, содержится большое количество клетчатки, которая позволяет перевариваться и усваиваться простым углеводам намного медленнее. Фрукты можно и нужно использовать в первой половине дня до 17:00 — это источник витаминов, минералов и клетчатки, они гораздо полезнее тех же соков или сладких напитков.

Вода — это лишние отеки

Вода — это катализатор, где проходят все основные химические реакции. Если воды в организме недостаточно, обменные процессы и метаболизм в организме замедляются. Если в нашем организме не хватает воды, он начинает ее задерживать, чтобы не допустить дегидратации. Если вы начинаете ограничивать себя в чистой воде, организм станет запасать ее в тканях. И та отечность, про которую говорят сторонники мифа, чаще всего связана не с тем, что вы пьете большое количество воды и ваши почки не справляются, а с тем, что пьете воды недостаточно.

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