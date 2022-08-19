Учёные: гигиена полости рта поможет избежать болезни Альцгеймера

Несмотря на то, что поиском средств от болезни Альцгеймера в последнее время озабочен весь научный мир, по-настоящему эффективных лекарств от неё пока ещё не придумали. Также остаются не вполне ясными и причины заболевания.

Хотя, недавно в научном журнале Frontiers in Aging Neuroscience вышла статья за авторством Стефана Домини из американской компании Cortexyme и Яна Потемпы из Ягеллонского университета в Польше, посвящённая интересному открытию — якобы на развитие этого недуга влияют бактерии, обитающие в полости рта.

Воспаление ведёт к дегенерации нервных клеток

Исследователи занималась изучением бактерий разновидности Fusobacterium nucleatum. Известно, что их число увеличивается в результате периодонтита. В процессе исследований выяснилось также, что число этих микроорганизмов напрямую коррелирует с размножением иммунных клеток в головном мозге. А это вызывает воспалительную реакцию, которая является одним из стимулов болезни Альцгеймера.

По словам учёных, F. Nucleatum активирует два воспалительных белка, связанных с процессами нейродегенерации. Правда, пока исследования проводились только на животных. Эксперты считают, что всё же нельзя утверждать, что болезнь Альцгеймера напрямую зависит от количества бактерий в ротовой полости. Но вот ускорить развитие патологии и усугубить её симптомы они вполне могут.

Всё дело в гигиене?

Как правило, болезнь Альцгеймера развивается с возрастом. Заметим, что пожилые люди не всегда тщательно соблюдают правила гигиены.

Одни не видят в этом особого смысла, так как у них мало социальных контактов, другим это просто физически тяжело: слабость, плохое самочувствие, нехватка энергии даже на повседневные дела.

Вечером, скорее, хочется лечь в кровать, а не заниматься гигиеническими процедурами. Поэтому вредные бактерии во рту размножаются, и однажды количество может перейти в "качество".

Профилактика необходима!

Между тем, хотя когнитивные нарушения, в той или иной степени, наблюдаются у всех стариков, у одних это может проявляться в виде лёгкой забывчивости, а у других — дойти до полной потери рассудка.

Все медики как один уверяют: профилактику надо начинать, когда проблемы с мышлением только проявились. И одна из таких профилактических мер — это регулярная чистка зубов. Если сам пожилой человек забывает о гигиене рта, об этом должны напоминать родственники.

И, конечно, профилактика болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний не должна ограничиваться только гигиеной полости рта. Необходимо следить и за чистотой тела (пренебрежение гигиеной в целом неизбежно ведёт и к психической деградации), и за одеждой, и за состоянием жилья, и за питанием.

А ещё полезны умственные нагрузки, общение и прогулки. По возможности следует уделять внимание и физическим упражнениям.

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