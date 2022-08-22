Эксперт Богданова: "Спирулина понизит уровень "плохого" холестерина"

Древние ацтеки верили в чудодейственную силу спирулины, они собирали с поверхности озера зелёную плёнку, высушивали её на солнце и делали порошок. Затем смешивали с водой и этим соусом приправляли блюда, веря, что этот продукт благоприятно влияет на их здоровье. Ту самую "плёнку" на озёрах образуют цианобактерии, или как их ещё называют — сине-зелёная водоросль спирулина. О пользе спирулины рассказала эксперт бренда Dr. Mybo Ирина Богданова.

В чём польза спирулины?

Пытаясь выяснить, в чём секрет спирулины, учёные на протяжении многих лет проводили исследования. Клинические испытания обнаружили у контрольной группы, принимавшей спирулину, следующие эффекты:

нормализация артериального давления;

улучшение кроветворных функций организма и работы печени;

снижение уровня "плохого" холестерина;

ускорение течения восстановительных процессов.

После подтверждения пользы спирулины, с 1950-х годов XX века, открывается промышленное производство: несколько заводов по производству порошка из этой сине-зелёной водоросли запускается в США, Франции и Японии. ООН добавляет её в список основных компонентов по борьбе с недоеданием в мире. НАСА и Европейское космическое агентство включили её в рацион астронавтов на околоземной орбите и для будущих экспедиций к другим планетам.

Спирулина не зря получила такую большую популярность. Она — рекордсмен по содержанию белка среди всех продуктов на планете. 60% её массы составляет высококачественный белок, ещё в ней содержатся все незаменимые аминокислоты, витамины B и К, кальций, железо, магний, селен, марганец, калий и цинк, йод и хлорофилл. Регулярный приём спирулины уменьшает риск развития инсульта и онкологических заболеваний.

Как принимать спирулину?

Спирулина выпускается в виде порошка (можно добавлять в еду или пить, разведённую водой), хлопьев, таблеток и капсул. Капсулы и таблетки — это наиболее удобная форма, так как, во-первых, позволяет точно дозировать вещество, а во-вторых, можно брать с собой.

Перед первым приёмом спирулины желательно проконсультироваться с врачом. Хотя у подавляющего большинства людей она не вызывает побочных эффектов, всё же её не рекомендуют принимать людям с заболеваниями ЖКТ, хроническими заболеваниями почек, гипертонией или индивидуальной непереносимостью этого препарата.

Приём лучше начать с 1-2 таблеток в день за 40 минут до завтрака. Если не возникает аллергическая реакция, то ежедневную дозу доводят до 6-12 таблеток. После месяца приёма делают перерыв на 2 недели и снова повторяют курс.

Спирулину нельзя нагревать и замораживать, а также лучше избегать употребления молочных продуктов вместе с ней (можно спустя 6 часов после приёма).

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