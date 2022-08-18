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Автор Ирина Гусакова

Психолог Котомцева: "Для похудения не стоит отказываться от сладкого"

Здоровье

Для многих женщин, да и мужчин потеря веса — желанная цель по многим причинам, кому-то нужно выглядеть на все сто, кому-то поправить здоровье. Однако достижению цели зачастую мешают мифы о похудении, коих уже накопилось немало в просторах интернета. Как понять, какой информации можно доверять? Психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева постаралась развенчать некоторые из мифов, мешающих сбросить вес.

Психолог Котомцева: "Для похудения не стоит отказываться от сладкого"

Мифы о похудении: где правда, а где вымысел

  • Чтобы похудеть, нужно "зашить себе рот"

За 10 дней, соблюдая абсолютный голод, в среднем можно потерять 10 кг веса. Не жира! Веса. Потери жира составят максимум 2 кг, мышц — 4,5кг. Оставшиеся 3,5 кг — это вода, которая благополучно вернётся обратно, как только вы начнёте есть. 10 кг жира плюсом (вместо потерянных 2-х) вернутся в срок от месяца до года. Почему? Очень просто: пищевые привычки за 10 дней экстремального питания (голод или диета) не изменились. Вы возвращаетесь к прежнему режиму питания, который ранее уже способствовал набору веса, — килограммы возвращаются тоже.

Чтобы похудеть, надо не "зашивать рот", а формировать новые паттерны питания.

  • Нужно отказаться от сладкого

Уровень демонизации сахара в последнее время зашкаливает! Худеющие отказываются от выпечки, шоколада, конфет и даже фруктов, забывая о том, что сладкое — это самый первый вкус, который пробует младенец. Так задумано природой для нашего выживания: сладкий вкус сигнализирует нам о безопасности пищи. Сладкий — значит можно есть. Сладкий — значит я в безопасности, можно расслабиться, всё хорошо. Убирая сладкое, мы повышаем уровень тревоги. Больше нет привычного сладкого вкуса — что-то не так, делает вывод наш организм и лихорадочно пытается вернуть всё так, как было. Поэтому обычно люди "срываются" на сладкое. Чтобы сохранять гармонию внутри себя и снижать вес без срывов, лучше оставить сладкое в своем рационе даже на период похудения.

  • Чтобы похудеть, нужно тренироваться каждый день

Тренировки без коррекции питания не помогают похудеть. А ежедневные вообще могут быть опасны для здоровья обычных людей, тем более с лишним весом. Всё-таки снижение веса в первую очередь зависит от того, сколько еды попадает в организм, а не от того, сколько ты пробежал, присел, отжался. Тренировки — это про удовольствие от движения, от возможностей тела и здоровья ради. Для этих целей достаточно двух силовых и одной кардиотренировки в неделю.

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