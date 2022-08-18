Остеопат Маклаков: "Нарушение осанки приводит к головным болям"

Осанка — это одна из тех вещей, о которой мы часто забываем до тех пор, пока она сама не напоминает нам о себе болью и дискомфортом. Можно утверждать, что осанка (в тех случаях, когда у человека нет врожденных заболеваний) — результат того образа жизни, который ведет человек, тех привычек, эмоций и установок, которые он накопил в течение жизни самостоятельно, под влиянием общества и окружения. О том, почему так важно следить за осанкой, рассказал читателям Pravda. Ru реабилитолог, остеопат Александр Маклаков.

Почему так важно контролировать осанку?

Любые нарушения осанки ведут к тому, что кости, мышцы, суставы и связки вынуждены брать на себя намного большую нагрузку, чем для них было предназначено.

Нарушение осанки приводит к:

появлению усталости в теле,

появлению болезненных ощущений в мышцах, пояснице и плечах,

головным болям,

снижению диапазона доступных движений, скованности и т. д.

Первопричина смещения костей в нашем теле — перенапряжение мышц, связок и фасций, которое возникает как реакция на эмоциональное перенапряжение, проживание негативных эмоций и психотравм. До тех пор, пока мы не избавимся от внутреннего напряжения, привести остальные органы и системы организма в нормальное состояние очень сложно.

Как негативные эмоции влияют на изменения осанки?

Негативные эмоции и психотравмы кроются в подсознании. Зачастую мы можем не знать, не помнить о них, но это не значит, что они не могут влиять на наше самочувствие. Негативные эмоции в теле преобразуются в энергию, которая приводит в гипертонус связки и мышцы, вызывая перекосы и смещения на уровне костей. Так, например, смещение тазовых костей от их нормального положения ведет к изменению длины ног, перекосу в расположении лопаток, ключиц и реберных дуг. Не бывает так, что отклонение от правильного положения тазовых костей не приводит к перекосу всех остальных отделов позвоночника. Нарушается даже симметрия лица и положение костей черепа.

Как можно исправить осанку?

Исправить положение тазовых костей и устранить перекосы в других отделах позвоночника можно методами остеопатии.

Остеопатия позволяет:

убрать мышечный спазм,

проработать положение ребер, ключиц и лопаток,

нормализовать кровообращение и иннервацию всех внутренних органов,

снять мышечные блоки,

восстановить нормальную подвижность костей, в том числе, костей черепа,

расслабить глубокие мышцы и связки таза.

В результате тело выравнивается, вытягивается вдоль верной оси, возвращается правильный стереотип движения. Человеку становится неудобно криво сидеть или сутулиться, так как все кости, мышцы и связки принимают свое правильное положение. Кроме костей и связок позвоночника, остеопат прорабатывает и кости черепа — затылочные и челюстные. Благодаря этому восстанавливается нормальная биомеханика костей, корректируется работа височно-челюстного сустава и жевательных мышц. Лицо становится симметричным, исчезает перекос, который часто бывает заметен невооруженным взглядом.

Как сохранить правильную осанку надолго

Выправить положение костей и мышц при помощи остеопатии — это только половина дела. Основная проблема заключается в том, что первая же негативная эмоция вновь вызовет зажимы определенных связок и фасций и вновь приведет к перекосу организма. Вспомните свои ощущения, когда вы переживаете негативные эмоции. Большинство в эти мгновения чувствует, как внутри у них все сжимается — так тело реагирует на эмоции. И до тех пор, пока мы не научимся проживать негативные эмоции и не избавимся от психотравм, тело будет реагировать перекосами. В этом и состоит главный секрет того, как научиться сохранять правильную осанку.

Работу над осанкой надо начинать с работы с подсознанием.

В чем заключается такая работа?

На первом этапе необходимо вскрыть накопившиеся в течение жизни психотравмы и освободиться от них. Освобождение должно идти поэтапно, причем само подсознание подскажет, от каких психотравм необходимо освободиться в первую очередь.

Второй этап — этап поддерживающей терапии, который может длиться в среднем 2-3 недели. На этом этапе необходимо научиться справляться с негативными эмоциями для предотвращения откатов. Есть ряд механизмов, которые позволяют это делать самостоятельно.

И только после того, как человек освобождается от основных психотравм, его жизнь начинает очень сильно меняться, не только на уровне тела и осанки в том числе, но и на уровне взаимоотношений со своим окружением и с близкими людьми.

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